बिहार के कटिहार जनपद के पोठिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एनएच-31 पर बखरी मोड़ के पास बुधवार तडके सुबह 5 बजे भीषण सड़क हादसे में तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा ई-किसान भवन के समीप हनुमान मंदिर के पास ट्रक, शौचालय सफाई वाहन (ट्रैक्टर) और टेंपो के बीच हुई जोरदार टक्कर के कारण हुआ.

टक्कर इतना जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर सड़क पर पलट गया, वहीं टेंपो के परखच्चे उड़ गए. हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई और देखते ही देखते लोगों की भारी भीड़ जुट गई.

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घायल युवक अस्पताल में भर्ती

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तीनों वाहनों के बीच टक्कर इतनी भीषण थी कि टेंपो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. उसमें सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को घटना की सूचना दी. सूचना मिलते ही पोठिया थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. घायल युवक को इलाज के लिए समेली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया.

गांव में कोहराम

इस हादसे में जान गंवाने वाले तीनों युवकों की पहचान कटिहार जिले के समेली प्रखंड अंतर्गत विष्णुचक गांव के वार्ड संख्या 09 स्थित तेलियारी पट्टी के निवासी के रूप में की जा रही है. वहीं चौथा युवक घायल है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.एक ही गांव के तीन युवकों की असामयिक मौत की खबर मिलते ही विष्णुचक गांव में मातम पसर गया. मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. मृतकों में भीम कुमार साह, उम्र 35 बर्ष, पिता स्व० उपेंद्र साह , जितेंद्र साह, उम्र 19 बर्ष, पिता गोपाल साह, बाजो साह, उम्र 38 बर्ष, पिता महंत लाल साह , सभी तेलयारी टोला, पूर्वी चांदपुर, पोठिया समेली, जिला कटिहार के रहने वाले हैं.

फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर हादसे के कारणों की जांच में जुटी है. तीन वाहनों के बीच टक्कर किन परिस्थितियों में हुई, इसकी पड़ताल की जा रही है. इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर एनएच-31 पर सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों के परिचालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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