बिहार में 243 सीटों पर मतगणना जारी है. इस बीच शुरुआती रूझानों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन दोनों बराबर सीटों पर दिख रहे हैं. समाचार लिखे जाने तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार दोनों गठबंधन 91-91 सीटों पर आगे थे. वहीं अन्य 6 सीटों पर आगे हैं.