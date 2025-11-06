बिहार चुनाव: 121 सीटों पर मतदान खत्म, अब 122 पर लड़ाई की बारी, 11 नवंबर को वोटिंग
बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए अब NDA और महागठबंधन के बीच सियासी लड़ाई और तेज हो गई है. अब राज्य के 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान 11 नवंबर को होगा.
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 6 नवंबर 2025, गुरुवार को 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया. इसके साथ ही अब राज्य में चुनावी लड़ाई बाकी की 122 सीटों पर केंद्रित हो गई है. भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए और राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाले महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है.
बिहार में दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर, मंगलवार को होगा. दूसरे फेज में शिवहर, मधुबनी, सुपौली, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण,नवादा, भागलपुर, बांका, जमुई, सीतामढ़ी, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गयाजी, अरवल और जहानाबाद जिलों की 122 सीटों पर मतदान होना है.
इन सीटों पर होना है 11 नवंबर को मतदान
दूसरे चरण में वाल्मीकिनगर, रामनगर (SC), नरकटियागंज, बगहा, लौरिया, नौतन, चनपटिया, बेतिया, सिकटा, रक्सौल, सुगौली, नरकटिया, हरसिद्धि (SC), गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा, मधुबन, मोतिहारी, चिरैया, ढाका, शिवहर, रीगा, बथनाहा (SC), परिहार, सुरसंड, बाजपट्टी, सीतामढ़ी, रून्नीसैदपुर, बेलसंड, हरलाखी, बेनीपट्टी, खजौली, बाबूबरही, बिस्फी, मधुबनी, राजनगर (SC), झंझारपुर, फुलपरास, लौकहा, निर्मली, पिपरा, सुपौल, त्रिवेणीगंज (SC), छातापुर, नरपतगंज, रानीगंज (अनुसूचित जाति), फारबिसगंज, अररिया, जोकीहाट, सिकटी, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचाधामन, अमौर, बैसी, कसबा, बनमनखी (अ.जा.), रुपौली, धमदाहा, पूर्णिया, कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी (एसटी), बरारी, कोरहा (SC), बिहपुर, गोपालपुर, पीरपैंती (SC), कहलगांव, भागलपुर, सुलतानगंज, नाथनगर, अमरपुर, धोरैया (SC), बांका, कटोरिया (एसटी), बेलहर, रामगढ, मोहनिया (SC), भभुआ, चैनपुर, चेनारी (SC), सासाराम, करगहर, दिनारा, नोखा, डेहरी, काराकाट लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, अरवल, कुर्था, जहानाबाद, घोसी, मखदुमपुर (SC), गोह, ओबरा, नबीनगर, कुटुम्बा (SC), औरंगाबाद, रफीगंज, गुरुआ, शेरघाटी, इमामगंज (SC), बाराचट्टी (SC), बोधगया (SC), गया टाउन, टिकारी, बेलागंज, अत्रि, वजीरगंज, रजौली (SC), हिसुआ, नवादा, गोबिंदपुर, वारसलिगंज, सिकंदरा (SC), जमुई, झाझा, चकाई सीटों पर मतदान होना है.
दूसरे चरण में सबसे ज़्यादा उम्मीदवारों वाला निर्वाचन क्षेत्र रोहतास जिले का सासाराम और कैमूर का चैनपुर है जहां 22 उम्मीदवार मैदान में हैं. इसके अलावा कुछ सीटों पर सिर्फ 5 उम्मीदवार हैं. जिसमें लौरिया, चनपटिया, बनमनखी SC, रक्सौल, सुगौली, त्रिवेणीगंज SC, सीट शामिल हैं.
