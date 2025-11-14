(Source: ECI | ABP NEWS)
Bihar Election Result: JDU की 'महाविजय', नीतीश कुमार का दबदबा कायम, इन 85 सीटों पर जीता चुनाव
Bihar Election Result: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में NDA की 'महाविजय' में JDU का महत्वपूर्ण योगदान रहा. नीतीश कुमार की पार्टी ने 85 सीटें जीतकर NDA को 202 सीटों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में NDA की ऐतिहासिक 'महाविजय' में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी, जनता दल यूनाइटेड (JDU), एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरी है. JDU ने इस चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 85 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो NDA की इस प्रचंड जीत का एक मजबूत आधार बनी है. इस चुनाव में नीतीश कुमार का दबदबा कायम है.
जेडीयू का दावा है कि यह जीत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुभव, उनकी विश्वसनीयता और 'सुशासन' के मॉडल पर बिहार की जनता के अटूट विश्वास को दर्शाती है. पार्टी का कहना है कि जेडीयू का 85 सीटें जीतना यह साबित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 'डबल इंजन' सरकार का फॉर्मूला बिहार में सुपरहिट रहा है.
NDA के 202 सीटों के आंकड़े तक पहुंचने में JDU का यह प्रदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है. पार्टी ने अपने पारंपरिक गढ़ों के साथ-साथ राज्य के कई अन्य हिस्सों में भी अपनी सीटों पर जीत हासिल की है.
JDU के 85 विजयी उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट
