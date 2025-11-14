(Source: ECI | ABP NEWS)
Banka Election Results: बांका जिले की सभी 5 सीटों पर NDA का कब्जा, 2 पर BJP-3 पर जीती JDU, जानें नतीजे
Banka Election Results: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बांका जिले की पांचों सीटें एनडीए ने जीतीं हैं. बीजेपी ने बांका और कटोरिया, जबकि जेडीयू ने अमरपुर, बेलहर और धोरैया में जीत दर्ज की है.
Banka Election Results 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे घोषित हो चुके हैं. बांका जिले की पांच विधानसभा सीटों पर हुए चुनावों में एनडीए ने महागठबंधन का सूपड़ा साफ कर दिया है. यहां की पांच विधानसभा सीटों में से दो पर बीजेपी और तीन सीटों पर उसकी सहयोगी जेडीयू ने जीत दर्ज की है. जानिए यह सीट कौन-कौनसी हैं.
बांका जिले की पांच विधानसभा सीटों बांका, अमरपुर, बेलहर, कटोरिया और धोरैया पर NDA (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) ने शानदार जीत दर्ज की है.
बांका सीट पर बीजेपी के राम नारायण मंडल ने अपनी सीट बरकरार रखते हुए जीत हासिल की है. उन्होंने कुल 95,588 वोट प्राप्त किए. इस सीट पर CPI के संजय कुमार 71,824 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे.
धोरैया सीट- जनता दल (यूनाइटेड) के मनीष कुमार ने जीत दर्ज की है. उन्होंने आरजेडी के त्रिभुवन प्रसाद को हराया है.
अमरपुर सीट- JD(U) के जयंत राज ने अपनी सीट को सफलतापूर्वक बचा लिया और जीत हासिल की. उन्होंने कांग्रेस के जितेंद्र सिंह को हराया है.
बेलहर सीट- JD(U) के मनोज यादव ने भी अपनी सीट पर जीत दर्ज की. उन्होंने आरजेडी के चाणक्य प्रकाश रंजन को हराया है.
कटोरिया सीट- BJP के पूरन लाल टुडू ने इस सीट पर जीत हासिल की, वहीं RJD की स्वीटी सीमा हेम्ब्रम इस सीट पर पिछड़ गईं.
2020 विधानसभा चुनाव: विजेताओं का विवरण
पिछले 2020 विधानसभा चुनाव में बांका जिले की इन पांच सीटों पर भी NDA और RJD का कड़ा मुकाबला देखने को मिला था.
|निर्वाचन क्षेत्र
|विजेता (2020)
|विजेता पार्टी (2020)
|प्राप्त वोट (2020)
|निकटतम प्रतिद्वंद्वी (2020)
|निकटतम प्रतिद्वंद्वी पार्टी (2020)
|अंतर (2020)
|बांका (161)
|राम नारायण मंडल
|BJP
|69,762
|जावेद इकबाल अंसारी
|RJD
|16,828
|कटोरिया (162)
|डॉ. निक्की हेम्ब्रम
|BJP
|74,785
|स्वीटी सीमा हेम्ब्रम
|RJD
|6,421
|बेलहर (163)
|मनोज यादव
|JD(U)
|73,589
|रामदेव यादव
|RJD
|2,473
|धोरैया (160)
|भूदेव चौधरी
|RJD
|79,324
|मनीष कुमार
|JD(U)
|3,060
|अमरपुर (159)
|जयंत राज
|JD(U)
|54,308
|जितेंद्र सिंह
|INC
|3,114
2020 में मुख्य मुकाबले
- बांका सीट पर BJP के राम नारायण मंडल ने RJD के जावेद इकबाल अंसारी को 16,828 वोटों के बड़े अंतर से हराया था.
- कटोरिया (ST) सीट पर BJP की डॉ. निक्की हेम्ब्रम ने RJD की स्वीटी सीमा हेम्ब्रम को 6,421 वोटों से मात दी थी.
- बेलहर में JD(U) के मनोज यादव ने RJD के रामदेव यादव के खिलाफ 2,473 वोटों के करीबी अंतर से जीत हासिल की थी.
- धोरैया सीट RJD के भूदेव चौधरी ने JD(U) के मनीष कुमार को 3,060 वोटों से हराकर जीती थी.
- अमरपुर में JD(U) के जयंत राज ने INC के जितेंद्र सिंह को 3,114 वोटों के मामूली अंतर से हराया था.
2025 के नतीजों से यह स्पष्ट है कि बांका जिले में NDA ने अपनी ताकत को बरकरार रखा है और कुछ सीटों पर अपनी जीत सुनिश्चित की है.
