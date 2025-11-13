(Source: ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
Bihar Election Results: 2 लेयर की सुरक्षा में EVM-VVPAT, मतगणना के लिए 46 केंद्र बने, गाइडलाइन जारी
Bihar Election Results: स्ट्रॉन्ग रूम परिसर की आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेज (सीएपीएफ) को सौंपा गया है, जबकि बाहरी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी जिला पुलिस को दी गई है.
बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के नतीजे कल (शुक्रवार) आने हैं. इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने बीते बुधवार (12 नवंबर, 2025) को कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) को कड़ी सुरक्षा-व्यवस्था के बीच स्ट्रॉन्ग रूम में रखा गया है. मतगणना शुक्रवार (14 नवंबर, 2025) को राज्य के सभी 38 जिलों में स्थापित 46 केंद्रों पर की जाएगी. मतदान में प्रयुक्त ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को दो-स्तरीय सुरक्षा घेरे में रखा गया है.
स्ट्रॉन्ग रूम परिसर की आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेज (सीएपीएफ) को सौंपा गया है, जबकि बाहरी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी जिला पुलिस को दी गई है. इसके अलावा 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी और अन्य सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं.
दोषपूर्ण ईवीएम और वीवीपैट रखे गए सुरक्षित
प्रत्येक स्ट्रॉन्ग रूम परिसर में एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है, जहां वरिष्ठ अधिकारी लगातार ड्यूटी पर रहेंगे. संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचन अधिकारियों को प्रतिदिन स्ट्रॉन्ग रूमों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है. मॉक पोल के दौरान या मतदान के समय दोषपूर्ण पाई गई ईवीएम और वीवीपैट के साथ-साथ अप्रयुक्त मशीनों को अलग से सुरक्षित रखा गया है.
सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन पर लगाई गई रोक
उधर पटना के जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. गाइडलाइन बताते हुए कहा कि किसी भी प्रकार के विजय जुलूस पर रोक है. किसी भी व्यक्ति/राजनीतिक दल/संगठन के द्वारा राजनीतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन वर्जित रहेगा. ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा.
24x7 घंटे काम करेगा जिला नियंत्रण कक्ष
पटना डीएम ने कहा कि विधि-व्यवस्था संधारण से कोई समझौता नहीं किया जा सकता. अनुमति की शर्तों के प्रतिकूल कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा. जिला नियंत्रण कक्ष (0612-2219810/ 2219234) 24x7 काम करेगा. आवश्यकतानुसार किसी भी प्रकार की सूचना जिला नियंत्रण कक्ष या डायल-112 पर दी जा सकती है.
