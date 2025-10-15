बिहार चुनाव 2025: BJP दफ्तर में हंगामा, रामसूरत राय के समर्थक बोले- 6 करोड़ में बेचा गया टिकट

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) को लेकर एक से एक तस्वीर निकलकर सामने आ रही है. बुधवार (15 अक्टूबर, 2025) को बीजेपी दफ्तर में हंगामा देखने को मिला. औराई से पूर्व मंत्री रामसूरत राय का टिकट कटने से उनके समर्थक और कार्यकर्ता नाराज थे. रामसूरत राय इस सीट से विधायक हैं. उनके समर्थक और स्थानीय नेता पटना स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे गए और हंगामा करने लगे.

पार्टी दफ्तर के अंदर धरना-प्रदर्शन करने लगे. नारेबाजी करते हुए कहा कि इस बार की प्रत्याशी रमा निषाद को हराएंगे. आरोप लगाया कि छह करोड़ में पार्टी ने टिकट बेचा है. कार्यकर्ताओं और समर्थकों का कहना था कि रामसूरत राय 48 हजार वोटों से जीते थे. उन्होंने क्षेत्र में विकास का काम भी किया था. टिकट काटकर उनके साथ अन्याय किया गया है पार्टी फैसले पर विचार करे.

बता दें कि औराई से रमा निषाद को प्रत्याशी बनाया गया है. वह अजय निषाद की पत्नी हैं. वह बीजेपी के सांसद थे लेकिन पिछले साल कांग्रेस में चले गए थे. अब वापस आए और पत्नी के साथ बीजेपी में शामिल हुए. समर्थकों का कहना है कि तुरंत पार्टी में आने के बाद उनकी पत्नी को टिकट कैसे मिला? यह गलत है.

रामसूरत राय ने जताई नाराजगी

दूसरी ओर टिकट कटने पर रामसूरत राय ने नाराजगी जताई है. बीते मंगलवार (14 अक्टूबर, 2025) को उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में पार्टी को फिर से विचार करने के लिए कहा था. लिखा था, "2020 के विधानसभा चुनाव में मैंने औराई विधानसभा क्षेत्र से, 48 हजार से भी ज्यादा वोट से महागठबंधन के प्रत्याशी को हराया था. यह पूरे बिहार में तब जीत का सबसे बड़ा मार्जिन था. पूरे 5 वर्ष तक मैंने औराई विधानसभा क्षेत्र में सड़क, बिजली, पुल सहित अन्य विकास कार्यों की झड़ी लगा दी. मेरा टिकट काट कर उन अजय निषाद की पत्नी को टिकट दिया गया है जो 2024 लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर भाजपा को छोड़कर कांग्रेस से चुनाव लड़े और हारे. पार्टी को इस विषय पर विचार करना चाहिए."

