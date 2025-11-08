हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Elections: वोटिंग के दौरान EVM की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करना पड़ा महंगा, 4 लोगों पर केस दर्ज

Bihar Elections: वोटिंग के दौरान EVM की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करना पड़ा महंगा, 4 लोगों पर केस दर्ज

Bihar News: चुनाव के पहले चरण में ईवीएम की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करने के आरोप में आरा, गोपालगंज और सारण में 4 लोगों पर केस दर्ज. पुलिस ने कहा, नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 08 Nov 2025 12:54 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान ईवीएम की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करना कुछ लोगों को महंगा पड़ गया. आरा, गोपालगंज और सारण जिलों में ऐसे 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. अधिकारियों ने शुक्रवार (7 नवंबर) को इसकी जानकारी दी.

चुनाव आयोग के नियम साफ कहते हैं कि मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाना या वोटिंग प्रक्रिया की तस्वीरें खींचना सख्त मना है. इसके बावजूद कुछ लोगों ने ईवीएम की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिए. यह कदम न केवल आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, बल्कि कानूनी तौर पर भी अपराध माना जाता है.

अधिकारियों के मुताबिक, गोपालगंज में दो लोगों पर और आरा व सारण में एक-एक व्यक्ति पर मामला दर्ज किया गया है. तीनों जिलों में मतदान गुरुवार को पहले चरण के तहत हुआ था.

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने बताया कि अब यह जांच की जा रही है कि ये लोग मोबाइल फोन लेकर मतदान केंद्र के अंदर तक कैसे पहुंचे. मतदान केंद्रों के भीतर मोबाइल ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित होता है.

सारण पुलिस ने बताया कि 6 नवंबर की सुबह करीब 10:15 बजे सोशल मीडिया की निगरानी के दौरान कुछ अकाउंट्स से चुनाव से जुड़ी भ्रामक और अनुचित पोस्ट सामने आईं. इनमें से एक वीडियो में एक व्यक्ति को एक राजनीतिक दल के पक्ष में वोट डालते हुए दिखाया गया था.

पुलिस का कहना है कि इस तरह की पोस्ट चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है. इसे सरकारी कार्य में बाधा और विधि-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश माना जाता है. सारण साइबर थाना ने संबंधित अकाउंट धारकों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

आम लोगों से अपील

पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि मतदान के दौरान किसी भी तरह का वीडियो या फोटो सोशल मीडिया पर साझा न करें. इससे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होती है और कानूनन सजा भी हो सकती है. सारण पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

और पढ़ें
Published at : 08 Nov 2025 12:54 PM (IST)
Tags :
EVM Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
माली में 5 भारतीयों के साथ खौफनाक वारदात! अलकायदा से जुड़े आतंकियों ने किया अपहरण
माली में 5 भारतीयों के साथ खौफनाक वारदात! अलकायदा से जुड़े आतंकियों ने किया अपहरण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ये बेहद क्रूर फैसला...', आवारा कुत्तों पर SC के आदेश पर भड़के अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव
'ये बेहद क्रूर फैसला', आवारा कुत्तों पर SC के आदेश पर भड़के अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव
बॉलीवुड
'राउडी राठौर 2' से कटा अक्षय कुमार का पत्ता? एक्टर की जगह पैन इंडिया स्टार को लेने की हो रही तैयारी
'राउडी राठौर 2' से कटा अक्षय कुमार का पत्ता? पैन इंडिया स्टार को लेने की हो रही तैयारी
क्रिकेट
पांचवें टी20 मैच में कैसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन? क्या रिंकू सिंह और नीतीश रेड्डी को मिलेगा मौका
पांचवें टी20 मैच में कैसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन? क्या रिंकू सिंह और नीतीश रेड्डी को मिलेगा मौका
Advertisement

वीडियोज

Delhi के Rithala में लगी भीषण आग, 500 से ज्यादा झुग्गियां जलकर हुईं खाक ।
Delhi के Rithala में लगी भीषण आग, पूरा इलाका काले धुंए से ढका ।
Online आशिकी में... पति 'खल्लास' !
Pawan Singh Vs Khesarilal Yadav, बिहार में क्यों मचा स्टार वॉर!
बढ़ा मतदान...किसके पक्ष में रुझान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
माली में 5 भारतीयों के साथ खौफनाक वारदात! अलकायदा से जुड़े आतंकियों ने किया अपहरण
माली में 5 भारतीयों के साथ खौफनाक वारदात! अलकायदा से जुड़े आतंकियों ने किया अपहरण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ये बेहद क्रूर फैसला...', आवारा कुत्तों पर SC के आदेश पर भड़के अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव
'ये बेहद क्रूर फैसला', आवारा कुत्तों पर SC के आदेश पर भड़के अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव
बॉलीवुड
'राउडी राठौर 2' से कटा अक्षय कुमार का पत्ता? एक्टर की जगह पैन इंडिया स्टार को लेने की हो रही तैयारी
'राउडी राठौर 2' से कटा अक्षय कुमार का पत्ता? पैन इंडिया स्टार को लेने की हो रही तैयारी
क्रिकेट
पांचवें टी20 मैच में कैसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन? क्या रिंकू सिंह और नीतीश रेड्डी को मिलेगा मौका
पांचवें टी20 मैच में कैसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन? क्या रिंकू सिंह और नीतीश रेड्डी को मिलेगा मौका
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
शिक्षा
पाकिस्तान में पीएम बनने के लिए कितना पढ़ा-लिखा होना जरूरी? जान लें पूरी डिटेल
पाकिस्तान में पीएम बनने के लिए कितना पढ़ा-लिखा होना जरूरी? जान लें पूरी डिटेल
हेल्थ
Thyroid Symptoms: थायरॉइड की वजह से गर्दन, मांसपेशियों और जोड़ों में क्यों होता है दर्द? जान लें इसकी वजह
थायरॉइड की वजह से गर्दन, मांसपेशियों और जोड़ों में क्यों होता है दर्द? जान लें इसकी वजह
यूटिलिटी
क्या है कार संपर्क टैग और कैसे करता है काम, किन लोगों के लिए फायदेमंद?
क्या है कार संपर्क टैग और कैसे करता है काम, किन लोगों के लिए फायदेमंद?
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
Embed widget