(Source:  ECI | ABP NEWS)
Banka Election Results: बांका जिले की सभी 5 सीटों पर NDA का कब्जा, 2 पर BJP-3 पर जीती JDU, जानें नतीजे

Banka Election Results: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बांका जिले की पांचों सीटें एनडीए ने जीतीं हैं. बीजेपी ने बांका और कटोरिया, जबकि जेडीयू ने अमरपुर, बेलहर और धोरैया में जीत दर्ज की है.

Updated at : 14 Nov 2025 11:15 PM (IST)
Banka Election Results 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे घोषित हो चुके हैं. बांका जिले की पांच विधानसभा सीटों पर हुए चुनावों में एनडीए ने महागठबंधन का सूपड़ा साफ कर दिया है. यहां की पांच विधानसभा सीटों में से दो पर बीजेपी और तीन सीटों पर उसकी सहयोगी जेडीयू ने जीत दर्ज की है. जानिए यह सीट कौन-कौनसी हैं. 

बांका जिले की पांच विधानसभा सीटों बांका, अमरपुर, बेलहर, कटोरिया और धोरैया पर NDA (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) ने शानदार जीत दर्ज की है.

बांका सीट पर बीजेपी के राम नारायण मंडल ने अपनी सीट बरकरार रखते हुए जीत हासिल की है. उन्होंने कुल 95,588 वोट प्राप्त किए. इस सीट पर CPI के संजय कुमार 71,824 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे.

धोरैया सीट- जनता दल (यूनाइटेड) के मनीष कुमार ने जीत दर्ज की है. उन्होंने आरजेडी के त्रिभुवन प्रसाद को हराया है.

अमरपुर सीट- JD(U) के जयंत राज ने अपनी सीट को सफलतापूर्वक बचा लिया और जीत हासिल की. उन्होंने कांग्रेस के जितेंद्र सिंह को हराया है.

बेलहर सीट- JD(U) के मनोज यादव ने भी अपनी सीट पर जीत दर्ज की. उन्होंने आरजेडी के चाणक्य प्रकाश रंजन को हराया है.

कटोरिया सीट- BJP के पूरन लाल टुडू ने इस सीट पर जीत हासिल की, वहीं RJD की स्वीटी सीमा हेम्ब्रम इस सीट पर पिछड़ गईं.

2020 विधानसभा चुनाव: विजेताओं का विवरण

पिछले 2020 विधानसभा चुनाव में बांका जिले की इन पांच सीटों पर भी NDA और RJD का कड़ा मुकाबला देखने को मिला था.

निर्वाचन क्षेत्र विजेता (2020) विजेता पार्टी (2020) प्राप्त वोट (2020) निकटतम प्रतिद्वंद्वी (2020) निकटतम प्रतिद्वंद्वी पार्टी (2020) अंतर (2020)
बांका (161) राम नारायण मंडल BJP 69,762 जावेद इकबाल अंसारी RJD 16,828
कटोरिया (162) डॉ. निक्की हेम्ब्रम BJP 74,785 स्वीटी सीमा हेम्ब्रम RJD 6,421
बेलहर (163) मनोज यादव JD(U) 73,589 रामदेव यादव RJD 2,473
धोरैया (160) भूदेव चौधरी RJD 79,324 मनीष कुमार JD(U) 3,060
अमरपुर (159) जयंत राज JD(U) 54,308 जितेंद्र सिंह INC 3,114

2020 में मुख्य मुकाबले

  • बांका सीट पर BJP के राम नारायण मंडल ने RJD के जावेद इकबाल अंसारी को 16,828 वोटों के बड़े अंतर से हराया था.
  • कटोरिया (ST) सीट पर BJP की डॉ. निक्की हेम्ब्रम ने RJD की स्वीटी सीमा हेम्ब्रम को 6,421 वोटों से मात दी थी.
  • बेलहर में JD(U) के मनोज यादव ने RJD के रामदेव यादव के खिलाफ 2,473 वोटों के करीबी अंतर से जीत हासिल की थी.
  • धोरैया सीट RJD के भूदेव चौधरी ने JD(U) के मनीष कुमार को 3,060 वोटों से हराकर जीती थी.
  • अमरपुर में JD(U) के जयंत राज ने INC के जितेंद्र सिंह को 3,114 वोटों के मामूली अंतर से हराया था.

2025 के नतीजों से यह स्पष्ट है कि बांका जिले में NDA ने अपनी ताकत को बरकरार रखा है और कुछ सीटों पर अपनी जीत सुनिश्चित की है.

अभिषेक कुमार वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते 6 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. डेली न्यूज़ रिपोर्ट लिखने के अवाला अभिषेक वीडियो औऱ तस्वीरों से जुड़े काम भी करते रहते हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. इन्होंने कोरोना वायरस महामारी के दौरान इससे जुड़ी कई रिपोर्ट्स भी लिखी हैं.
Published at : 14 Nov 2025 11:15 PM (IST)
