(Source: ECI | ABP NEWS)
बिहार में 'कमल' का कमाल, 89 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर BJP बनी सबसे बड़ी पार्टी, यहां देखें लिस्ट
Bihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी ने 89 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया है, जिससे वह एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है.
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू और बीजेपी का संगठनात्मक कौशल सिर चढ़कर बोला है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 89 सीटों पर जीत दर्ज की है. इस आँकड़े के साथ बीजेपी, एनडीए गठबंधन के भीतर और राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है.
बीजेपी की यह 89 सीटों वाली जीत एनडीए की 'महाविजय' की धुरी है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी की इस बड़ी जीत के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां और 'मोदी की गारंटी' पर जनता का भरोसा मुख्य कारण रहा. 'डबल इंजन' की सरकार के नारे और 'विकास बनाम जंगलराज' के नैरेटिव को जनता ने हाथों-हाथ लिया. बीजेपी का स्ट्राइक रेट भी इस चुनाव में शानदार रहा है, जिसने उसे गठबंधन में सबसे बड़ी ताकत बना दिया है.
BJP के 89 विजयी उम्मीदवारों की पूरी सूची
|क्रमांक
|विधानसभा क्षेत्र (संख्या)
|विजयी उम्मीदवार
|1
|रामनगर (Ramnagar) (2)
|नंद किशोर राम
|2
|नरकटियागंज (Narkatiaganj) (3)
|संजय कुमार पांडेय
|3
|बगहा (Bagaha) (4)
|राम सिंह
|4
|लौरिया (Lauriya) (5)
|विनय बिहारी
|5
|नौतन (Nautan) (6)
|नारायण प्रसाद
|6
|बेतिया (Bettiah) (8)
|रेणु देवी
|7
|रक्सौल (Raxaul) (10)
|प्रमोद कुमार सिन्हा
|8
|हरसिद्धि (Harsidhi) (13)
|कृष्णनंदन पासवान
|9
|कल्याणपुर (Kalyanpur) (16)
|सचिन्द्र प्रसाद सिंह
|10
|पिपरा (Pipra) (17)
|श्याम बाबू प्रसाद यादव
|11
|मधुबन (Madhuban) (18)
|राणा रणधीर
|12
|मोतिहारी (Motihari) (19)
|प्रमोद कुमार
|13
|चिरैया (Chiraia) (20)
|लाल बाबू प्रसाद गुप्ता
|14
|रीगा (Riga) (23)
|बैद्यनाथ प्रसाद
|15
|बथनाहा (Bathnaha) (24)
|अनिल कुमार
|16
|परिहार (Parihar) (25)
|गायत्री देवी
|17
|सीतामढ़ी (Sitamarhi) (28)
|सुनील कुमार पिंटू
|18
|बेनीपट्टी (Benipatti) (32)
|विनोद नारायण झा
|19
|खजौली (Khajauli) (33)
|अरुण शंकर प्रसाद
|20
|राजनगर (Rajnagar) (37)
|सुजीत कुमार
|21
|झंझारपुर (Jhanjharpur) (38)
|नितीश मिश्रा
|22
|छातापुर (Chhatapur) (45)
|नीरज कुमार सिंह
|23
|नरपतगंज (Narpatganj) (46)
|देवंती यादव
|24
|सिकटी (Sikti) (51)
|विजय कुमार मंडल
|25
|बनमनखी (Banmankhi) (59)
|कृष्ण कुमार ऋषि
|26
|पूर्णिया (Purnia) (62)
|विजय कुमार खेमका
|27
|कटिहार (Katihar) (63)
|तारकिशोर प्रसाद
|28
|प्राणपुर (Pranpur) (66)
|निशा सिंह
|29
|कोढ़ा (Korha) (69)
|कविता देवी
|30
|गौड़ा बौराम (Gaura Bauram) (79)
|सुजित कुमार
|31
|अलीनगर (Alinagar) (81)
|मैथिली ठाकुर
|32
|दरभंगा (Darbhanga) (83)
|संजय सरावगी
|33
