भारतीय सेना के बहादुर डॉग टायसन की अब कैसी है तबीयत? ऑपरेशन त्राशी-1 के दौरान लगी थी गोली

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाभारतीय सेना के बहादुर डॉग टायसन की अब कैसी है तबीयत? ऑपरेशन त्राशी-1 के दौरान पैरों में लगी थी गोली, मिल गया अपडेट

भारतीय सेना के बहादुर डॉग टायसन की अब कैसी है तबीयत? ऑपरेशन त्राशी-1 के दौरान पैरों में लगी थी गोली, मिल गया अपडेट

किश्तवाड़ में आतंकवाद विरोधी एक ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना के डॉग स्क्वाड के टायसन ने बहादुरी दिखाई. हालांकि इस दौरान वह घायल हो गया था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 24 Feb 2026 08:09 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ऑपरेशन त्राशी-1 (22 फरवरी) के दौरान भारतीय सेना के बहादुर डॉग स्क्वाड के हीरो टायसन के पैरों में गोली लग गई थी. अब उनका इलाज किया जा रहा है. यह जानकारी सेना की तरफ से दी गई है. उन्होंने मंगलवार को कहा कि वह घायल हैं, लेकिन अभी भी हौसला बुलंद है. 

टायसन ने आतंकवादी ठिकाने में घुसने की हिम्मत दिखाई थी. जर्मन शेफर्ड ने रविवार को चटरू इलाके में पासेरकुट की तलहटी में पाकिस्तान के जैश-ए-मोहम्मद कमांडर सैफुल्लाह और उसके दो साथियों को उनके मडहाउस ठिकाने (ढोक) के अंदर अहम भूमिका निभाई. इस दौरान उनकी सच्ची भारतीय भावना नजर आई.

सेना ने टायसन के हेल्थ अपडेट के बारे में क्या जानकारी दी?

सेना की व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हाल ही में किश्तवाड़ में हुए ऑपरेशन त्राशी-1 में असॉल्ट डॉग टायसन ने आतंकवादियों के ठिकाने में घुसते समय पहली गोली खाकर बहुत हिम्मत दिखाई. अपनी चोटों से घबराए बिना, वह आगे बढ़ा और जोरदार हमला किया. इससे आतंकवादियों को गोली चलाने पर मजबूर होना पड़ा. इस तरह उनकी मौजदूगी पक्की हो गई.

 

 

सेना ने टायसन की बहादुरी की तारीफ करते हुए कहा कि टायसन की निडरता ने व्हाइट नाइट कॉर्प्स, पुलिस और सीआरपीएफ के सैनिकों को पाकिस्तान के तीन स्पॉन्सर्ड आतंकवादियों से ठीक से भिड़ने और उन्हें बेअसर करने में मदद की. सेना ने बताया कि घायल होने के बावजूद जोश में टायसन ने ड्यूटी के प्रति सच्ची लगन की मिसाल पेश की. एक सच्चे योद्धा और एक सच्चे सैनिक की तरह. तलाश जारी है. जो भी शांति को भंग करना चाहते हैं, उन्हें कोई पनाह नहीं मिलेगी. 

अधिकारियों ने कहा कि के9 सैनिक के अगले पैर में चोट आई. इसके बाद उन्हें हेलीकॉप्टर से निकालकर जानवरों के अस्पताल में एडमिट कराया. साथ ही बताया कि व्हाइट नाइट कॉर्प्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग, लेफ्टिनेंट जनरल पीके मिश्रा टायसन से अस्पताल में मिले हैं. उनके हेल्थ अपडेट की जानकारी ली. इसके अलावा वहां मौजूद टीम से भी बात की. साथ ही अच्छे से देखभाल करने का निर्देश दिया. आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन में आर्मी डॉग यूनिट की भूमिका की तारीफ भी की. 

