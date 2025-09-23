बिहार चुनाव से पहले एनडीए नेताओं के बीच सिकंदरा विधानसभा सीट को लेकर विवाद नजर आ रहा है. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है. सोमवार (22 सितंबर, 2025) को उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि गठबंधन धर्म में कम से कम इतनी तो लज्जा होनी चाहिए कि गठबंधन के जो लोग हैं उनकी जीती हुई सीट पर वहां किसी भी तरह से अपने उम्मीदवार को उतारने का प्रयास नहीं करना चाहिए.

मांझी के अनुसार, सिकंदरा विधानसभा सीट को लेकर जिस तरह से चिराग की पार्टी लोजपा (रामविलास) कर रही है वह गलत है. उन्होंने कहा कि वहां (सिकंदरा) से लोजपा (रामविलास) का उम्मीदवार कौन है नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे प्रफुल्ल कुमार मांझी वहां से विधायक हैं. हर हाल में वहां से हमारे प्रफुल्ल कुमार मांझी चुनाव लड़ेंगे. गया के गोदावरी स्थित अपने आवास पर मांझी पत्रकारों से बात कर रहे थे.

तेजस्वी यादव पर मांझी ने साधा निशाना

दूसरी ओर मांझी ने तेजस्वी यादव पर हमला किया. नवरात्रि के पहले दिन तेजस्वी यादव ने एक्स पर जो पोस्ट किया उसको लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तेजस्वी यादव को मां से माफी मांगना चाहिए कि एक जगह नहीं दो-दो जगह पीएम नरेंद्र मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी की गई है. 2005 के पहले उनके पिता के समय जंगलराज था. हाईकोर्ट ने भी कहा था कि बिहार में जंगलराज है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उस समय (लालू के शासनकाल) जुगनू जैसी बिजली मिलती थी. आज 8400 मेगावाट बिजली मिलती है. यह उनको (तेजस्वी यादव) नहीं भाता है क्या? उनको पश्चाताप करना चाहिए, मां से प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे लोगों ने गलती की है उसको माफ कीजिए. अगर यह तेजस्वी यादव को नहीं दिखता है तो हम प्रार्थना करते हैं कि हे मां तेजस्वी और कांग्रेस वालों को सद्बुद्धि दीजिए कि जो काम शांति, विकास और अमन का हो रहा है वह उनको दिखे.

26 सितंबर को मोतिहारी में प्रियंका गांधी की सभा है. इस पर मांझी ने कहा कि सबको आजादी है. आकर अगर वह भी क्षमा मांग लें कि पीएम की मां के प्रति कांग्रेस और आरजेडी वालों ने जो उच्चारण किया है इसके लिए माफी मांगते हैं.