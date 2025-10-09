RJD नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का बड़ा बयान, तेजस्वी यादव का जिक्र बोले, 'जनता पूछेगी कि...'

बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर RJD के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि महागठबंधन के दलों को मिलकर औपचारिक रुप से तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित कर देना चाहिये. आरजेडी नेता ने ये भी कहा कि एक तरफ एनडीए का नीतीश कुमार चेहरा हैं तो महागठबंधन को तेजस्वी को भी औपचारिक रुप से चेहरा घोषित कर देना चाहिये. अगर चेहरा घोषित नहीं करेंगे तो जनता पूछेगी कि आपका मुख्यमंत्री का फेस कौन है?

अब्दुल बारी सिद्दीकी ने ये भी कहा, ''1-2 दिनों के अंदर महागठबंधन में सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों पर फैसला हो जाएगा. गठबंधन के घटक दलों के बीच बातचीत अंतिम दौर में है.'' मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम की मांग वाले सवाल पर सिद्दीकी ने कहा, ''महागठबंधन बैठकों में मेंबर के तौर पर हम बैठते हैं. मेरी उपस्थिति में ऐसी बातें नहीं होती हैं.''

उनके अंगने में हमारा क्या काम-अब्दुल बारी सिद्दीकी

जब उनसे पूछा गया कि क्या चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा के लिए महागठबंधन के दरवाजे खुले हैं? कांग्रेस के पवन खेड़ा तो ऑफर कर रहे हैं. इस पर उन्होंने कहा, ''उनके अंगने में हमारा क्या काम, लेकिन यह जरुर कहूंगा इब्तिदा ए-इश्क है रोता है क्या आगे-आगे देखिए होता है क्या.''

असदुद्दीन ओवैसी पर क्या बोले सिद्दीकी?

असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा, ''ओवैसी ने गठबंधन के लिए औपचारिक रुप से संपर्क नहीं किया. जब औपचारिक रूप से संपर्क साधा जाता है तब न बातचीत की जाती है. हम उनको अच्छा पार्लियामेंट्रियन मानते रहे हैं.''

नीतीश कुमार ने सत्ता के लिए समझौता किया- सिद्दीकी

अब्दुल बारी सिद्दीकी ने नीतीश कुमार को लेकर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, ''नीतीश हम लोगों के साथी नेता रहे हैं. उनका लालन पालन समाजवादी आंदोलन में हुआ है. मुझे अफसोस होता है कि नीतीश ने कैसे बीजेपी जैसी पार्टी से गठबंधन कर लिया, जो नफरत फैलाती है. सत्ता के लिये समझौता किया.''

क्या नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन के दरवाजे खुले हैं?

उनसे जब पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन के दरवाजे खुले हैं? इस पर उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर जवाब देने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूं लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता.