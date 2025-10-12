Bihar Election 2025: चिराग पासवान की पार्टी इन 29 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, देखें पूरी लिस्ट

बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने के बाद चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के खाते में 29 सीटें आई हैं. चिराग पासवान की पार्टी जिन 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उसमें बखरी, साहिबपुर कमाल, रोसड़ा, राजा पाकड़, लालगंज, हायघाट, गायघाट, एकमा विधानसभा की सीटें शामिल हैं.

इसके अलावा चिराग पासवान की एलजेपी (R) मढ़ौरा, अगिआंव, ओबरा, अरवल, गया, हिसुआ, फतुहा, दानापुर, ब्रह्रपुर, राजगीर, कदवा, सोनबरसा, बलीरामपुर, हिसुआ, गोविंदपुर, सिमरी बख्तियारपुर, मखदूम, कसबा, सुगौली, मोरवा विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी.

29 सीटों पर मान गए चिराग पासवान

एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर काफी माथापच्ची के बाद रविवार (12 अक्टूबर) को सीटों के बंटवारे का ऐलान हो गया. चिराग पासवान की पार्टी 29 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गई. इससे पहले सियासी गलियारों में चर्चा थी कि चिराग पासवान सीटों को लेकर नाराज बताए जा रहे हैं और 40 सीटों की मांग पर अड़े हैं. शुक्रवार को सामने आए एक फॉर्मूले के तहत LJP (R) को 25 सीटों की हिस्सेदारी दिए जाने की बात कही जा रही थी. चिराग पासवान को मनाने के लिए बीजेपी के कई नेता लगे हुए थे. केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नित्यानंद राय के साथ भी चिराग की बैठक हुई थी.

NDA में किसे कितनी सीटें मिली?

बीजेपी – 101 सीट

जेडीयू – 101 सीट

एलजेपी (रामविलास) – 29 सीट

आरएलएम – 06 सीट

हम – 06 सीट

2020 में चिराग की पार्टी कितनी सीटों पर लड़ी थी?

गौरतलब है कि पिछली विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी NDA का हिस्सा नहीं थी. उस वक्त उन्होंने 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से सिर्फ एक सीट पर ही पार्टी को जीत मिली थी, जबकि 110 सीटों पर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी. हालांकि चिराग पासवान की वजह से जेडीयू को नुकसान उठाना पड़ा था. सीएम नीतीश कुमार ने इसे लेकर चिराग पासवान से नाराजगी भी जताई थी.

बता दें कि इस बार बिहार में दो फेज में विधानसभा के चुनाव होंगे. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को है. जबकि 14 नवंबर को नतीजे आएंगे.