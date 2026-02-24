बिहार: भागलपुर के नवगछिया में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, कई घायल

Bhagalpur News: भागलपुर के नवगछिया में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, कई घायल
Bhagalpur News in Hindi: यह दुर्घटना झंडापुर थाना क्षेत्र के बागड़ी पुल के पास हुई है. निजी बस, मैजिक वाहन और सीएनजी ऑटो के बीच आमने-सामने टक्कर हो गई. घायलों का इलाज चल रहा है.
भागलपुर के नवगछिया में मंगलवार (24 फरवरी, 2026) को हुए एक भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए. पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.
हादसे में करीब 10 लोग हुए घायल
नवगछिया के एसपी प्रेरणा कुमार ने बताया कि यह दुर्घटना झंडापुर थाना क्षेत्र के बागड़ी पुल के पास हुई, जहां एक निजी बस, मैजिक वाहन और सीएनजी ऑटो के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही चार लोगों की मौत हो गई. उन्होंने बताया कि हादसे में करीब दस लोग घायल हुए हैं. गंभीर रूप से घायल आठ लोगों को बेहतर उपचार के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (जेएलएनएमसीएच) भागलपुर रेफर किया गया है, जबकि अन्य घायलों का इलाज नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है.
पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए शव
एसपी ने कहा कि मृतकों और घायलों की पहचान की प्रक्रिया जारी है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाना हादसे का संभावित कारण प्रतीत हो रहा है. हालांकि, घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जा रही है. पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा, जिसे बाद में बहाल कर दिया गया.
पुलिस सूत्रों के अनुसार, चारों मृतकों की पहचान कटिहार जिले के समेली निवासी 40 वर्षीय अरविंद मंडल, खगड़िया जिले के मरार (मोरकाही) निवासी अमन निषाद के छह वर्षीय पुत्र कुनाल कुमार ,भागलपुर जिले के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के भिट्टा गांव निवासी 35 वर्षीय पूरमी देवी और उनके पति 40 वर्षीय सुनील दास के रूप में हुई है.
घायलों को बताया गया खतरे से बाहर
भागलपुर के जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने जेएलएनएमसीएच में भर्ती घायलों को देखने के बाद संवाददाताओं को बताया कि घायलों का इलाज बेहतर ढंग से हो रहा है. जेएलएनएमसीएच के सभी वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद हैं. घायल खतरे से बाहर हैं. जिलाधिकारी ने भी चार लोगों की मौत की पुष्टि की है.
