हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारArwal Election Results: NDA ने महागठबंधन से छीनीं अरवल जिले की दोनों सीट, जानें किस दल ने किया कब्जा

Arwal Election Results: NDA ने महागठबंधन से छीनीं अरवल जिले की दोनों सीट, जानें किस दल ने किया कब्जा

Arwal Election Results: अरवल विधानसभा चुनाव 2025 में NDA ने महागठबंधन से दोनों सीटें छीन लीं. अरवल में बीजेपी के मनोज कुमार जीते, कुर्था में जदयू के पप्पू कुमार वर्मा विजयी रहे.

By : अभिषेक कुमार | Updated at : 14 Nov 2025 10:57 PM (IST)
Preferred Sources

Arwal Election Results 2025: बिहार में हुए विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे घोषित हो चुके हैं. अरवल जिले की दोनों विधानसभा सीटों अरवल और कुर्था पर इस बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने परचम लहराया है. यह परिणाम महागठबंधन (MGB) के लिए एक बड़ा झटका है, जिसने 2020 के चुनाव में इन दोनों सीटों पर जीत हासिल की थी. जानिए नतीजे.

अरवल विधानसभा: बीजेपी ने छीनी सीट

अरवल विधानसभा सीट पर इस बार भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार मनोज कुमार ने जीत दर्ज की है. उन्हें कुल 79,854 वोट मिले. उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी, भाकपा (माले) लिबरेशन के महा ननद सिंह को 14,093 मतों के अंतर से हराया. महा ननद सिंह को 65,761 वोट मिले हैं.

पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में यह सीट महागठबंधन के पास थी. तब भाकपा (मा-ले) लिबरेशन के महा ननद सिंह ने कुल 68,286 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी. उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार दीपक कुमार शर्मा को 19,950 वोटों के भारी अंतर से पराजित किया था. इस तरह, 2025 के चुनाव में बीजेपी ने शानदार वापसी करते हुए यह सीट महागठबंधन से छीन ली है.

कुर्था विधानसभा: जदयू का कब्जा

कुर्था विधानसभा सीट पर भी NDA ने सफलता हासिल की है. जनता दल (यूनाइटेड) (JD(U)) के प्रत्याशी पप्पू कुमार वर्मा 74,466 वोट पाकर विजयी रहे. उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के उम्मीदवार कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव को 5,481 मतों के अंतर से हराया. कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव को 68,985 वोट मिले.

कुर्था सीट पर 2020 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के बागी कुमार वर्मा विजयी हुए थे, जिन्हें 54,227 वोट मिले थे (पीडीएफ में सीट संख्या 215). उन्होंने जनता दल (यूनाइटेड) के सत्यदेव सिंह को 27,810 वोटों के बड़े अंतर से हराकर जीत हासिल की थी. इस बार जदयू ने बागी कुमार वर्मा की पार्टी राजद से यह सीट वापस ले ली है.

अरवल जिले के इन परिणामों से स्पष्ट है कि 2025 के चुनाव में एनडीए ने महागठबंधन से दोनों सीटें छीनकर जिले में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है. अरवल में जहां बीजेपी ने भाकपा (मा-ले) लिबरेशन को शिकस्त दी, वहीं कुर्था में जदयू ने राजद को हराया. यह बदलाव जिले के राजनीतिक समीकरण में एक बड़ा फेरबदल दिखाता है.

About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते 6 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. डेली न्यूज़ रिपोर्ट लिखने के अवाला अभिषेक वीडियो औऱ तस्वीरों से जुड़े काम भी करते रहते हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. इन्होंने कोरोना वायरस महामारी के दौरान इससे जुड़ी कई रिपोर्ट्स भी लिखी हैं.
Read
Published at : 14 Nov 2025 10:57 PM (IST)
Tags :
Arwal Bihar Election 2025 Bihar Election Result 2025 Bihar Districts Result
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

न्यूज़
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
इंडिया
चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान
चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान
चुनाव 2025
'मैं विपक्ष के प्रति शोक प्रकट करता हूं', बिहार चुनाव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान
'मैं विपक्ष के प्रति शोक प्रकट करता हूं', बिहार चुनाव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: बिहार में Nitish की ताकत, किन मुद्दों पर महागठबंधन फिसला? | Tejashwi | RJD
Bihar Election Result: बिहार में प्रचंड जीत के बाद PM Modi ने Congress पर साधा निशाना | NDA
Bihar Election Result: BJP मुख्यालय पहुंचे PM Modi ने बिहारी स्टाइल में लहराया 'गमछा' | Nitish Kumar
Bihar Assembly Election Result: बिहार चुनाव के नतीजों पर PM Modi का बयान | NDA | Nitish Kumar
Bihar Assembly Election Result: कल्याणपुर और अलौली सीट से JDU की जीत | NDA | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
इंडिया
चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान
चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान
चुनाव 2025
'मैं विपक्ष के प्रति शोक प्रकट करता हूं', बिहार चुनाव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान
'मैं विपक्ष के प्रति शोक प्रकट करता हूं', बिहार चुनाव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
आईपीएल
मैक्सवेल OUT, क्लासेन IN, KKR के कप्तान पर भी बड़ा अपडेट; IPL 2026 रिटेंशन लिस्ट को लेकर खुलासा
मैक्सवेल OUT, क्लासेन IN, KKR के कप्तान पर भी बड़ा अपडेट; IPL 2026 रिटेंशन लिस्ट को लेकर खुलासा
यूटिलिटी
कहां-कहां लिंक है आपका पैन कार्ड, ऐसे कर सकते हैं पता
कहां-कहां लिंक है आपका पैन कार्ड, ऐसे कर सकते हैं पता
ABP NEWS
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
ABP NEWS
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
ABP NEWS
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
ABP NEWS
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
ABP NEWS
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Embed widget