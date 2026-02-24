Baramati Plane Crash: अजित पवार प्लेन क्रैश मामले में बड़ी कार्रवाई, DGCA ने VSR वेंचर्स के चार विमानों पर लगाई रोक
यह फैसला बारामती में 28 जनवरी को हुए विमान हादसे के बाद लिया गया. इसमें वीएसआर वेंचर्स के लियरजेट 45 के क्रैश होने से महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार सहित पांच लोगों की मौत हो गई थी.
बारामती में 28 जनवरी 2026 को हुए लियरजेट 45 (Learjet 45) विमान हादसे के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने कड़ा कदम उठाया है. DGCA ने मेसर्स वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का विशेष सुरक्षा ऑडिट कराने के बाद कंपनी के चार लियरजेट 40/45 विमानों को तत्काल प्रभाव से ग्राउंड कर दिया है.
यह फैसला बारामती में 28 जनवरी को हुए विमान हादसे के बाद लिया गया. इसमें वीएसआर वेंचर्स के लियरजेट 45 के क्रैश होने से महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार सहित पांच लोगों की मौत हो गई थी.
उड़ान सुरक्षा- फ्लाइट ऑपरेशंस से जुड़ी कई खामियां मिली हैं
DGCA द्वारा जारी प्रेस नोट के मुताबिक, बहु-विषयक ऑडिट टीम को एयरवर्थनेस (विमान योग्यता), उड़ान सुरक्षा और फ्लाइट ऑपरेशंस से जुड़े स्वीकृत नियमों के पालन में कई गंभीर खामियां मिलीं. ऑडिट में रखरखाव प्रक्रियाओं में भी कमियां सामने आई हैं.
इन्हीं अनियमितताओं को देखते हुए DGCA ने पंजीकरण संख्या VT-VRA, VT-VRS, VT-VRV और VT-TRI वाले लियरजेट 40/45 विमानों की उड़ानों पर रोक लगा दी है. ये विमान तब तक उड़ान नहीं भर सकेंगे, जब तक कि निरंतर विमान योग्यता के मानकों को पूरी तरह बहाल नहीं किया जाता.
DGCA ने कंपनी को क्या निर्देश दिए
DGCA ने कंपनी को डिफिशिएंसी रिपोर्टिंग फॉर्म जारी कर मूल कारण विश्लेषण (Root Cause Analysis) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. इस कार्रवाई को विमान सुरक्षा के प्रति सख्त रुख के तौर पर देखा जा रहा है. DGCA ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
क्यों लिया गया था ये फैसला?
ऑडिट 4 से 16 फरवरी तक चला. इसमें डिप्टी डायरेक्टर जनरल आरके आनंद के नेतृत्व वाली टीम ने कंपनी से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा की है. इसमें जरूरी प्रक्रियाओं का पालन न करने, रखरखाव में लापरवाही और सुरक्षा मानकों से जुड़ी कमियां सामने आई है.
इनके अलावा नतीजों ने डीजीसीए को सख्त कार्रवाई के लिए मजबूर किया है. इससे भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं न हों. ऑडिट में इस मुद्दे पर जांच प्रमुखता से की गई. अब आगे से कंपनी की जिम्मेदारी तय करने में यह सहायक होगा.
यह भी पढ़ें: अजित पवार विमान हादसा: रोहित पवार ने जताई साजिश की आशंका, अब CM फडणवीस बोले, 'किसी को...'
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL