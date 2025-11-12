हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारNawada Experts Exit Poll 2025: नवादा में 4 सीटों पर महागठबंधन को बढ़त, 1 सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला, NDA के लिए अच्छे संकेत नहीं!

Nawada Experts Exit Poll 2025: नवादा में 4 सीटों पर महागठबंधन को बढ़त, 1 सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला, NDA के लिए अच्छे संकेत नहीं!

Nawada Experts Exit Poll 2025: बिहार के नवादा को लेकर एक्सपर्ट्स की मानें तो, नवादा की पांच में से चार सीटें महागठबंधन के खाते में जा रही हैं. जबकि एक सीट पर एनडीए जीत सकता है.

By : अमन राज | Updated at : 12 Nov 2025 07:27 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार की 243 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, सभी एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिल रही है, जबकि महागठबंधन बहुमत के जादूई आंकड़ों से काफी दूर नजर आ रहा है. एक्सपर्ट्स ने जिलेवार पार्टियों की स्थिति को बताया है. बिहार के नवादा में हिसुआ, नवादा, गोविंदपुर, वारसलीगंज और रजौली को मिलाकर पांच सीटे हैं. इन एक्सपर्ट्स एग्जिट पोल क्या कहता है और किसे कितनी सीटे मिल रही हैं जानेंगे.

एक्सपर्ट्स की मानें तो, नवादा की पांच में से चार सीटें महागठबंधन के खाते में जा रही हैं. जबकि एक सीट पर एनडीए जीत सकता है. 

गोविंदपुर विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला

एक्सपर्ट्स गोपी किशन, राजकुमार और शैलेश कुमार बताते हैं कि पूर्णिमा यादव जो राजद की उम्मीदवार है, विनीता मेहता जो एनडीए की लोजपा पर रामविलास की उम्मीदवार है. वहीं निर्दलीय उम्मीदवार वर्तमान विधायक मोहम्मद कामरान तीनों के बीच कांटे की टक्कर है. एक संपत्ति वोट किसी को मिलना मुश्किल है. ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक ज्यादातर तेजस्वी यादव के साथ है. अगर यह दोनों वोट मोहम्मद कामरान से नहीं टूटती है तो पूर्णिमा यादव आगे निकल सकती है.

महागठबंधन के खाते में जा सकती है 4 सीटें

बिहार के नवादा में वरिष्ठ पत्रकार गोपी किशन, राजकुमार और शैलेश कुमार बताते हैं कि इस बार राजद महागठबंधन के चार सीट जीतने की संभावना है. वारसलीगंज से अनीता देवी, गोविंदपुर से पूर्णिमा यादव, रजौली से पिंकी भारती और हिसुआ से कांग्रेस विधायक नीतू सिंह का जीत की पूरी संभावना है. वहीं नवादा से जदयू उम्मीदवार विभा देवी की जीतने की उम्मीद है. 5 सीट में चार सीट पर महागठबंधन की उम्मीदवार जीत सकते हैं.

वारसलीगंज से राजद दर्ज कर सकती है जीत

पत्रकार गोपी किशन शैलेश कुमार और राजकुमार बताते हैं कि महागठबंधन के राजद उम्मीदवार बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी आगे चल रही है. क्षेत्र में बैकवर्ड का वोट शुरू से अशोक महतो के पक्ष में रहा है और पहली बार मैदान में उतरी है. लोगों की पहली पसंद देखने को मिल रहा है और वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र में बैकवर्ड फॉरवर्ड की हर समय विवाद चलती है. इसका फायदा अनीता देवी को हो सकता है. तेजस्वी की रोजगार मुद्दा भी महत्वपूर्ण है.

एनडीए के भाजपा के वर्तमान विधायक अरुणा देवी चार बार विधायक बनी है. लेकिन लोगों के पास विकल्प नहीं था और इस बार बेहतर विकल्प कीड़ा लोग देख रहे हैं. फारवर्ड का वोट बिगाड़ सकता है और ऐसा देखने को मिला भी है.

पत्रकार गोपी किशन और राजकुमार बताते हैं कि हिसुआ में महागठबंधन की उम्मीदवार कांग्रेस विधायक नीतू सिंह आगे आगे चल रही है. नवादा में पूर्व राज्य मंत्री राजवल्लभ यादव की पत्नी विधायक विभा देवी जदयू उम्मीदवार हैं. बीजेपी के कोर वोटरों की वजह से उनको बढ़त है. 

पार्टी वाइज किसे कितनी सीटें?

वहीं, रजौली से आरजेडी की पिंकी चौधरी को अच्छी बढ़त है. वहां पर लोजपा रामविलास की प्रत्याशी विमला राजवंशी कमजोर नजर आ रही है. अगर पार्टी के हिसाब से बात करें तो तीन सीट आरजेडी को, एक सीट कांग्रेस को और एक सीट जेडीयू को जाती हुई दिख रही है.

Published at : 12 Nov 2025 07:27 PM (IST)
Tags :
Exit Poll BIHAR NEWS ABP Experts Exit Poll Nawada Experts Exit Poll
