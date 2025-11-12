बिहार विधनासभा के चुनावों में दोनों चरणों का मतदान संपन्न हो गया है. दोनों चरणों में बिहार की जनता ने छप्पर फाड़ मतदान किया है. राज्य में पहला चरण का मतदान गुरुवार (6 नवंबर) और दूसरा चरण मंगलवार (11 नवंबर) को संपन्न हुआ. इनके परिणाम शुक्रवार (14 नवंबर) को आएंगे.

असल नतीजों से पहले एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं. एग्जिट पोल्स के ज्यादातर आंकड़ों ने एनडीए गठबंधन की जीत दिखाई है. राज्य में एग्जिट पोल्स के आंकड़ों के मुताबिक एनडीए गठबंधन को बहुमत मिल रहा है. इन आंकड़ों में महागठबंधन की स्थिति बेहद खराब नजर आ रही है.

एग्जिट पोल्स के आंकड़ों में सिवान की 8 सीटों पर एनडीए और महागठबंधन किस स्थिति में है, ये जानने के लिए एबीपी लाइव ने स्थानीय पत्रकारों से बात की. सीवान में आठों सीटों पर सामने आया है कि दोनों ही गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है.

सीवान की 8 सीटों का पार्टीवार बंटवारा-

एनडीए: 2 सीटें

बीजेपी: 0 सीट

जदयू: 2 सीटें

एलजेपी आरवी: 0 सीट

महागठबंधन: 5 सीटें

राजद: 2 सीटें

CPI ML: 3 सीटें

गोरेयाकोठी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और राजद के बीच कड़ी टक्कर

सीवान की आठों सीटों पर एक नजर

एकस्पर्ट्स और वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र कुमार, कौसर अली, अभिषेक श्रीवास्तव, चन्दन कुमार और अविनाश कुमार सिंह उर्फ मदन ने सीवान की सीटों का अनुमान लगाया है. बिहार के सीवान की आठों सीटों में एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला है.

पत्रकारों के अनुमान के मुताबकि इस क्षेत्र में एनडीए को 2 और महागठबंधन को 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं. इसके अलावा एक सीट पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है. दो सीटों में एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल जदयू को 2 सीटें मिल रही है. वहीं बीजेपी और लोजपा का खाता खुलता नहीं दिख रहा है.

दूसरी और महागठबंधन में आरजेडी को 2 और भाकपा माले को 3 सीटें मिल रही है. साथ ही कांग्रेस और वीआईपी का खाता नहीं खुल रहा है. इन सभी सीटों पर विशेषज्ञ पत्रकारों के अनुसार एनडीए की स्थिति ठीक नजर नहीं आ रही है.

सीवान की 8 सीटों पर जीत का अनुमान

-जदयू: 2 सीट

-आरजेडी: 2 सीट

- सीपीआई माले: 3 सीट

-बीजेपी-आरजेडी के बीच 1 सीट पर कांटे की टक्कर दिख रही है.

वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या कहा?

सुरेंद्र कुमार ने यह बताया कि सीवान सदर सीट से जो स्थिति देखी गई चुनाव के दिन उससे यह लगा कि राजद के अवध बिहारी चौधरी का पलड़ा भारी है. क्योंकि AIMIM के मो. कैफ जो कट्टर मुस्लिम वोटर है वह भी राजद को ही वोट कर दिए है. 1500 के करीब जनसुराज के इंतखाब अहमद वोट ले रहे. MY पूरा इन्टैक्ट दिखा चुनाव के दिन सभी सीटों पर. बीजेपी के मंगल पांडेय यह चुनाव NDA के अंतर्कलह से ही हारेंगे. कुशवाहा समाज का भी अधिकतर वोट राजद के अवध बिहारी को मिल गया है. थोड़ी बहुत लड़ाई है, लेकिन अंत अंत तक राजद के अवध बिहारी ही जीत रहे है.

