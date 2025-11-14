एक्सप्लोरर
(Source: ECI | ABP NEWS)
BIhar Election Results : बिहार के शुरुआती रूझानों में NDA-MGB बराबर, मुकाबला टाइ, दोनों इतनी सीटों पर आगे
BIhar Election Results: बिहार चुनाव के लिए मतगणना जारी है. इस बीच दोनों गठबंधन के बीच मुकाबला टाइ हो गया. यहां पढ़ें दोनों अलायंस- NDA, MGB कितनी सीटों पर आगे हैं.
बिहार में 243 सीटों पर मतगणना जारी है. इस बीच शुरुआती रूझानों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन दोनों बराबर सीटों पर दिख रहे हैं. समाचार लिखे जाने तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार दोनों गठबंधन 91-91 सीटों पर आगे थे. वहीं अन्य 6 सीटों पर आगे हैं.
