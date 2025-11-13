बिहार के सभी 38 जिलों में मतगणना की तैयारी जारी, इन जगहों पर होगी काउंटिंग, देखें पूरी लिस्ट

बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए मतदान प्रक्रिया मंगलवार (11 नवंबर) को संपन्न हो चुकी है. ऐसे में अब सभी की निगाहें शुक्रवार (14 नवंबर) को आने वाले चुनाव परिणामों पर टिकी हुई हैं. शुक्रवार (14 नवंबर) की सुबह को होने वाली मतगणना की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं.

बिहार के 38 जिलों की 243 विधानसभा सीटों के लिए 46 काउंटिग सेंटर बनाए गए हैं. नतीजों के लिए चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां पूरी की जा रही हैं. शुक्रवार (14 नवंबर) को सुबह 8.00 बजे से वोट गिनती के रुझान आना शुरू हो जाएंगे. इस बार कई जिलों की सीटों के लिए अतिरिक्त मतगणना स्थल बनाए गए हैं.

सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती पूरी की जाएगी. उसके बाद ईवीएम के नतीजों की गिनती शुरू होगी. इसके लिए हर सीट पर 14 काउंटिंग टेबल बनाई गई हैं. हर एक राउंड में 14 बूथ के नतीजे जोड़े जाएंगे.

एक ही मतगणना केंद्र पर अतिरिक्त काउंटिग सेंटर

पटना जिले में 14 विधानसभा सीटें हैं. सबसे ज्यादा सीट वाले जिले में वोटों की गिनती के लिए सिर्फ एक ही सेंटर बनाया गया है. पटना के एएन कॉलेज में 14 विधानसभा सीटों की गिनती की जाएगी. इसके अलावा सहरसा की 4 सीटों पर 3 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं. एक से ज्यादा काउंटिंग सेंटरों में भागलपुर, वैशाली, ईस्ट चंपारण, सीवान और पूर्णिया जिले के नाम है. एक जिले में एक से ज्यादा मतगणना केंद्र बनाने की वजह सिर्फ ज्यादा जगह न होना है.

पूर्वी चंपारण

जिले में विधानसभा की 12 सीटें हैं. इन सभी सीटों के लिए टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, मोतिहारी में काउंटिंग सेंटर बनाया गया है. इस सेंटर पर मधुबन, सुगौली, नरकटिया, चिरैया, ढाका और रक्सौल की सीटों की गिनती की जाएगी. इसके अलावा केसरिया, हरसिद्धि, पिपरा, कल्याणपुर, मोतिहारी और गोविंदगंज की सीटों की मतगणना एमसएस कॉलेज, मोतिहारी में होगी.

पश्चिमी चंपारण

जिले की 9 विधानसभा सीटों में चनपटिया, बेतिया, सिकटा, बेतिया-वाल्मीकि नगर, बगहा, रामनगर, नौतन, लौरिया और नरकटियागंज के लिए बेतिया मार्केटिंग यार्ड में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं.

सीतामढ़ी

सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों की गिनती सीतामढ़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में होगी. यहां पर रुन्नीसैदपुर, बेलसंड, रीगा, बथनाहा, सुरसंड, परिहार, बाजपट्टी और सीतामढ़ी की सीटों की काउंटिंग की जाएगी.

शिवहर

वहीं शिवहर जिले की बात करें तो शिवहर विधानसभा सीट के वोटिंग के लिए नगर भवन में मतगणना केंद्र बनाया गया है.

मधुबनी

जिले की 10 सीटों के आरके कॉलेज में मतगणना केंद्र बना है. इस सेंटर पर फुलपरास, लौकहा, झंझारपुर, हरलाखी, बेनीपट्टी, खजौली, बाबूबरही, बिस्फी, राजनगर और मधुबनी की सीटों की गिनती की जाएगी.

सुपौल

सुपौल के बीएसएस कॉलेज में 5 सीटों के लिए काउंटिंग सेटंर बनाया गया है. इसमें निर्मली, छातापुर, त्रिवेणीगंज, सुपौल और पिपरा सीट के वोटों की गिनती की जाएगी.

अररिया

अररिया जिले की 6 विधानसभा सीटों में नरपतगंज, अररिया, जोकीहाट, रानीगंज, सिकटी और फारबिसगंज के लिए बाजार समिति में मतगणना केंद्र बनाया गया है.

किशनगंज

यहां की 4 सीटों ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचाधामन और बहादुरगंज विधानसभा सीट की काउंटिंग बाजार समिति किशनगंज में की जाएगी.