|हायाघाट (Hayaghat) (84)
|राम चंद्र प्रसाद
|34
|केवटी (Keoti) (86)
|मुरारी मोहन झा
|35
|जाले (Jale) (87)
|जीबेश कुमार
|36
|औराई (Aurai) (89)
|रामा निषाद
|37
|कुढ़नी (Kurhani) (93)
|केदार प्द गुप्ता
|38
|मुजफ्फरपुर (Muzaffarpur) (94)
|रंजन कुमार
|39
|बरूराज (Baruraj) (96)
|अरुण कुमार सिंह
|40
|साहेबगंज (Sahebganj) (98)
|राजू कुमार सिंह
|41
|बैकुंठपुर (Baikunthpur) (99)
|मिथिलेश तिवारी
|42
|गोपालगंज (Gopalganj) (101)
|सुभाष सिंह
|43
|सिवान (Siwan) (105)
|मंगल पांडेय
|44
|दरौंदा (Daraunda) (109)
|कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह
|45
|गोरियाकोठी (Goriakothi) (111)
|देवेश कांत सिंह
|46
|बनियापुर (Baniapur) (115)
|केदार नाथ सिंह
|47
|तरैया (Taraiya) (116)
|जनक सिंह
|48
|छपरा (Chapra) (118)
|छोटी कुमारी
|49
|अमनौर (Amnour) (120)
|कृष्ण कुमार मंटू
|50
|सोनपुर (Sonepur) (122)
|विनय कुमार सिंह
|51
|हाजीपुर (Hajipur) (123)
|अवधेश सिंह
|52
|लालगंज (Lalganj) (124)
|संजय कुमार सिंह
|53
|पातेपुर (Patepur) (130)
|लखेंद्र कुमार रौशन
|54
|मोहिउद्दीननगर (Mohiuddinnagar) (137)
|राजेश कुमार सिंह
|55
|रोसड़ा (Rosera) (139)
|बिरेंद्र कुमार
|56
|बछवाड़ा (Bachhwara) (142)
|सुरेंद्र मेहता
|57
|तेघड़ा (Teghra) (143)
|रजनीश कुमार
|58
|बेगूसराय (Begusarai) (146)
|कुंदन कुमार
|59
|बिहपुर (Bihpur) (152)
|कुमार शैलेंद्र
|60
|पीरपैंती (Pirpainti) (154)
|मुरारी पासवान
|61
|भागलपुर (Bhagalpur) (156)
|रोहित पांडेय
|62
|बांका (Banka) (161)
|राम नारायण मंडल
|63
|कटोरिया (Katoria) (162)
|पूरन लाल टुडू
|64
|तारापुर (Tarapur) (164)
|सम्राट चौधरी
|65
|मुंगेर (Munger) (165)
|कुमार प्रणय
|66
|लखीसराय (Lakhisarai) (168)
|विजय कुमार सिन्हा
|67
|बिहारशरीफ (Biharsharif) (172)
|डॉ. सुनील कुमार
|68
|बाढ़ (Barh) (179)
|सियराम सिंह
|69
|दीघा (Digha) (181)
|संजीव चौरसिया
|70
|बांकीपुर (Bankipur) (182)
|नितिन नवीन
|71
|कुम्हरार (Kumhrar) (183)
|संजय कुमार
|72
|पटना साहिब (Patna Sahib) (184)
|रत्नेश कुमार
|73
|दानापुर (Danapur) (186)
|राम कृपाल यादव
|74
|बिक्रम (Bikram) (191)
|सिद्धार्थ सौरव
|75
|बड़हरा (Barhara) (193)
|राघवेंद्र प्रताप सिंह
|76
|आरा (Arrah) (194)
|संजय सिंह (टाइगर)
|77
|अगिआंव (Agiaon) (195)
|महेश पासवान
|78
|तरारी (Tarari) (196)
|विशाल प्रशांत
|79
|शाहपुर (Shahpur) (198)
|राकेश रंजन
|80
|बक्सर (Buxar) (200)
|आनंद मिश्रा
|81
|मोहनिया (Mohania) (204)
|संगीता कुमारी
|82
|भभुआ (Bhabua) (205)
|भरत बिंद
|83
|अरवल (Arwal) (214)
|मनोज कुमार
|84
|औरंगाबाद (Aurangabad) (223)
|त्रिविक्रम नारायण सिंह
|85
|गुरुआ (Gurua) (225)
|उपेंद्र प्रसाद
|86
|गया टाउन (Gaya Town) (230)
|प्रेम कुमार
|87
|वजीरगंज (Wazirganj) (234)
|बिरेंद्र सिंह
|88
|हिसुआ (Hisua) (236)
|अनिल सिंह
|89
|जमुई (Jamui) (241)
|श्रेयसी सिंह
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL