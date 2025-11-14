(Source: ECI | ABP NEWS)
Arwal Election Results: NDA ने महागठबंधन से छीनीं अरवल जिले की दोनों सीट, जानें किस दल ने किया कब्जा
Arwal Election Results: अरवल विधानसभा चुनाव 2025 में NDA ने महागठबंधन से दोनों सीटें छीन लीं. अरवल में बीजेपी के मनोज कुमार जीते, कुर्था में जदयू के पप्पू कुमार वर्मा विजयी रहे.
Arwal Election Results 2025: बिहार में हुए विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे घोषित हो चुके हैं. अरवल जिले की दोनों विधानसभा सीटों अरवल और कुर्था पर इस बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने परचम लहराया है. यह परिणाम महागठबंधन (MGB) के लिए एक बड़ा झटका है, जिसने 2020 के चुनाव में इन दोनों सीटों पर जीत हासिल की थी. जानिए नतीजे.
अरवल विधानसभा: बीजेपी ने छीनी सीट
अरवल विधानसभा सीट पर इस बार भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार मनोज कुमार ने जीत दर्ज की है. उन्हें कुल 79,854 वोट मिले. उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी, भाकपा (माले) लिबरेशन के महा ननद सिंह को 14,093 मतों के अंतर से हराया. महा ननद सिंह को 65,761 वोट मिले हैं.
पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में यह सीट महागठबंधन के पास थी. तब भाकपा (मा-ले) लिबरेशन के महा ननद सिंह ने कुल 68,286 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी. उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार दीपक कुमार शर्मा को 19,950 वोटों के भारी अंतर से पराजित किया था. इस तरह, 2025 के चुनाव में बीजेपी ने शानदार वापसी करते हुए यह सीट महागठबंधन से छीन ली है.
कुर्था विधानसभा: जदयू का कब्जा
कुर्था विधानसभा सीट पर भी NDA ने सफलता हासिल की है. जनता दल (यूनाइटेड) (JD(U)) के प्रत्याशी पप्पू कुमार वर्मा 74,466 वोट पाकर विजयी रहे. उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के उम्मीदवार कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव को 5,481 मतों के अंतर से हराया. कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव को 68,985 वोट मिले.
कुर्था सीट पर 2020 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के बागी कुमार वर्मा विजयी हुए थे, जिन्हें 54,227 वोट मिले थे (पीडीएफ में सीट संख्या 215). उन्होंने जनता दल (यूनाइटेड) के सत्यदेव सिंह को 27,810 वोटों के बड़े अंतर से हराकर जीत हासिल की थी. इस बार जदयू ने बागी कुमार वर्मा की पार्टी राजद से यह सीट वापस ले ली है.
अरवल जिले के इन परिणामों से स्पष्ट है कि 2025 के चुनाव में एनडीए ने महागठबंधन से दोनों सीटें छीनकर जिले में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है. अरवल में जहां बीजेपी ने भाकपा (मा-ले) लिबरेशन को शिकस्त दी, वहीं कुर्था में जदयू ने राजद को हराया. यह बदलाव जिले के राजनीतिक समीकरण में एक बड़ा फेरबदल दिखाता है.
