हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव: किस पार्टी का नेता कौन सी सीट से लड़ेगा, NDA में ऐसी रार की नीतीश-चिराग में बन नहीं रही बात!

बिहार चुनाव: किस पार्टी का नेता कौन सी सीट से लड़ेगा, NDA में ऐसी रार की नीतीश-चिराग में बन नहीं रही बात!

Bihar Elections 2025: बीजेपी नीत NDA में सीटों की शेयरिंग का ऐलान तो हो गया लेकिन अब बात फंस गई है कि कौन किस क्षेत्र से लड़ेगा.

By : शशांक कुमार | Updated at : 14 Oct 2025 12:05 PM (IST)
भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA ने बीते दिनों बिहार चुनाव के संदर्भ में सीटों का बंटवारा कर लिया. इसमें जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी- 101, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) 29 हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्यूलर) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएलम) को 6-6 सीटें मिलीं हैं. 

इस बीच सूत्रों का दावा है कि NDA में सीट बंटवारे के बाद नई रार यह छिड़ गई है. दावा है कि जदयू की कुछ सीटें चिराग पासवान की पार्टी के खाते में चली गईं हैं. ऐसे में कुछ सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है. मौजूदा सीट बंटवारे के अनुसार BJP- जदयू बराबर बराबर सीटों पर लड़ेगी जबकि जदयू ज्यादा सीटों पर लड़कर बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती थी. इन सब को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हैं. इस को लेकर पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास में जदयू की बैठक में चर्चा हो रही है. सूत्रों के अनुसार बैठक में रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है.

NDA में संकट गहरा सकता है- सूत्र

उधर, पटना में MLC फ्लैट पर BJP के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, बिहार BJP अध्यक्ष दिलीप जायसवाल व पार्टी के अन्य प्रमुख नेताओं के साथ मंगलवार, 14 अक्टूबर को बैठक की है. इस बैठक में उन मुद्दों पर चर्चा हुई जिनमें पेच फंसा है. सीटों के मामलों को सुलझाने की कोशिश की गई है.

Bihar Election 2025: लालू यादव ने बढ़ाई महागठबंधन की टेंशन! देर रात इस फैसले से बिहार में सियासी हलचल

दूसरी ओर से सूत्रों का दावा है कि NDA में संकट गहरा सकता है, चिराग 29 में से एक भी कम सीट पर नहीं मानेंगे. ना अपने कोटे की सीट अन्य सहयोगी दलों को देंगे. सीटों को लेकर लोजपा (राम विलास) ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है. जबकि जदयू की कुछ सीटें चिराग के खाते में चली गई है. लोजपा इस पर समझौता करने को तैयार नहीं है.

हालांकि अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान लगातार लिख रहे हैं कि बातचीत पूरी हो चुकी है. उधर सूत्रों के अनुसार यह निर्णय हो गया है LJP R की ओर से 29 सीट से एक भी कम सीट मंजूर नहीं है और न ही अपने कोटे की सीटें सहयोगी दलों को देंगे.

क्या बोल रही बीजेपी?

इस पूरे घटना क्रम पर बीजेपी नेता और राज्य के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए एकजुट है. बैठकों का दौर चल रहा है. सीट बंटवारे का काम चल रहा है. अगले कुछ घंटों में स्थिति साफ हो जाएगी.

Published at : 14 Oct 2025 11:46 AM (IST)
Chirag Paswan BIhar Politics NITISH KUMAR BIHAR NEWS