पूर्णिया

इस जिले की 7 विधानसभा सीटों में रुपौली, धमदाहा, बनमनखी और अमौर शामिल हैं. इन सीटों की मतगणना के लिए पूर्णिया कॉलेज में सेंटर बनाया गया है. इसके अलावा 3 सीटों में बैसी, पूर्णिया और कस्बा के लिए अलग बिहार बोर्ड रीजनल ऑफिस में केंद्र बनाया गया है.

कटिहार

बाजार समिति में कटिहार की 7 सीटों के लिए सेंटर बनाया गया है. इसमें बलरामपुर, कटिहार, प्राणपुर, कदवा, कोढ़ा, बरारी, और मनिहारी शामिल हैं.

मधेपुरा

इस जिले की 4 सीटों के लिए यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस मधेपुरा में मतगणना स्थल बनाया गया है. यहां पर सिंहेश्वर, मधेपुरा, आलमनगर और बिहारीगंज की सीटों की वोटिंग होगी. इसके लिए तैयारियां पूरी की जा रही है.

सहरसा

4 विधानसभा सीटों महिषी और सोनबरसा के लिए सहरसा के रमेश झा महिला कॉलेज में केंद्र बनाया गया है. इसके अलावा सहरसा सीट के लिए जिले के बालक स्कूल में सेंटर बनाया गया है. वहीं सिमरी बख्तियारपुर सीट के लिए अतिरिक्त जिला बालिका स्कूल में मतगणना केंद्र तैयार किया गया है.

दरभंगा

जिले की 10 सीटों के लिए बाजार समिति में केंद्र बनाया गया है. इसमें बेनीपुर, अलीनगर, कुशेश्वर, गौड़ाबौराम, दरभंगा ग्रामीण, जाले, केवटी, हायाघाट, दरभंगा और बहादुरपुर विधानसभा सीटों की गिनती होगी.

मुजफ्फरपुर

11 विधानसभा सीटों के लिए मुजफ्फरपुर बाजार समिति में केंद्र बनाया गया. यहां कि बोचहां, सकरा, कुढ़नी, मुजफ्फरपुर, कांटी, बरूराज, पारू, साहेबगंज, गायघाट, औराई, मीनापुर और सकरा सीट की काउंटिंग होगी.

गोपालगंज

यहां कि 6 विधानसभा सीटों के लिए बैकुंठपुर, कुचायकोट, गोपालगंज, हथुआ, भोरे और बरौली के लिए गोपालगंज के टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में मतगणना केंद्र तैयार किया गया है.

सीवान

डीएवी कॉलेज में दरौली, रघुनाथपुर, सीवान बड़हरिया और दरौंदा के लिए सेंटर बनाया गया है. इसके अलावा एक और अतिरिक्त सेंटर डीएवी हाई स्कूल में बनाया गया है, जिसमें जीरादेई, महाराजगंझ और गोरियाकोठी सीट के लिए काउंटिंग की जाएगी.

सारण

छपरा बाजार समिति में सारण की 10 सीटों के लिए काउंटिंग की जाएगी. इसमें सोनपुर, गड़खा, छपरा, एकमा, मांझी, तरैया, बनियापुर, मढ़ौरा परसा और अमनौर सीट शामिल है.

वैशाली

इस जिले में दो सेंटर बनाए गए हैं. राघोपुर, पातेपुर और हाजीपुर सीट के वोटों की गिनती आईटीआई बालक हाजीपुर में होगी. इसके अलावा वैशाली, राजापाकड़, महुआ, महनार और लालगंज के लिए राजनारायणपुर कॉलेज में सेंटर बनाया गया है.

समस्तीपुर

इस जिले में 10 सीटों के लिए एक सेंटर बनाया गया है. क्लयाणपुर, समस्तीपुर, वारिसनगर, उजियारपुर, मोहिउद्दीन नगर, हसनपुर, रोसड़ा, विभूतिपुर, सरायरंजन और मोरवा के लिए समस्तीपुर कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाया गया है.

बेगुसराय

बेगुसराय की 7 सीटों के लिए बाजार समिति में सेंटर बनाया गया है. इसमें बछवाड़ा. तेघड़ा, मटिहानी, बखरी, चेरिया बरियापुर, साहेबपुर कमाल और बेगुसराय विधानसभा सीट शामिल है.

खगड़िया

4 विधानसभा सीटों में अलौली परबत्ता, बेलदौर और खगड़िया के लिए बाजार समिति खगड़िया में काउंटिंग सेंटर तैयार किया है. इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से तैयारियां पूरी की जा रही है.

भागलपुर

इस जिले की 7 सीटों के लिए दो सेंटर बनाए गए हैं. इसमें गोपालपुर, सुल्तानगंज और बिहपुर के लिए आईटीआई बालिका भागलपुर, जबकि कहलगांव, भागलपुर, नाथनगर और पीरपैंती के लिए पॉलिटेक्निक भागलपुर में सेंटर बनाया गया है.

