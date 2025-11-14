बिहार चुनाव के नतीजों में एनडीए का शानदार प्रदर्शन रहा. वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन का सरकार बनाने का सपना चकनाचूर हो गया. कांग्रेस तो सिंगल डिजिट में सिमट गई. पार्टी को महज 6 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हुई है. अररिया सीट पर कांग्रेस के आबिदुर रहमान को जीत मिली है. इसके अलावा वाल्मीकिनगर, चनपटिया, फारबिसगंज, किशनगंज और मनिहारी विधानसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है.

वाल्मीकिनगर विधानसभा सीट: इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार सुरेन्द्र प्रसाद ने जीत दर्ज की है. उन्होंने जेडीयू उम्मीदवार धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह को 1675 वोटों के अंतर से हराया. सुरेन्द्र प्रसाद को कुल 1 लाख 7 हजार 730 वोट मिले. वहीं धीरेन्द्र प्रताप सिंह को कुल 1 लाख 6 हजार 55 वोट हासिल हुए. यहां तीसरे नंबर पर बीएसपी के रामेश्वर यादव रहे, उन्हें 5 हजार 312 वोट मिले.

चनपटिया विधानसभा सीट: कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक रंजन ने यहां जीत हासिल की. उन्होंने बीजेपी के उमाकांत सिंह को महज 602 वोटों के अंतर से पटखनी दी. अभिषेक रंजन को कुल 87 हजार 538 मत मिले, जबकि उमाकांत सिंह को कुल 86 हजार 936 वोट मिले. जन सुराज पार्टी के त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप यहां तीसरे नंबर पर रहे. उन्हें कुल 37 हजार 172 वोट प्राप्त हुए.

फारबिसगंज विधानसभा सीट: इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार मनोज विश्‍वास पर जनता ने भरोसा जताया. उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार विद्या सागर केशरी को महज 221 वोटों के अंतर से हराया. मनोज विश्वास को कुल 1 लाख 20 हजार 114 वोट मिले जबकि विद्या सागर को कुल 1 लाख 19 हजार 893 वोट मिले.

अररिया विधानसभा सीट: यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी आबिदुर रहमान को जीत मिली. उन्होंने जेडीयू की शगुफ्ता अजीम को 12 हजार 741 वोटों के अंतर से मात दी. आबिदुर रहमान को कुल 91 हजार 529 मत मिले जबकि शगुफ्ता अजीम को कुल 78 हजार 788 वोट हासिल हुए.

किशनगंज विधानसभा सीट: कांग्रेस के उम्मीदवार मो0 कमरूल होदा पर लोगों ने भरोसा जताया. कमरूल ने बीजेपी की उम्मीदवार स्वीटी सिंह को 12 हजार 794 वोटों के अंतर से हराया. कमरूल को कुल 89 हजार 669 वोट जबकि स्वीटी सिंह को कुल 76 हजार 875 वोट मिले. यहां तीसरे नंबर पर AIMIM के प्रत्याशी शम्स आगाज रहे.

मनिहारी विधानसभा सीट: इस सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी मनोहर प्रसाद सिंह को जीत हासिल हुई. उन्होंने जेडीयू उम्मीदवार शंभु कुमार सुमन को 15 हजार 168 वोटों के अंतर से हराया. मनोहर प्रसाद को कुल 1 लाख 14 हजार 754 वोट मिले जबकि शंभु कुमार सुमन 99 हजार 586 वोट हासिल हुए.

बता दें कि बिहार चुनाव के लिए शुक्रवार (14 नवंबर) को मतगणना जारी है. ज्यादातर सीटों पर नतीजे आ गए हैं. चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, एनडीए बहुमत के आंकड़े से कहीं आगे निकल चुकी है. वहीं महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट गई है. बिहार में बहुमत का आंकड़ा 122 है.