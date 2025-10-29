'ये प्रण पत्र नहीं है, ये…', महागठबंधन के Manifesto पर BJP का हमला, कह दी ये बड़ी बात

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) को लेकर महागठबंधन की ओर से मंगलवार (28 अक्टूबर, 2025) को जारी घोषणा पत्र को लेकर एनडीए नेताओं का हमला तेज है. सत्ता धारी दल के नेता इसे हवाबाजी बता रहे हैं. इस बीच बुधवार (29 अक्टूबर, 2025) को बीजेपी नेता गुरु प्रकाश पासवान ने इस घोषणा पत्र को लेकर बड़ी बात कह दी.

बीजेपी नेता और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा, "आत्म मुक्ता की भी सीमा होती है. ये प्रण पत्र नहीं है, ये प्राण पत्र है, बिहार का प्राण लेने वाला पत्र है. कोई विजन नहीं, सिर्फ डिवीजन की बातें हैं. वक्फ संशोधन को आप कह रहे हैं कि निरस्त करेंगे. आपको आपकी संवैधानिक ताकत का अंदाजा नहीं है क्या? केंद्र के कानून को प्रांत का कानून कब से निरस्त करने लगा? ये तो विचित्र लगता है."

'अब पिता के विचारों को ही आप गायब कर रहे'

बीजेपी नेता ने आगे कहा कि वक्फ को लेकर लालू यादव का 2010 का बयान है सदन के पटल पर कि पटना के डाकबंगला चौराहे की पॉश प्रॉपर्टी और पॉश बिल्डिंग पर वक्फ के नाम पर कब्जा किया जा रहा है. पहले पिता को पोस्टर से गायब किया, फिर घोषणा पत्र से गायब किया और अब पिता के विचारों को ही आप गायब कर रहे हैं. गुरु प्रकाश ने कहा कि ये तेजस्वी प्रण नहीं है बिहार का प्राण लेने की घोषणा है.

#WATCH | Patna, Bihar: On Mahagathbandhan's manifesto for the #BiharElection2025, BJP National Spokesperson Dr Guru Prakash Paswan says, "...There is no roadmap, no vision. They say they will repeal the Waqf Amendment. Don't you realise your constitutional power? When did you… pic.twitter.com/ndeEcrJJHO — ANI (@ANI) October 29, 2025

एक सवाल पर गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि ये महिला विरोधी लोग हैं. उन्होंने तेजस्वी यादव के हर घर एक सरकारी नौकरी देने वाले बयान पर कहा, "2.6 करोड़ परिवार को नौकरी देंगे… आप 30 हजार भी महीना देंगे तो 12 लाख करोड़ का बजट आता है. बिहार का बजट अभी सवा तीन लाख करोड़ है. चार गुणा कैसे करेंगे? कोई एपल (कंपनी) लाएंगे… अमेजन (कंपनी) लाएंगे? आपकी योजना क्या है? पेड़ पर पैसा उगाएंगे? कैसे करेंगे हमको समझ नहीं आ रहा है. बिना रोडमैप के कुछ भी हवाबाजी कर दीजिए. तेजस्वी यादव आप हवाबाजी में एक्सपर्ट हो गए हैं."

