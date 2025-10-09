हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव: BJP, JDU, RJD और कांग्रेस की लिस्ट कब आएगी? जानिए ताजा अपडेट

बिहार चुनाव: BJP, JDU, RJD और कांग्रेस की लिस्ट कब आएगी? जानिए ताजा अपडेट

Bihar Election 2025: बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 12 अक्टूबर को हो सकती है. इसमें बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर उम्मीदवारों पर मंथन होगा. चिराग पासवान ने भी संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: अजीत | Updated at : 09 Oct 2025 09:14 PM (IST)
बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी जारी है. दोनों गठबंधनों में शामिल पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग से लेकर उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम रूप से विचार किया जा रहा है. वहीं, जन सुराज पार्टी की ओर से गुरुवार (09 अक्टूबर) को पहली लिस्ट जारी कर दी गई है. पार्टी ने 51 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. अब एनडीए और महागठबंधन के घटक दल भी अपने-अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारने को लेकर जल्द ही लिस्ट जारी करने वाले हैं.

NDA सीट शेयरिंग पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जयसवाल ने कहा, ''जिस सीट पर हम जीत दर्ज नहीं कर पाए थे उसके उम्मीदवारों के चयन हेतु पैनल तैयार करने का काम हमने कर लिया है. गठबंधन दल के सीट शेयरिंग का जो मामला है उसकी घोषणा 1-2 दिनों में हो जाएगी. उसके बाद हम केंद्रीय चुनाव समिति के पास अपनी सूची सौंपेंगे, जहां से उम्मीदवारों की घोषणा होगी.''

बीजेपी कब जारी करेगी उम्मीदवारों की लिस्ट?

12 अक्टूबर को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है. इसमें बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर उम्मीदवारों पर मंथन होगा. उसके बाद 13 अक्टूबर को उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है. उससे पहले दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी.

चिराग पासवान ने संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई

सूत्रों के मुताबिक, चिराग पासवान की पार्टी ने शुक्रवार (10 अक्टूबर) को संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है, जिसमें पार्टी के उम्मीदवार समेत कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं. गुरुवार (09 अक्टूबर) सीट शेयरिंग पर गतिरोध को दूर करने के लिए चिराग पासवान और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के साथ बैठक हुई. दोनों नेताओं ने बैठक को सकारात्मक बताया.

जीतन राम मांझी ने क्या कहा?

उधर, एनडीए में सीट बंटवारे पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, ''लोग सीट बंटवारे को लेकर दावे कर रहे हैं. जल्द ही व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए बैठकें होने की उम्मीद है. इन बैठकों के बाद लिए गए फैसलों को केंद्र सरकार के सामने पेश किया जाएगा, जो फिर अंतिम फैसला लेगी. हमारी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी को विधानसभा में मान्यता प्राप्त करने के लिए 6% वोट या 8 सीटों की आवश्यकता है, इसलिए हमने कम से कम 15 सीटों की अपील की है.''

बिहार में NDA बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा- जीतन राम मांझी

जीतन राम मांझी ने आगे कहा, ''एलजेपी के लोग भी 35-40 सीटों की मांग कर रहे हैं, इसलिए, इस संबंध में चर्चा चल रही है लेकिन सभी को एक बात पर सहमत होना चाहिए. हमारा एनडीए बिहार में पीएम मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है.''

महागठबंधन में कब जारी होगी उम्मीदवारों की लिस्ट?

उधर, महागठबंधन में शामिल दलों के बीच भी सीट शेयरिंग पर सहमति बनाने के लिए वार्ता का दौर जारी है. सूत्रों की मानें तो आरजेडी की लिस्ट शुक्रवार (09 अक्टूबर) को आने की उम्मीद है.

सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस शनिवार (11 अक्टूबर) तक घटक दलों से सहमति लेकर अपनी पहली सूची जारी कर सकती है. महागठबंधन चुनाव के लिये मुख्यमंत्री चेहरे का भी जल्द ही औपचारिक ऐलान करेगा. सूत्रों की मानें तो तेजस्वी यादव के नाम पर सभी दल सहमत हैं.

Published at : 09 Oct 2025 09:13 PM (IST)
Mahagathbandhan NDA Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Bihar Elections 2025
