बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
Bihar Election Result: JDU की 'महाविजय', नीतीश कुमार का दबदबा कायम, इन 85 सीटों पर जीता चुनाव

Bihar Election Result: JDU की 'महाविजय', नीतीश कुमार का दबदबा कायम, इन 85 सीटों पर जीता चुनाव

Bihar Election Result: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में NDA की 'महाविजय' में JDU का महत्वपूर्ण योगदान रहा. नीतीश कुमार की पार्टी ने 85 सीटें जीतकर NDA को 202 सीटों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.

By : किशन कुमार | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 14 Nov 2025 11:28 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में NDA की ऐतिहासिक 'महाविजय' में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी, जनता दल यूनाइटेड (JDU), एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरी है. JDU ने इस चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 85 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो NDA की इस प्रचंड जीत का एक मजबूत आधार बनी है. इस चुनाव में नीतीश कुमार का दबदबा कायम है.

जेडीयू का दावा है कि यह जीत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुभव, उनकी विश्वसनीयता और 'सुशासन' के मॉडल पर बिहार की जनता के अटूट विश्वास को दर्शाती है. पार्टी का कहना है कि जेडीयू का 85 सीटें जीतना यह साबित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 'डबल इंजन' सरकार का फॉर्मूला बिहार में सुपरहिट रहा है.

NDA के 202 सीटों के आंकड़े तक पहुंचने में JDU का यह प्रदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है. पार्टी ने अपने पारंपरिक गढ़ों के साथ-साथ राज्य के कई अन्य हिस्सों में भी अपनी सीटों पर जीत हासिल की है.