बांका

जिले की 5 सीटों के लिए पीबीएस कॉलेज में काउंटिंग सेंटर बनाया गया है. इसमें बांका, कटोरिया, बेलहर, अमरपुर और धौरेया विधानसभा सीट के वोटों की गिनती होगी.

मुंगेर

इस जिले की 3 विधानसभा सीटों मुंगेर, तारापुर और जमालपुर के लिए आरडी एंड डीजे कॉलेज मुंगेर में काउंटिंग सेंटर बनाया गया है.

लखीसराय

इस जिले में 2 विधानसभा सीटें हैं. इसमें से सूर्यगढ़ा और लखीसराय के लिए पॉलिटेक्निक में काउंटिंग सेंटर स्थापित किया गया है.

शेखपुरा

नवोदय विद्यालय में शेखपुरा और बरबीघा सीट के लिए मतगणना स्थल तैयार हुआ है. जिले की दोनों सीटों की काउंटिंग इसी केंद्र पर होगी.

नालंदा

नालंदा जिले की 7 विधानसभा सीटों में बिहारशरीफ, राजगिर, इस्लामपुर, हरनौत, नालंदा, अस्थावां और हिलसा के लिए मतगणना केंद्र नालंदा कॉलेज बिहारशरीफ में बना है. सभी सीटों की काउंटिंग एक ही सेंटर पर की जाएगी.

पटना

यहां कि 14 विधानसभा सीटों के लिए सिर्फ एक ही सेंटर बनाया है. जो एएन कॉलेज पटना में स्थापित किया गया. इस सेंटर पर बाढ़, बख्तियार, मोकामा, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, दानापुर, मनेर, पालीगंज, बिक्रम, मसौढ़ी, फुलवारी, फतुहा और पटना साहिब सीट के लिए काउंटिंग होगी.

भोजपुरा

यहां की 7 सीटों में बड़हरा, आरा, आगिआंव, तरारी, शाहुपर, जगदीशपुर और संदेश विधानसभा सीट के लिए बाजार समिति आरा में काउंटिंग सेंटर बनाया गया है.

बक्सर

इस जिले में 4 विधानसभा सीटों के लिए वेयरहाउस गोदाम बक्सर में केंद्र बनाया गया है. इसमें ब्रह्मपुर, राजपुर, डुमरांव और बक्सरकी सीटों के लिए वोटों की गिनती की जाएगी.

कैमूर

कैमूर की 4 विधानसभा सीटों के लिए बाजार समिति मोहनिया में सेंटर बनाया गया है. इस सेंटर पर मोहनिया, चैनपुर, रामगढ़ और भभुआ सीट के लिए काउंटिंग होगी.

रोहतास

रोहतास की 7 सीटों के लिए सासाराम बाजार समिति में मतगणना केंद्र बनाया गया है. इसमें करगहर, दिनारा, नोखा, काराकाट, डेहरी, सासाराम और चेनारी विधानसभा सीटों की मतगणना होगी.

अरवल

अरवल और कुर्था दोनों सीटों के लिए फतेहपुर संडा कॉलेज अरवल में मतगणना केंद्र बनाया गया है. इसके लिए आयोग की तरफ से तैयारी की जा रही हैं.

जहानाबाद

इस जिले की 3 सीटों घोसी, जहानाबाद और मखदूमपुर के लिए एसएस कॉलेज जहानाबाद में मगतणना केंद्र बना है.

औरंगाबाद

औरंगाबाद की 6 सीटों रफीगंज, औरंगाबाद, गोह, कुटुंबा, नबीनगर और ओबरा की काउंटिंग के लिए औरंगाबाद के एस सिन्हा कॉलेज में सेंटर बनाया गया है.

गया

इस जिले में 10 सीटों के लिए दो काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं. इसमें गुरुआ, टिकार, बेलागंज, वजीरगंज, गया टाउन की काउंटिंग गया कॉलेज में होगी. वहीं इमामगंज, अतरी, बाराचट्टी, बोध गया और शेरघाटी के लिए गया बाजार समिति में केंद्र बनाया गया है.

नवादा

नवादा की 5 सीटों के लिए कन्हाई लाल कॉलेज में सेंटर बनाया गया है. इस सेंटर पर हिसुआ, नवादा, वारिसलीगंज गोविंदपुर और रजौली सीट की मतगणना होगी.

जमुई

जमुई जिले की 4 सीटों के लिए केकेएम कॉलेज में सेंटर बनाया गया है. यहां पर झाझा, चकाई, जमुई और सिकंदरा विधानसभा सीटों के वोटों की गिनती की जाएगी.

फिलहाल शुक्रवार को होने वाली मतगणना के लिए चुनाव आयोग की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. किसी भी तरह की चूक न हो उसके लिए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है.