हिंदी न्यूज़राज्यबिहारDelhi Blast: 'घर में घुसकर मारेंगे', दिल्ली धमाके पर बोले अश्विनी कुमार चौबे, कहा- 'सनातन का...'

Delhi Blast: 'घर में घुसकर मारेंगे', दिल्ली धमाके पर बोले अश्विनी कुमार चौबे, कहा- 'सनातन का...'

Delhi Blast: अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि मुझे लग रहा है कि सरकार इस पर तुरंत संज्ञान लेकर कठोर से कठोर कार्रवाई करने जा रही है. जो लोग भी हैं बख्शे नहीं जाएंगे.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 11 Nov 2025 02:07 PM (IST)
दिल्ली धमाके पर बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने बड़ा बयान दिया है. मंगलवार (11 नवंबर, 2025) को भागलपुर में वोट करने के बाद वे पत्रकारों से बात कर रहे थे. अश्विनी कुमार चौबे ने इस घटना को दर्दनाक बताया. कहा कि प्रधानमंत्री ने तुरंत घटना का नोटिस लिया. गृह मंत्री अमित शाह अस्पताल गए. 

अश्विनी चौबे ने कहा, "मुझे लग रहा है कि सरकार इस पर तुरंत संज्ञान लेकर कठोर से कठोर कार्रवाई करने जा रही है. जो लोग भी हैं बख्शे नहीं जाएंगे. आज बिहार में मतदान चल रहा है उसके पहले उनकी जो भी योजना रही हो, सनातन पर प्रहार, सनातन का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान. ऐसे तत्वों को हम सबक सिखाकर रहेंगे. घर में घुसकर मारेंगे." 

'एनडीए के पक्ष में हो रहा मतदान'

दूसरी ओर अश्विनी कुमार चौबे ने कहा, "बिहार के तमाम लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र का महान पर्व है इस महान पर्व को बड़ी खुशहाली से मनाएं. सुबह से लोग कतार में लगे हुए हैं... मुझे लग रहा है कि एनडीए के पक्ष में मतदान हो रहा है. सभी लोग मतदान विकास के नाम पर, विकसित बिहार बनाने के नाम पर कर रहे हैं, एनडीए की सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा पीएम मोदी के मार्गदर्शन में और उनके हाथ को मजबूत करने के लिए लोग वोट कर रहे हैं… 2010 के बाद 180 से ज्यादा हमारा रुझान बन रहा जो कि 200 तक जाएगा."

उधर दिल्ली की घटना पर जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने कहा, "दिल्ली में हुए कार धमाकों की खबर से पूरा देश स्तब्ध है. निर्दोष नागरिकों की जान जाना मानवता पर गहरा घाव है. हम सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं. ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी पीड़ित परिवारों को साहस और शांति प्रदान करें और घायलों को शीघ्र ही स्वस्थ करें."

About the author अजीत कुमार, पटना

Published at : 11 Nov 2025 02:07 PM (IST)
Delhi Blast Ashwini Kumar Choubey BIHAR NEWS
