हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारCM मोहन यादव का दावा बिहार में NDA की बनेगी सरकार, राहुल गांधी पर भी दिया बयान

CM मोहन यादव का दावा बिहार में NDA की बनेगी सरकार, राहुल गांधी पर भी दिया बयान

Patna News: MP के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए एनडीए की जीत का दावा किया. राहुल गांधी के मध्य प्रदेश पहुंचने पर बोले उन्होंने हार स्वीकार कर ली, कांग्रेस के लिए ये चिंता की बात.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 09 Nov 2025 09:24 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार चुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मतदान प्रतिशत बढ़ने पर एनडीए की जीत का दावा किया है. उन्होंने कहा कि उच्च मतदान इस बात का संकेत है कि एनडीए चुनावों में आगे चल रहा है. एनडीए बिहार में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा. राहुल गांधी के मध्य प्रदेश पहुंचने पर उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है.

मोहन यादव ने राहुल गांधी को मध्य प्रदेश में अपना मेहमान बताया और कह कि हम उनका स्वागत करते हैं. लेकिन बीच चुनाव अपनी पार्टी को इस तरह छोड़ना यानि वे अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं.

बिहार चुनावों में दूसरे चरण का चुनाव 11 नवम्बर को है, जिसके लिए रविवार शाम प्रचार थम जाएगा. दोनों ही गठबंधन अपनी जोर आजमाइश में कोई कमी नहीं रखना चाहते. भाजपा और एनडीए उम्मीदवारों के लिए बीजेपी शासित राज्यों मुख्यमंत्री भी डेरा डाले हुए हैं. बोधगया पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए एनडीए की जीत का दावा किया.

राहुल गांधी पर कसा तंज

बिहार विधानसभा चुनावों के बीच राहुल गांधी के मध्य प्रदेश पहुंचने पर मोहन यादव ने कांग्रेस के लिए चिंता जताते हुए कि अगर राहुल गांधी कांग्रेस को मझधार में छोड़कर अपनी छुट्टियाँ बिता रहे हैं, तो यह कांग्रेस और उसके नेताओं के लिए चिंता का विषय है. अगर वह हमारे राज्य में आए हैं, तो वह हमारे मेहमान हैं और मैं उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन बड़े दुःख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि अगर कोई नेता अपनी पार्टी को इस हालत में चुनावी मैदान में छोड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसने अपनी हार स्वीकार कर ली है.

पहले चरण में 65 फीसदी से अधिक मतदान

मोहन यादव ने इस बार बिहार में रिकॉर्ड मतदान को एनडीए के लिए शुभ संकेत बताया, बोले- उच्च मतदान इस बात का संकेत है कि एनडीए चुनावों में आगे चल रहा है. एनडीए बिहार में फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगा.

और पढ़ें
Published at : 09 Nov 2025 09:24 AM (IST)
Tags :
MOHAN YADAV Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली के झुग्गीवासियों को मिलेगी बड़ी राहत, रेखा गुप्ता सरकार इस योजना से जोड़ेगी गरीब परिवार
दिल्ली के झुग्गीवासियों को मिलेगी बड़ी राहत, रेखा गुप्ता सरकार इस योजना से जोड़ेगी गरीब परिवार
विश्व
बांग्लादेश में सड़कें छावनी में तब्दील, मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर भारी फोर्स तैनात, जानें पूरा माजरा
बांग्लादेश में सड़कें छावनी में तब्दील, मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर भारी फोर्स तैनात, जानें पूरा माजरा
क्रिकेट
IND vs SA Test Record: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
बॉलीवुड
किरण राव के बर्थडे को बेटे आजाद ने बनाया खास, इस तरह से पूरी की मां की फरमाइश
किरण राव के बर्थडे को बेटे आजाद ने बनाया खास, इस तरह से पूरी की मां की फरमाइश
Advertisement

वीडियोज

ईरानी बहू के पीछे खुफिया कैमरा !
Tejashwi Yadav बनेंगे सीएम? Pappu Yadav का चौंकाने वाला दावा !
RJD का दावा... समस्तीपुर के स्ट्रांगरूम में घुसपैठ हुई
रण में मोदी.. पस्त विरोधी?
Makhana में करोड़ों का मुनाफा..लाचार क्यों मजदूर?Pratima Mishra की EXPOSE Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
दिल्ली के झुग्गीवासियों को मिलेगी बड़ी राहत, रेखा गुप्ता सरकार इस योजना से जोड़ेगी गरीब परिवार
दिल्ली के झुग्गीवासियों को मिलेगी बड़ी राहत, रेखा गुप्ता सरकार इस योजना से जोड़ेगी गरीब परिवार
विश्व
बांग्लादेश में सड़कें छावनी में तब्दील, मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर भारी फोर्स तैनात, जानें पूरा माजरा
बांग्लादेश में सड़कें छावनी में तब्दील, मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर भारी फोर्स तैनात, जानें पूरा माजरा
क्रिकेट
IND vs SA Test Record: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
बॉलीवुड
किरण राव के बर्थडे को बेटे आजाद ने बनाया खास, इस तरह से पूरी की मां की फरमाइश
किरण राव के बर्थडे को बेटे आजाद ने बनाया खास, इस तरह से पूरी की मां की फरमाइश
इंडिया
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
ट्रेंडिंग
Wedding Dance: दूल्हे ने अपनी दुल्हन को दी सरप्राइज परफॉर्मेंस! दुल्हन का रिएक्शन देख यूजर्स बोले, प्राइसलेस- वीडियो वायरल
दूल्हे ने अपनी दुल्हन को दी सरप्राइज परफॉर्मेंस! दुल्हन का रिएक्शन देख यूजर्स बोले, प्राइसलेस
फैशन
ग्लैमरस लुक के लिए सर्दियों में पहनें ये फैशनेबल टॉप्स, सबकी नजरें होंगी आप पर
ग्लैमरस लुक के लिए सर्दियों में पहनें ये फैशनेबल टॉप्स, सबकी नजरें होंगी आप पर
जनरल नॉलेज
ताजमहल में गलती से भी मत ले जाना ये चीजें, तुरंत जेल में बंद कर देगी पुलिस
ताजमहल में गलती से भी मत ले जाना ये चीजें, तुरंत जेल में बंद कर देगी पुलिस
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget