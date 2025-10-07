हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Elections 2025: INDIA अलायंस बिहार चुनाव में NDA की बढ़ाएगा मुश्किलें! नीतीश सरकार के इस फैसले का लाभ तेजस्वी को?

Bihar Elections 2025: INDIA अलायंस बिहार चुनाव में NDA की बढ़ाएगा मुश्किलें! नीतीश सरकार के इस फैसले का लाभ तेजस्वी को?

Bihar Elections 2025: बिहार में इस बार का चुनाव INDIA बनाम NDA है. INDIA गठबंधन के कुछ मजबूत समीकरण, बीजेपी नीत एनडीए की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 07 Oct 2025 11:14 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही राज्य में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला तय हो गया है. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और कांग्रेस के नेतृत्व वाला ‘इंडिया’ गठबंधन इस बार सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा रहा है.

RJD की सबसे बड़ी ताकत उसका मुस्लिम-यादव समीकरण है, जो राज्य के कुल मतदाताओं का करीब 30 प्रतिशत हिस्सा है. यह परंपरागत वोट बैंक दशकों से पार्टी के साथ खड़ा रहा है और हर चुनाव में उसकी रीढ़ साबित हुआ है.

लालू प्रसाद यादव के सक्रिय राजनीति से पीछे हटने के बाद RJD ने उनके बेटे और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी है.

तेजस्वी ने रोजगार, पलायन और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को केंद्र में रखकर युवाओं के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है. वे राज्य की नई पीढ़ी में उम्मीद की राजनीति का चेहरा बनकर उभरे हैं. कांग्रेस के लिए राहुल गांधी की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ ने संगठन में नई ऊर्जा का संचार किया है. इस अभियान ने निचले स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया है, जिसका असर पूरे ‘इंडिया’ गठबंधन के जोश पर दिखाई दे रहा है.

हालांकि, गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी RJD अब भी परिवार-नियंत्रित मानी जाती है. लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और उनके परिवार पर केंद्रित नेतृत्व शैली को लेकर पार्टी की आलोचना होती रही है.

‘जमीन के बदले नौकरी’ घोटाले से जुड़े मामलों में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच ने भी पार्टी की छवि पर असर डाला है.

Bihar Elections 2025: बिहार की इन 24 सीटों पर सबकी नजर, RJD, JDU, BJP और कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर

इस फैसले का लाभ राजद को?

तेजस्वी यादव के नेतृत्व को कार्यकर्ताओं में स्वीकृति जरूर मिली है लेकिन उनके भाई तेज प्रताप यादव और परिवार के अन्य सदस्यों के विवादित बयान व राजनीतिक आचरण ने कई बार पार्टी की एकजुटता को चुनौती दी है.

इससे गठबंधन की रणनीतिक दिशा पर भी प्रभाव पड़ा है. तेजस्वी के नेतृत्व में ‘इंडिया’ गठबंधन के पास छवि परिवर्तन का अवसर है. बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था और पलायन जैसे मुद्दों पर उनकी निरंतर आवाज ने जनता में यह धारणा बनाई है कि वे युवाओं के वास्तविक मुद्दों को समझने वाले नेता हैं.

राज्य में दो साल पहले हुए जातीय सर्वेक्षण का राजनीतिक लाभ भी RJD को मिल सकता है. हालांकि सर्वे का श्रेय एनडीए सरकार लेती है, लेकिन उस समय RJD सत्ता में साझेदार था.

सर्वे के बाद पिछड़े और वंचित वर्गों के लिए आरक्षण बढ़ोतरी को RJD अपने ‘मंडल राजनीति’ के एजेंडे से जोड़कर भुना सकता है.

INDIA के सामने क्या हैं चुनौतियां?

कांग्रेस, वाम दलों और अन्य समान विचारधारा वाले संगठनों के साथ गठबंधन तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए में लौटने से मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा हिस्सा ‘इंडिया’ गठबंधन के पक्ष में एकजुट हो सकता है. फिर भी गठबंधन के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं.

लंबे समय से सत्ता से बाहर रहने के कारण RJD-कांग्रेस गठबंधन को महत्वाकांक्षी नेताओं के बीच सामंजस्य बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है. सीट बंटवारे और नेतृत्व संतुलन को लेकर संभावित मतभेद चुनाव से पहले असंतोष पैदा कर सकते हैं.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जहां एनडीए 'विकास और स्थिर शासन' के नाम पर जनता के बीच जा रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन 'सामाजिक न्याय, रोजगार और समानता' के एजेंडे पर भरोसा कर रहा है.

चुनावी समीकरणों में जातीय संतुलन और युवा मतदाताओं की भूमिका इस बार निर्णायक मानी जा रही है.

Published at : 07 Oct 2025 11:12 AM (IST)
Tags :
BJP Congress NDA INDIA BIHAR NEWS Bihar Elections 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
बिहार
Bihar Election 2025: प्रशांत किशोर का INDIA और NDA पर सीधा वार, कहा- 'हम इतना वोट काटेंगे कि...'
प्रशांत किशोर का INDIA और NDA पर सीधा वार, कहा- 'हम इतना वोट काटेंगे कि हालत खराब हो जाएगी'
इंडिया
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Bihar Seat Sharing: महागठबंधन में JMM की 12 सीटों की मांग, NDA में भी दो FORMULA
Gangster Killing: Rajasthan के Didwana Kuchaman में Businessman Ramesh Rulania की हत्या!
Gangster Killing: Rajasthan के Didwana Kuchaman में Businessman Ramesh Rulania की हत्या!
Greater Noida Fire: गत्ता बनाने वाली Factory में भीषण आग, इलाके में मचा हड़कंप
Breaking: Azamgarh कोतवाली में भिड़े BJP के दो गुट, थाने के अंदर जमकर हुई मारपीट | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
बिहार
Bihar Election 2025: प्रशांत किशोर का INDIA और NDA पर सीधा वार, कहा- 'हम इतना वोट काटेंगे कि...'
प्रशांत किशोर का INDIA और NDA पर सीधा वार, कहा- 'हम इतना वोट काटेंगे कि हालत खराब हो जाएगी'
इंडिया
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
टेलीविजन
तारक मेहता की अंजलि भाभी की 10 फोटोज में देखें खूबसूरती, बबीता जी को भूल जाएंगे
तारक मेहता की अंजलि भाभी की 10 फोटोज में देखें खूबसूरती, बबीता जी को भूल जाएंगे
ट्रेंडिंग
स्कूल से बंक मार इश्क लड़ा रहे थे नवाब साहब! गली वालों ने ऐसा बनाया भूत कि भागते फिरे- वीडियो वायरल
स्कूल से बंक मार इश्क लड़ा रहे थे नवाब साहब! गली वालों ने ऐसा बनाया भूत कि भागते फिरे- वीडियो वायरल
शिक्षा
कैसे बनाए जाते हैं माइक्रो आब्जर्वर, चुनाव की ड्यूटी के लिए इन्हें कितना मिलता है पैसा?
कैसे बनाए जाते हैं माइक्रो आब्जर्वर, चुनाव की ड्यूटी के लिए इन्हें कितना मिलता है पैसा?
लाइफस्टाइल
Karwa Chauth 2025: इस करवा चौथ बिना ज्यादा खर्च किए वाइफ को दें स्पेशल गिफ्ट्स, ये हैं परफेक्ट सरप्राइज आइडियाज
इस करवा चौथ बिना ज्यादा खर्च किए वाइफ को दें स्पेशल गिफ्ट्स, ये हैं परफेक्ट सरप्राइज आइडियाज
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget