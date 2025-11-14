बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं. इस चुनाव में पहली बार मैदान में उतरी जन सुराज की स्थिति बद् से बद्तर दिखती नजर आ रही है. भारत निर्वाचन आयोग के रुझानों के अनुसार 243 सीटों पर पार्टी किसी भी क्षेत्र में 1 भी सीट पर दूसरे स्थान पर नहीं है.

यानी 122 सीटों पर पार्टी तीसरे स्थान से भी नीचे है. वहीं 116 ऐसी सीटें हैं जहां पार्टी तीसरे स्थान पर है. जिन सीटों पर पार्टी तीसरे नंबर पर है उसमें रामनगर, बगहा, लौरिया, नौतन, चनपटिया, रक्सौल, हरसिद्धि, कल्याणपुर, पिपरा, मधुबन, मोतिहारी, ढाका, बथनाहा, राजनगर, झंझारपुर, बनमनखी, पूर्णिया, कोढ़ा, सहरसा, दरभंगा, हायाघाट, मुजफ्फरपुर, बरुराज, साहेबगंज, बैकुंठपुर, गोऱियाकोठी, बनियापुर, तरैया, सोनपुर, हाजीपुर, राघोपुर, पातेपुर, रोसड़ा, तेघड़ा, बिहपुर, पीरपैंती, भागलपुर, बांका, तारापुर, लखीसराय, बारह, दीघा में पार्टी तीसरे नंबर पर रही.

नीतीश कुमार को CM बनाने पर NDA में सस्पेंस! BJP के महासचिव ने दिया बड़ा बयान

इसके साथ ही जन सुराज बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, आरा, अगिआंव, तरारी, शाहपुर, गया टाउन, जमुई, नरकटियागंज, केसरिया, सिरसंड, रुन्नीसैदपुर, बाबूबरही, फुलपरास, निर्मली, सोनबरसा, कुशेश्वरस्थान, गैघाट, मीना पुर, कांटी, सकरा, भोरे, हथुआ, जिरादेई, एकमा, कल्याणपुर, वारिसनगर, सरायरंजन, हसनपुर, अमरपुर, ढोरैया, बेलहर, शेखपुरा, अस्थावन, राजगीर, इस्लामपुर, हिलसा, नालंदा, हरनौत, मोकामा, फुलवारी, मसौढ़ी, जगदीशपुर, कूर्था, नवादा, झाझा, रणिगंज, बरहरिया, परसा, उजियारपुर, मटिहानी, फतुहा, मनेर, सन्देश, जहानाबाद, मखदुमपुर, सुगौली, गोविंदगंज, बेलसंड, बोचहां, दरौली, बखरी, परबत्ता, बख्तियारपुर, शेरघाटी, जोकिहाट कुटुंबा, इमामगंज, बाराचट्टी, अत्री, सिकंदरा, बाजपट्टी, बेगूसराय में भी तीसरे नंबर पर है.