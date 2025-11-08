'चार दिन में NDA के नेताओं को पागल कर दूंगा', RJD प्रत्याशी खेसारी लाल यादव का बड़ा बयान

बिहार चुनाव में पहले चरण के मतदान के बाद सियासी बयानबाजी और तेज हो गयी है. भोजपुरी गायक और अभिनेता खेसारी लाल यादव जो छपरा विधानसभा से RJD उम्मीदवार हैं. उन्होंने दावा किया है कि उन्हें पहले चरण में 100% सीटें मिलेंगी. कहा कि खेसारी के आने के बाद सरकार बदल जाएगी.

खेसारी ने एनडीए नेताओं को तीखा जबाब देते हुए कहा कि चार दिन के अन्दर उन सभी को पागल कर दूंगा. मैं बेहतर बिहार की बात कर रहा हूं तो मुझे यद्-मुल्ला कहा जा रहा है. छपरा में मतदान के बाद खेसारी लाल पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने तेज प्रताप यादव को बड़ा भाई बताया और कहा कि उनका आशीर्वाद हमेशा मुझे मिला है.

पहले चरण में जीत का 100% दावा

छपरा विधानसभा से RJD उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने जीत का दावा करते हुए कहा कि पहले चरण में हम सारी सीटें जीत रहे हैं. चुनाव में टक्कर में कोई और नहीं है. एनडीए नेताओं द्वारा उन्हें यदमुल्ला बोले जाने से तल्ख़ दिखे खेसारी ने कहा कि अगर मैं बेहतर बिहार के लिए बोलता हूं, तो मुझे 'याद-मुल्ला' कहा जाता है. मुझे 'याद-मुल्ला' बने रहने में कोई दिक्कत नहीं है. अगर मैं शिक्षा और पलायन रोकने की बात करता हूं, और वे मुझे 'याद-मुल्ला' कहते हैं, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है. खेसारी लाल ने कहा कि उनके आने से बिहार में सरकार बदलने जा रही है. अगले चार दिनों में सभी एनडीए नेताओं को पागल कर दूंगा.

तेज प्रताप यादव को बताया बड़ा भाई

तेज प्रताप यादव के बागी बनने के सवाल पर खेसारी ने कहा कि वो बड़े भाई हैं और उनका हमेशा आशीर्वाद मिला है. अभी कुछ लोगों के बहकावे में हैं. RJD परिवार एक है. कहीं कोई दिक्कत नहीं है. खेसारी ने मंदिर को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि वो धर्म या किसी मंदिर के विरोधी नहीं हैं, ये सब विरोधियों द्वारा जानबूझकर फैलाया जा रहा है. ये लोग वोट के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं.

बिहार में पहले चरण की 121 सीटो का मतदान पूरा हो चुका है. जो करीब 65 फीसदी से अधिक रहा था. अब 11 नवम्बर को दूसरे और अंतिम चरण की 122 सीटों पर मतदान होगा, जबकि परिणाम 14 नवम्बर को आएंगे.