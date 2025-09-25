बिहार चुनाव: BJP जिला कोर कमेटी की बैठक समाप्त, सीट बंटवारे पर लिया गया बड़ा फैसला

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सभी पार्टियों की तरफ से बैठकों का दौर जारी है. इसी क्रम में गुरुवार (25 सितंबर, 2025) को बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर बीजेपी की जिला कोर कमेटी की बैठक हुई. इसमें प्रदेश की एक-एक सीट पर चर्चा हुई. बड़े फैसले लिए गए.

बैठक के बाद पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "हर जिले के बारे में चर्चा की जा रही है. कमेटी एक-एक सीट पर चर्चा कर रही है. जो सीट हम जीते और जहां हार गए थे, दोनों के बारे में भी विस्तार से चर्चा हो रही है."

उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव में सभी प्रत्याशियों के बारे में भी चर्चा की गई है. अधिकतर प्रत्याशी हमारे पिछली बार चुनाव में जीते, उन्हें वापस से टिकट देने की तैयारी चल रही है. सर्वे रिपोर्ट के आधार पर हारे हुए सीटों पर प्रत्याशियों के बारे में बात हो रही है.

सभी जाति के लोगों को मिलेगा टिकट

पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि बैठक में यह फैसला किया गया है कि चुनाव में सभी जाति के लोगों को टिकट दिया जाएगा, किसी के साथ पक्षपात नहीं होगा. हमारी तरफ से तैयारी अभी चल रही है. भारतीय जनता पार्टी और जनता दल (जेडीयू) में सीट को लेकर कोई लड़ाई नहीं है. जहां जिसके प्रत्याशी अच्छे होंगे, उन्हें मैदान में उतारा जाएगा.

उन्होंने कहा, "जिला कोर कमेटी की बैठक में सुझाव भी मांगे जा रहे हैं. सारे सुझाव आ जाने के बाद फिर से चर्चा की जा सकती है. हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं. जल्द ही पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर सूची जारी की जा सकती है."

सुरेश शर्मा ने विपक्ष पर साधा निशाना

सुरेश शर्मा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता को विपक्ष गुमराह कर रहा है. जनता भी अब जान चुकी है कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है. जनता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास है. विपक्ष में अभी तक कोई निर्णय ही नहीं हो पा रहा है. कभी ये साथ दिखते हैं तो कभी लड़ाई हो जाती है.