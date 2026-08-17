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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारहत्या या आत्महत्या ? नवादा में मां और दो बेटियों की मिली लाश

हत्या या आत्महत्या ? नवादा में मां और दो बेटियों की मिली लाश

Nawada News In Hindi: नवादा में महिला और उसकी दो मासूम बेटियों की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई. महिला फंदे पर लटकी मिली, बच्चियों के शव बिस्तर पर मिले. पुलिस जांच कर रही है.

Written By : अमन राज |  Updated at : 17 Aug 2026 12:54 PM (IST)
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बिहार के नवादा जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. शहर के बुंदेलखंड थाना क्षेत्र के दर्जी मोहल्ले में सोमवार सुबह एक महिला और उसकी दो मासूम बेटियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में हड़कंप मच गया. घटना के बाद पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं से मामले की जांच में जुट गई है.

मृतकों की पहचान मोहम्मद साजिद की करीब 30 वर्षीय पत्नी अनीदा खातून और उसकी दो बेटियों 3 वर्षीय सरिया खातून और 4 वर्षीय सितारा खातून के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक, महिला का शव कमरे में फांसी के फंदे से लटका मिला, जबकि दोनों बच्चियां बिस्तर पर मृत अवस्था में पड़ी मिलीं.

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दरवाजा नहीं खुलने पर हुआ शक

बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुलने पर परिजनों को शक हुआ. इसके बाद जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो अंदर का दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए. कमरे में महिला फंदे से लटकी हुई थी और दोनों बच्चियां बिस्तर पर पड़ी थीं. घटना की जानकारी मिलते ही बुंदेलखंड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई.

पति 11 महीने से दुबई में

स्थानीय लोगों के अनुसार, अनीदा खातून अपने दोनों बच्चों के साथ घर के ऊपरी कमरे में रहती थी, जबकि उसकी सास और ससुर नीचे के कमरे में रहते थे. मृतका का पति मोहम्मद साजिद पिछले करीब 11 महीने से रोजगार के सिलसिले में दुबई में रह रहा है. घटना की सूचना पति और अन्य रिश्तेदारों को दे दी गई है. पति के विदेश में होने की वजह से पुलिस अब परिवार के सदस्यों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है.

हत्या या आत्महत्या? जांच में जुटी पुलिस

महिला और दोनों बच्चियों की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह सामूहिक आत्महत्या का मामला है या फिर किसी साजिश के तहत हत्या की गई है. स्थानीय लोगों ने महिला की मौत को लेकर संदेह जताया है. हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा.

घरेलू विवाद की भी हो रही जांच

बताया जा रहा है कि मृतका और उसकी सास के बीच कभी-कभी घरेलू मामलों को लेकर कहासुनी होती थी. हालांकि यह घटना की वजह थी या नहीं, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है. पुलिस परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है. साथ ही कमरे की स्थिति, घटनास्थल से मिले साक्ष्य और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. इस घटना के बाद दर्जी मोहल्ले में मातम पसरा हुआ है. दो मासूम बच्चियों और उनकी मां की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है.

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Published at : 17 Aug 2026 12:54 PM (IST)
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