Published at : 24 Feb 2026 08:09 PM (IST)
Tags :
Jaish E Mohammad Indian Army Trashi-I Tyson Dog Operation Trashi-I
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भारतीय सेना के बहादुर डॉग टायसन की अब कैसी है तबीयत? ऑपरेशन त्राशी-1 के दौरान पैरों में लगी थी गोली, मिल गया अपडेट
भारतीय सेना के बहादुर डॉग टायसन की अब कैसी है तबीयत? ऑपरेशन त्राशी-1 के दौरान लगी थी गोली
इंडिया
20 साल बाद परिवार से मिली मां, अपनाने के लिए बेटों ने रख दी 'शर्त', महिला की दर्दभरी दास्तां भावुक कर देगी
20 साल बाद मिली मां, अपनाने के लिए बेटों ने रख दी 'शर्त', महिला की दर्दभरी दास्तां भावुक कर देगी
इंडिया
'एक दिन सत्ता बदलेगी और हम...', केंद्र पर क्यों भड़कीं बंगाल CM ममता बनर्जी?
'एक दिन सत्ता बदलेगी और हम...', केंद्र पर क्यों भड़कीं बंगाल CM ममता बनर्जी?
इंडिया
हैदराबाद में परिवार को निगल गया कर्ज! पहले मां फिर पिता और आखिर में बेटा फांसी के फंदे पर झूला
हैदराबाद में परिवार को निगल गया कर्ज! पहले मां फिर पिता और आखिर में बेटा फांसी के फंदे पर झूला
Advertisement

वीडियोज

IT Stocks में भूचाल: Dot-Com Crash 2.0 या AI Revolution का Buying Opportunity? | Paisa Live
₹20,000 Crore Push: Airtel का Financial Inclusion Mission | Paisa Live
IPO Alert: PNGS Reva Diamond Jewellery IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band |Paisa Live
'The Art of Sarah': एक murder mystery जिसने खोले branded दुनिया का राज
Bollywood News: आदित्य धर की मल्टीस्टारर फिल्म का खुलासा—क्या सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ही इसका सीक्रेट वेपन हैं?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
'इंशाअल्लाह टीम इंडिया फाइनल में...', यूसुफ पठान ने दिया बड़ा बयान; जो कहा उससे पूरा देश होगा खुश
'इंशाअल्लाह टीम इंडिया फाइनल में', यूसुफ पठान ने दिया बड़ा बयान; जो कहा उससे पूरा देश होगा खुश
विश्व
ईरान पर दबाव बनाने के बीच बढ़ी अमेरिकी सैनिकों की मुश्किलें! 8 महीने से समुद्र में फंसे 5,000 नौसैनिक, जहाज पर रहना दूभर
ईरान पर दबाव बनाने के बीच बढ़ी अमेरिकी सैनिकों की मुश्किलें! 8 महीने से समुद्र में फंसे 5,000 नौसैनिक, जहाज पर रहना दूभर
मध्य प्रदेश
भोपाल: धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश, दो बहनें मिलकर बिछाती थीं जाल, 4 गिरफ्तार
भोपाल: धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश, दो बहनें मिलकर बिछाती थीं जाल, 4 गिरफ्तार
टेलीविजन
'स्प्लिट्सविला 7' फेम मयंक पवार का हुआ निधन, 37 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
'स्प्लिट्सविला 7' फेम मयंक पवार का हुआ निधन, 37 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
विश्व
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
विश्व
मिडिल ईस्ट में ट्रंप के साथ हो जाएगा खेल! ईरान को क्रूज मिसाइल देगा चीन, जानें कितनी खतरनाक?
मिडिल ईस्ट में ट्रंप के साथ हो जाएगा खेल! ईरान को क्रूज मिसाइल देगा चीन, जानें कितनी खतरनाक?
हेल्थ
Holi 2026 Warning: सिंथेटिक रंगों से स्किन-आंखों और फेफड़ों को कैसे हो सकता है नुकसान? जानें इनसे बचने का तरीका
सिंथेटिक रंगों से स्किन-आंखों और फेफड़ों को कैसे हो सकता है नुकसान? जानें इनसे बचने का तरीका
शिक्षा
कर्नाटक के स्कूलों में फोन और सोशल मीडिया पर पूरी तरह नहीं लगेगा बैन, आ सकती है नई पॉलिसी
कर्नाटक के स्कूलों में फोन और सोशल मीडिया पर पूरी तरह नहीं लगेगा बैन, आ सकती है नई पॉलिसी
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget