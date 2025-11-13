जिधर नीतीश कुमार उधर सरकार, JDU के हाथ में आई सत्ता की चाबी? एग्जिट पोल के आंकड़ों ने पलटा खेल

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों का सबको इंतज़ार है. 14 नवंबर को वोटों की गिनती शुरू होगी. इससे पहले चुनाव को लेकर एग्जिट पोल भी सामने आ गए हैं. एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल में भले ही एनडीए को पूर्ण बहुमत के आसार जताए गए हैं लेकिन, इस बार नीतीश कुमार किंग मेयर के रूप में उभरे हैं. आकंड़ों में हिसाब से वो जिसके साथ होंगे उसकी बिहार में सरकार बनेगी.

एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल में भले ही एनडीए को पूर्ण बहुमत के आसार जताए गए हैं लेकिन तेजस्वी यादव की राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही हैं, दूसरे नंबर नीतीश कुमार की जदयू रह सकती हैं जबकि इस चुनाव में बीजेपी को झटका लगता दिख रहा है. बीजेपी इस बार तीसरे नंबर की पार्टी रह सकती है. ऐसे में सरकार बनाने के लिए जदयू की भूमिका अहम हो गई हैं.

एक्सिस इंडिया माय एग्जिट पोल में JDU की भूमिका अहम

एग्जिट पोल में एनडीए को बिहार की कुल 243 सीटों में से 121 से 141 सीटें मिल सकती हैं. जिसमें बीजेपी को 50-56 सीटें मिलने का अनुमान हैं जबकि पिछले चुनाव में बीजेपी ने 74 सीटों पर जीत दर्ज की थी. वहीं, जदयू को 56-62 सीटें, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 11-16 सीटें, हिन्दुस्तान आवाम मोर्चा को 2-3 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 2-4 सीटें मिलने का अनुमान हैं.



वहीं, महागठबंधन को 98-118 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है. लेकिन राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती हैं. एग्जिट पोल में राजद को 67-76 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है. इंडियन नेशनल कांग्रेस को 17-21 सीटें, विकासशील इंसान पार्टी को 3-5 सीटें, लेफ्ट दलों को 10-14 सीटें और इंडिया इंक्लूसिव पार्टी को 0-1 सीट मिल सकती हैं.

जिधर नीतीश कुमार उधर सरकार

इन आकंड़ों पर नजर डाले तो इस बार नीतीश कुमार की भूमिका अहम हो गई. नीतीश कुमार जिधर जाएंगे बिहार में उसकी सरकार बन सकती हैं. नीतीश कुमार एनडीए के साथ गठबंधन में हैं, आंकड़ों में एनडीए की सरकार बन रही है. लेकिन अगर वो एनडीए का साथ छोड़ दे और तेजस्वी यादव के साथ आ जाएं तो राजद की 67-76 और जदयू की 56-62 सीटें मिलाकर आसानी से महागठबंधन की सरकार बन सकती है.