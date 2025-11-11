बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल के नतीजों का इंतजार अब कुछ ही घंटों में खत्म होने वाला है. मंगलवार (11 नवंबर) को शाम 6 बजे जैसे ही दूसरे और अंतिम चरण का मतदान समाप्त होगा, उसके बाद शाम 6:30 बजे से एग्जिट पोल के परिणाम जारी किए जाएंगे.

इन नतीजों से इस बात का संकेत मिलेगा कि क्या राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार (NDA) एक बार फिर सत्ता में लौटेगी या फिर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन (Mahagathbandhan) को जनादेश मिलेगा. वहीं, प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या वे इस चुनाव में कोई चौंकाने वाला प्रदर्शन कर पाएंगे.

मतदान के बाद अब सबकी नजरें एग्जिट पोल (Bihar Exit Poll Live) पर

बिहार में दो चरणों में चुनाव संपन्न हुआ है. पहले चरण में 6 नवंबर को 65.08 प्रतिशत की रिकॉर्ड वोटिंग दर्ज की गई, जबकि दूसरे चरण में भी मतदाताओं ने भारी उत्साह के साथ मतदान में भाग लिया. इस बार महिला और युवा मतदाताओं की भागीदारी भी अधिक देखने को मिली है. इससे साफ है कि जनता ने इस चुनाव में अपनी राय खुलकर व्यक्त की है. अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि एग्जिट पोल में किस दल या गठबंधन को जनता का समर्थन मिलता दिख रहा है.

किस समय और कहां देखें बिहार चुनाव एग्जिट पोल के नतीजे

चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, मतदान खत्म होने से पहले एग्जिट पोल के नतीजे जारी करने पर रोक है. इसलिए शाम 6 बजे मतदान खत्म होने के आधे घंटे बाद यानी 6:30 बजे से एग्जिट पोल के परिणाम सामने आने लगेंगे. सी-वोटर, टुडेज चाणक्य, एक्सिस माय इंडिया और जन की बात जैसी एजेंसियां अपने सर्वे परिणाम जारी करेंगी. बिहार की जनता मोबाइल, टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एबीपी की वेबसाइट्स पर इन नतीजों की लाइव कवरेज देख सकेंगे.

14 नवंबर को जारी होंगे सभी सीटों के परिणाम (Bihar Election Result 2025)

हालांकि असली तस्वीर 14 नवंबर को सामने आएगी, जब सभी सीटों के परिणाम सामने आएंगे, लेकिन आज जारी होने वाले एग्जिट पोल यह तय करने में एक अहम संकेत देंगे कि बिहार की सियासत किस दिशा में बढ़ रही है. क्या नीतीश कुमार की वापसी होगी, तेजस्वी यादव को मौका मिलेगा या प्रशांत किशोर नई राजनीतिक लहर पैदा करेंगे. इसका शुरुआती अंदाजा आज शाम को ही मिल जाएगा.