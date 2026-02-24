एक्सप्लोरर
'स्प्लिट्सविला 7' फेम मयंक पवार का हुआ निधन, 37 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
'स्पिट्सविला 7' में नजर आए एक्टर और मॉडल मयंक पवार का निधन हो गया है. मयंक का निधन महज 37 साल की उम्र में हो गया. उनके निधन की खबर सोशल मीडिया के जरिए दी गई है. इस खबर से उनके फैंस और दोस्त सभी बेहद शॉक्ड रह गए हैं.
(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
