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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार का धनकुबेर इंजीनियर, EOU की रेड मिली नोटों की गड्डी

बिहार का धनकुबेर इंजीनियर, EOU की रेड मिली नोटों की गड्डी

भागलपुर, मुंगेर, पटना और मुजफ्फरपुर में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने रेड की है. आय से कुल 83,53,200 रुपये अधिक संपत्ति अर्जित करने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिला है.

Written By : आईएएनएस |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 08 Oct 2026 01:13 PM (IST)
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बिहार में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने योजना एवं विकास विभाग के कार्यपालक अभियंता नारद कुमार दास के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. ईओयू की अलग-अलग टीमों ने गुरुवार (08 अक्टूबर, 2026) को भागलपुर, मुंगेर, पटना और मुजफ्फरपुर में उनके पांच ठिकानों पर एक साथ रेड की. इस दौरान इंजीनियर के यहां नोटों की गड्डी मिली है. जांच के बाद बताया जाएगा कि और क्या कुछ मिला है.

बिहार पुलिस मुख्यालय के आर्थिक अपराध प्रभाग के अनुसार, कार्यपालक अभियंता नारद कुमार दास के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई थाना कांड संख्या-28/26 दर्ज किया गया था. यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(बी) के तहत दर्ज किया गया है.

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आय से 64 फीसद अर्जित की अधिक संपत्ति

मामले में विशेष न्यायालय निगरानी, पटना से तलाशी अधिपत्र प्राप्त करने के बाद पुलिस उपाधीक्षक कोटि के अधिकारियों के नेतृत्व में अलग-अलग टीमों को तलाशी के लिए भेजा गया. गुरुवार सुबह से ही पांच स्थानों पर तलाशी की कार्रवाई शुरू की गई. ईओयू के मुताबिक, प्राथमिकी अभियुक्त नारद कुमार दास के खिलाफ विश्वसनीय सूचना के आधार पर उनके ज्ञात आय के वैध स्रोतों से कुल 83,53,200 रुपये अधिक संपत्ति अर्जित करने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिला है. यह राशि उनकी ज्ञात आय से लगभग 64.93 फीसद अधिक है.

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तलाशी की कार्रवाई भागलपुर स्थित हनुमान पथ, तिलकामांझी स्थित आवास, मुंगेर के बेलन बाजार बंगाली टोला, थाना-कासिम बाजार स्थित परिसर, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल, मुंगेर के सरकारी कार्यालय, मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर स्थित राधिका अपार्टमेंट के फ्लैट संख्या 2एफ और पटना के रूपसपुर थाना क्षेत्र के कुसुमपुरम मोहल्ला स्थित आवास और ठिकाने पर की जा रही है.

बताया गया कि सभी स्थानों पर अलग-अलग टीमों द्वारा दस्तावेजों और संपत्ति से जुड़े अन्य रिकॉर्ड की जांच की जा रही है. तलाशी के दौरान बरामद होने वाली संपत्ति, दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी तलाशी अभियान पूरा होने के बाद उपलब्ध कराई जाएगी.

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Published at : 08 Oct 2026 01:09 PM (IST)
Tags :
EOU Patna BIHAR NEWS
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