रघुनाथपुर सीट जो सबसे हॉट सीट है,वहां से ओसामा शहाब चुनाव जीत जाएंगे. इस सीट पर मनोज सिंह ने चुप्पी साध ली है. यह एक बड़ा फैक्टर है. जदयू को कमजोर करने के लिए. मनोज सिंह का अपना व्यक्तिगत वोट है, जो इनके साइलेंट होने से ओसामा में कन्वर्ट हो जाएगा, दलित, बैकवर्ड वोट भी ओसामा के साथ है. यहां से जदयू के विकास सिंह उर्फ जिशु सिंह चुनाव हार जाएंगे.

वरिष्ठ संवादददाता कौसर अली ने बताया कि इस बार गजब का लोगो मे उत्साह वोटिंग को लेकर देखने को मिला.सदर सीट पर कम मार्जिन से राजद के अवध बिहारी ही जीतेंगे, मंगल पांडेय चुनाव हार जाएंगे. जीरादेई सीट जो भाकपा माले के अमरजीत कुशवाहा की बरकरार रहेगी. जदयू के भीष्म कुशवाहा हार जाएंगे. क्योंकि जनसुराज के मुन्ना पांडेय ने ब्राह्मण का वोट ले लिया है जो NDA का वोट है.

सीनियर जर्नलिस्ट अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि कांटे की टक्कर है सभी सीटों पर लेकिन इस बर्फ बदलाव होने वाला है,जीरादेई सीट जो है वह महागठबंधन के अमरजीत कुशवाहा का था जो NDA के भीष्म कुशवाहा के खाते में जाने वाला है. दुरौंधा NDA के कर्णजीत उर्फ ब्यास सिंह के कब्जे में था लेकिन इस बार महागठबंधन भाकपा माले के अमरनाथ यादव के पाले में होता दिखाई दे रहा है. बड़हरिया महागठबंधन के पाले में था इस बार वहाँ से राजद के अरुण गुप्ता हार रहे है,जदयू के इंद्रदेव पटेल चुनाव जीत रहे है. भले ही जीत का अंतर कम हो, लेकिन NDA ही बाजी मरेगा.

यहां क्लिक कर पढ़ें बिहार के सभी 38 जिलों की 243 सीटों का एक्सपर्ट एग्जिट पोल

वरिष्ठ संवाददाता व अधिवक्ता अविनाश कुमार सिंह उर्फ मदन ने बताया कि सीवान सदर सीट पर बताया कि बीजेपी के मंगल पांडेय के साथ टाउन रहा है बनिया व्यवसायी वर्ग, पूर्व मंत्री ब्यासदेव प्रसाद कुशवाहा के बेटे मुकेश कुशवाहा को टिकट न मिलने से कुशवाहा समाज नाराज होकर राजद के अवध बिहारी चौधरी को वोट दे दिया है. अगर शहर से कुछ बनियों का वोट अवध बिहारी को मिला होगा तो राजद सीट जीत जाएगी, नही तो बीजेपी के मंगल पांडेय का इस सीट पर कब्जा होग. ,क्योंकि MY फैक्टर पूरा इन्टैक्ट रहा और AIMIM के मो. कैफ हजार में सिमट जाएंगे और जनसुराज के इंतखाब अहमद 2000 से 2500 तक. उससे राजद को कोई फर्क नही पड़ रहा. बड़हरिया सीट पर श्यामबहादुर सिंह जदयू के इंद्रदेव पटेल को चुनाव हरा रहे है. वहां अच्छा वोट श्यामबहादुर ले रहे है जिसके कारण बड़हरिया से राजद के अरुण गुप्ता चुनाव जीत रहे है.

रघुनाथपुर में जो शहाबुद्दीन के साथ राजपूत समाज ठीकेदारी किया है लोग वह लोग अगर राजद के ओसामा शहाब का साथ दे दिया होगा लोग तो बाजी मार देंगे ओसामा, लेकिन इस सीट पर पलड़ा जदयू के जिशु सिंह का भारी लग रहा है. राजपूत समाज खुल कर जदयू का साथ दे रहा है. इसलिए यहां किसी के लिए आसान नही है. इलाके में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है.