JDU के 85 विजयी उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट

क्रमांक विधानसभा क्षेत्र (संख्या) विजयी उम्मीदवार
1 सिकटा (Sikta) (9) समृद्ध वर्मा
2 नरकटिया (Narkatia) (12) विशाल कुमार
3 केसरिया (Kesaria) (15) शालिनी मिश्रा
4 शिवहर (Sheohar) (22) श्वेता गुप्ता
5 सुरसंड (Sursand) (26) प्रो. नागेंद्र राउत
6 रुन्नीसैदपुर (Runnisaidpur) (29) पंकज कुमार
7 हरलाखी (Harlakhi) (31) सुधांशु शेखर
8 बाबूबरही (Babubarhi) (34) मीना कुमारी
9 फुलपरास (Phulparas) (39) शीला कुमारी
10 लौकहा (Laukaha) (40) सतीश कुमार साह
11 निर्मली (Nirmali) (41) अनिरुद्ध प्रसाद यादव
12 पिपरा (Pipra) (42) रामबिलास कामत
13 सुपौल (Supaul) (43) बिजेंद्र प्रसाद यादव
14 त्रिवेणीगंज (Triveniganj) (44) सोनम रानी
15 ठाकुरगंज (Thakurganj) (53) गोपाल कुमार अग्रवाल
16 रुपौली (Rupauli) (60) कलाधर प्रसाद मंडल
17 धमदाहा (Dhamdaha) (61) लेशी सिंह
18 कदवा (Kadwa) (64) दुलाल चंद्र गोस्वामी
19 बरारी (Barari) (68) बिजय सिंह
20 आलमनगर (Alamnagar) (70) नरेंद्र नारायण यादव
21 बिहारिगंज (Bihariganj) (71) निरंजन कुमार मेहता
22 सिंहेश्वर (Singheshwar) (72) रमेश ऋषि
23 सोनबरसा (Sonbarsha) (74) रत्नेश सादा
24 कुशेश्वर अस्थान (Kusheshwar Asthan) (78) अतीरेक कुमार
25 बेनीपुर (Benipur) (80) बिनय कुमार चौधरी
26 दरभंगा ग्रामीण (Darbhanga Rural) (82) राजेश कुमार मंडल
27 बहादुरपुर (Bahadurpur) (85) मदन सहनी
28 गायघाट (Gaighat) (88) कोमल सिंह
29 मीनापुर (Minapur) (90) अजय कुमार
30 सकरा (Sakra) (92) आदित्य कुमार
31 कांटी (Kanti) (95) अजित कुमार
32 बरौली (Barauli) (100) मंजीत कुमार सिंह
33 कुचायकोट (Kuchaikote) (102) अमरेंद्र कुमार पांडेय
34 भोरे (Bhorey) (103) सुनील कुमार
35 हथुआ (Hathua) (104) रामसेवक सिंह
36 जीरादेई (Ziradei) (106) भीष्म प्रताप सिंह
37 बड़हरिया (Barharia) (110) इंद्रदेव सिंह
38 महाराजगंज (Maharajganj) (112) हेम नारायण साह
39 एकमा (Ekma) (113) मनोरंजन सिंह
40 मांझी (Manjhi) (114) रणधीर कुमार सिंह
41 वैशाली (Vaishali) (125) सिद्धार्थ पटेल
42 राजा पाकर (Raja Pakar) (127) महेंद्र राम
43 महनार (Mahnar) (129) उमेश सिंह कुशवाहा
44 कल्याणपुर (Kalyanpur) (131) महेश्वर हजारी
45 वारिसनगर (Warisnagar) (132) मंजरीक मृणाल
46 समस्तीपुर (Samastipur) (133) अश्वमेध देवी
47 सरायरंजन (Sarairanjan) (136) विजय कुमार चौधरी
48 हसनपुर (Hasanpur) (140) राज कुमार राय
49 चेरिया बरियारपुर (Cheria - Bariarpur) (141) अभिषेक आनंद
50 अलौली (Alauli) (148) राम चंद्र सादा
51 खगड़िया (Khagaria) (149) बबलू कुमार
52 बेलदौर (Beldaur) (150) पन्ना लाल सिंह पटेल
53 गोपालपुर (Gopalpur) (153) शैलेश कुमार उर्फ़ बुलो मंडल
54 कहलगांव (Kahalgaon) (155) शुभानंद मुकेश
55 सुल्तानगंज (Sultanganj) (157) ललित नारायण मंडल
56 अमरपुर (Amarpur) (159) जयंत राज
57 धोरैया (Dhoraiya) (160) मनीष कुमार
58 बेलहर (Belhar) (163) मनोज यादव
59 जमालपुर (Jamalpur) (166) नचिकेता
60 सूर्यगढ़ा (Suryagarha) (167) रामानंद मंडल
61 शेखपुरा (Sheikhpura) (169) रणधीर कुमार सोनी
62 बरबीघा (Barbigha) (170) डॉ. कुमार पुष्पंजय
63 अस्थावां (Asthawan) (171) जितेंद्र कुमार
64 राजगीर (Rajgir) (173) कौशल किशोर
65 इस्लामपुर (Islampur) (174) रुहेल रंजन
66 हिलसा (Hilsa) (175) कृष्ण मुरारी शरण
67 नालंदा (Nalanda) (176) श्रवण कुमार
68 हरनौत (Harnaut) (177) हरि नारायण सिंह
69 मोकामा (Mokama) (178) अनंत कुमार सिंह
70 फुलवारी (Phulwari) (188) श्याम रजक
71 मसौढ़ी (Masaurhi) (189) अरुण मांझी
72 संदेश (Sandesh) (192) राधा चरण साह
73 जगदीशपुर (Jagdishpur) (197) श्रीभगवान सिंह कुशवाहा
74 डुमरांव (Dumraon) (201) राहुल कुमार सिंह
75 राजपुर (Rajpur) (202) संतोष कुमार निराला
76 चैनपुर (Chainpur) (206) मो. जमा खान
77 करगहर (Kargahar) (209) बशिष्ठ सिंह
78 नोखा (Nokha) (211) नागेंद्र चंद्रवंशी
79 कुर्था (Kurtha) (215) पप्पू कुमार वर्मा
80 घोसी (Ghosi) (217) रितुराज कुमार
81 नबीनगर (Nabinagar) (221) चेतन आनंद
82 रफीगंज (Rafiganj) (224) प्रमोद कुमार सिंह
83 बेलागंज (Belaganj) (232) मनोरमा देवी
84 नवादा (Nawada) (237) विभा देवी
85 झाझा (Jhajha) (242) दामोदर रावत
 
किशन कुमार

किशन कुमार इस समय ABP न्यूज़ में बतौर कंसल्टेंट कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. किशन ABP न्यूज़ के डिजिटल डिपार्टमेंट में बीते लगभग 3 सालों से काम कर रहे हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने लंगट सिंह कॉलेज, मुजफ्फरपुर से बीए (मास कम्युनिकेशन) किया है. कॉलेज में रहने के दौरान इन्होंने कई पुरस्कार भी जीते हैं. किशन राजनीति, चुनाव, समाज, मनोरंजन जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहते हैं. भारतीय राजनीति और मनोरंजन से जुड़ी खबरों पर उनकी पैनी नज़र है. संपर्क करें- Kishanbjmc@Gmail.com
Published at : 14 Nov 2025 11:24 PM (IST)
