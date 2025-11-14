Sheikhpura Election Result: शेखपुरा की दोनों सीटों पर जेडीयू ने फहराया परचम, जानें किसको दी मात

Sheikhpura Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे घोषित हो चुके हैं और शेखपुरा जिले की दोनों विधानसभा सीटों पर जनता दल (यूनाइटेड) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की है. इस जिले में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने 2020 के मुकाबले अपनी स्थिति को काफी मजबूत किया है, जहां शेखपुरा सीट जेडीयू ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) से छीन ली है.

JDU की धमाकेदार वापसी