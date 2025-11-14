(Source: ECI | ABP NEWS)
Sheikhpura Election Result: शेखपुरा की दोनों सीटों पर जेडीयू ने फहराया परचम, जानें किसको दी मात
Sheikhpura Election Result: शेखपुरा जिले के विधानसभा चुनाव 2025 में जनता दल (यूनाइटेड) ने दोनों सीटों पर जीत हासिल की है. जेडीयू ने शेखपुरा सीट राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) से छीन ली है.
Sheikhpura Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे घोषित हो चुके हैं और शेखपुरा जिले की दोनों विधानसभा सीटों पर जनता दल (यूनाइटेड) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की है. इस जिले में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने 2020 के मुकाबले अपनी स्थिति को काफी मजबूत किया है, जहां शेखपुरा सीट जेडीयू ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) से छीन ली है.
JDU की धमाकेदार वापसी
साल 2025 के नतीजों में जेडीयू ने दोनों सीटों पर बड़े अंतर से जीत हासिल की, जो जिले में उनके बढ़ते जनाधार को दर्शाता है.
शेखपुरा: जेडीयू के रणधीर कुमार सोनी 82,922 वोट पाकर जीते. उन्होंने RJD के विजय कुमार को 22,547 वोटों के बड़े अंतर से हराया है.
बरबीघा: जेडीयू के डॉ. कुमार पुष्पंनजय 61,882 वोट पाकर जीते. उन्होंने कांग्रेस (INC) के त्रिशूलधारी सिंह को 25,493 वोटों के एक बड़े अंतर से हराया है.
विधानसभा चुनाव 2020: पिछली बार कौन जीता, कौन हारा?
2020 के चुनावों में शेखपुरा जिले में महागठबंधन और NDA के बीच कांटे की टक्कर थी, लेकिन 2025 में जेडीयू ने दोनों सीटें जीतकर समीकरण बदल दिए.
शेखपुरा सीट पर 2020 में RJD के विजय कुमार 56,365 वोट पाकर जीते थे. उन्होंने जेडीयू के रणधीर कुमार सोनी को 6,116 वोटों के अंतर से हराया था. साल 2025 में जेडीयू ने यह सीट RJD से छीन ली और रणधीर कुमार सोनी ने बड़े अंतर से जीत हासिल की थी.
बरबीघा सीट पर 2020 में जेडीयू के सुदर्शन कुमार 39,878 वोट पाकर जीते थे. उन्होंने कांग्रेस के गजानंद शाही को सिर्फ 113 वोटों के बेहद मामूली अंतर से हराया था. साल 2025 में जेडीयू ने अपनी सीट बरकरार रखी और जीत के अंतर को 113 से बढ़ाकर 25,493 वोटों तक पहुंचाकर अपनी स्थिति को और मजबूत कर लिया.
शेखपुरा जिले में 2025 के चुनाव NDA (जेडीयू) के लिए एक बड़ी सफलता रहे. उन्होंने RJD के कब्जे वाली सीट छीन ली और बरबीघा में अपनी करीबी जीत के अंतर को विशाल अंतर में बदल दिया.
