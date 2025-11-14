एक्सप्लोरर
(Source: ECI | ABP NEWS)
Bihar Election Result 2025: बिहार चुनाव के नतीजों पर मुकेश सहनी की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?
Bihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव पर महागठबंधन के अहम हिस्सा रहे वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का बयान सामने आया है. उन्होंने हार स्वीकार कर ली है.
बिहार चुनाव के नतीजों पर मुकेश सहनी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा है कि हमने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा. हालांकि हम जनादेश का सम्मान करते हैं. उन्होंने ये भी कहा कि पहले रात के समय लूट हुआ करती थी अब खुलेआ हो रही है.
