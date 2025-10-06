बिहार चुनाव 2025: मैथिली ठाकुर को किस सीट से BJP दे सकती है टिकट? समझिए सियासी समीकरण

मिथिला की सुप्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर इस बार (2025) बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं. हालांकि ऐसी सिर्फ चर्चा है. बीजेपी के नेता नित्यानंद राय और विनोद तावड़े से मैथिली ठाकुर की मुलाकात के बाद से कयासों का दौर शुरू हो गया है. सवाल है कि अगर वे चुनाव लड़ती हैं तो बीजेपी किस सीट से उन्हें मौका देगी?

बेनीपट्टी या अलीनगर से मिल सकता है मौका

मैथिली ठाकुर इसी साल (2025) 25 वर्ष की हुई हैं. यानी वे विधानसभा चुनाव लड़ने के योग्य हो गई हैं. अगर 2025 में बीजेपी उन्हें टिकट देती है तो दो सीटें ऐसी हैं जहां से मैथिली को मौका मिल मिल सकता है. पहली सीट है बेनीपट्टी और मैथिली ठाकुर बेनीपट्टी की रहने वाली भी हैं. बेनीपट्टी सीट जाति के हिसाब से ब्राह्मणों के लिए गढ़ माना जाता है. यहां से चुनाव में जीतने या हारने वाले ब्राह्मण जाति से ही रहे हैं.

1972 में मधुबनी जिला बना. उसके बाद से अभी तक तेज नारायण झा ने 1972, 1977, युगेश्वर झा 1980, 1985, 1990 और फरवरी 2005 में चुनाव जीते. विनोद नारायण झा (बीजेपी से) 2010 में जीते थे. पूर्व विधायक युगेश्वर झा की बेटी भावना झा (कांग्रेस से) ने 2015 में यहां से जीत हासिल की थी. 2020 में फिर विनोद नारायण झा को ही बीजेपी से जीत मिली.

अलीनगर के विधायक पर बगावत के आरोप

चर्चा है कि अगर मैथिली ठाकुर को बेनीपट्टी से मौका नहीं मिला तो उन्हें दरभंगा जिले की अलीनगर सीट से टिकट दिया जा सकता है. अलीनगर सीट के वर्तमान विधायक मिश्री लाल यादव (बीजेपी से हैं) पर बगावत के आरोप लगे हैं. माना जा रहा कि ये आरजेडी में शामिल हो सकते हैं. अगर ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य में उन्हें विधान परिषद या राज्यसभा में भेजने पर विचार किया जा सकता है. ऐसे में यह सीट मैथिली को मिल सकती है.

दूसरी ओर यह भी खबर है कि मैथिली ठाकुर को बीजेपी आगामी चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में उतार सकती है. बता दें कि मैथिली ठाकुर के चुनाव लड़ने से बीजेपी को दरभंगा और मधुबनी जिले की और सीटों पर फायदा मिल सकता है.

