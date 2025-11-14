(Source: ECI | ABP NEWS)
Bihar Election Result 2025: पप्पू यादव का तीखा हमला, कहा- 'BJP बिना झूठ-चोरी चुनाव नहीं जीत सकती'
Bihar Election Result: पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने मतगणना से पहले BJP पर झूठ, चोरी और एग्जिट पोल के बहाने भ्रम फैलाने का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि युवाओं का रुझान INDIA गठबंधन के साथ है.
पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने मतगणना से पहले बीजेपी को खुलकर घेरा है. उन्होंने चुनाव, एग्जिट पोल, महिलाओं के वोट और युवाओं के रुझान पर कई तीखे सवाल उठाए. उन्होंने दावा किया कि इस बार जनता बदलाव के मूड में है और INDIA गठबंधन के पक्ष में वोट हुआ है.
‘धन-कुबेर और झूठ’ का सहारा लेने का आरोप
पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी बिना चोरी और धनकुबेरों के सहारे कभी सरकार नहीं बना पाती. उन्होंने कहा, "बीजेपी बगैर चोरी किए बगैर, धन-कुबेर के बगैर, झूठ बोले सरकार कभी नहीं बना सकी. बीजेपी ने तो प्रयास किया है कि नीतीश की सरकार ना हो, बीजेपी की सरकार हो. 9 सीट से हमको हरा दिया गया. हरियाणा में क्या हुआ था? आप लोग तो 300 पार सभी चैनल से लेकर के सभी ने कर दिया था देश में."
उन्होंने एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए और कहा कि इसे “चोरी का माध्यम” बनाया जाता है.
#WATCH दिल्ली | #BiharElections2025 की मतगणना से पहले पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, "बीजेपी बिना झूठ और चोरी किए बिना कोई चुनाव नहीं जीत सकती। बीजेपी ने भी पूरी कोशिश की कि नीतीश सरकार की जगह बीजेपी की सरकार बने...महिलाओं, युवाओं ने INDIA गठबंधन के पक्ष में वोट… pic.twitter.com/Yq4U6fNWgF— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 14, 2025
एग्जिट पोल की भविष्यवाणियों पर तंज
उन्होंने कहा कि बीजेपी और कुछ मीडिया चैनल “400 पार” और “300 पार” की बात कर रहे थे, लेकिन परिणाम कुछ और हुआ. उन्होंने कहा, "क्या हुआ भैया? क्या हुआ आज तक चाणक्य का? ये माध्यम है चोरी करने का. आप यह समझो. एग्जिट पोल के बहाने आप चोरी करते हो." पप्पू यादव ने यह भी आरोप लगाया कि महिलाओं के नाम पर भी राजनीति और भ्रम फैलाया जा रहा है.
'महिलाओं के नाम पर चोरी'
महिलाओं के वोट को लेकर बीजेपी के दावों पर उन्होंने कहा, "अब महिलाओं के बहाने चोरी करोगे, बोलोगे हमने चालीस हजार को दे दिया है. और महिलाएं हमको वोट दे रही है. 4 लाख महिला ज्यादा वोट दिया है. 4 लाख महिला आपके खिलाफ भी तो थी. ममता, आशा, जीविका दीदी आपके खिलाफ थी." उन्होंने आंगनबाड़ी और जीविका दीदी की मजबूरियों का भी मुद्दा उठाया.
'इस बार सब INDIA गठबंधन के साथ'
पप्पू यादव ने कहा, "मुस्लिम महिलाओं को देखो, यादव की महिलाओं को देखो, सरमा, ततवा, गोरी, निषाद, मल्लिका की महिलाओं को देखो. इस बार तो गोरी, निषाद, मल्ला, ततवा, सरमा, पांत सभी समाज के लोग इंडिया गठबंधन के पक्ष में है. राम समाज से तो एटी, नाइंटी है." उन्होंने दावा किया कि लगभग हर सामाजिक समूह में NDA के खिलाफ वोटिंग हुई है.
‘70% से ज्यादा युवा बदलाव चाहते थे’
उन्होंने कहा कि युवा सबसे ज्यादा बदलाव के पक्ष में थे. "यूथ में 79-78 के लगभग परसेंटेज जो यूथ है, वो बदलाव चाहते थे…बीपीएससी, एसएससी, अत्यंत पिछड़ी जाति की बात हो रही है." उन्होंने कहा कि असल तस्वीर मतगणना वाले दिन साफ हो जाएगी.
