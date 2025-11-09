CM मोहन यादव का दावा बिहार में NDA की बनेगी सरकार, राहुल गांधी पर भी दिया बयान

बिहार चुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मतदान प्रतिशत बढ़ने पर एनडीए की जीत का दावा किया है. उन्होंने कहा कि उच्च मतदान इस बात का संकेत है कि एनडीए चुनावों में आगे चल रहा है. एनडीए बिहार में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा. राहुल गांधी के मध्य प्रदेश पहुंचने पर उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है.

मोहन यादव ने राहुल गांधी को मध्य प्रदेश में अपना मेहमान बताया और कह कि हम उनका स्वागत करते हैं. लेकिन बीच चुनाव अपनी पार्टी को इस तरह छोड़ना यानि वे अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं.

बिहार चुनावों में दूसरे चरण का चुनाव 11 नवम्बर को है, जिसके लिए रविवार शाम प्रचार थम जाएगा. दोनों ही गठबंधन अपनी जोर आजमाइश में कोई कमी नहीं रखना चाहते. भाजपा और एनडीए उम्मीदवारों के लिए बीजेपी शासित राज्यों मुख्यमंत्री भी डेरा डाले हुए हैं. बोधगया पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए एनडीए की जीत का दावा किया.

राहुल गांधी पर कसा तंज

बिहार विधानसभा चुनावों के बीच राहुल गांधी के मध्य प्रदेश पहुंचने पर मोहन यादव ने कांग्रेस के लिए चिंता जताते हुए कि अगर राहुल गांधी कांग्रेस को मझधार में छोड़कर अपनी छुट्टियाँ बिता रहे हैं, तो यह कांग्रेस और उसके नेताओं के लिए चिंता का विषय है. अगर वह हमारे राज्य में आए हैं, तो वह हमारे मेहमान हैं और मैं उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन बड़े दुःख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि अगर कोई नेता अपनी पार्टी को इस हालत में चुनावी मैदान में छोड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसने अपनी हार स्वीकार कर ली है.

पहले चरण में 65 फीसदी से अधिक मतदान

मोहन यादव ने इस बार बिहार में रिकॉर्ड मतदान को एनडीए के लिए शुभ संकेत बताया, बोले- उच्च मतदान इस बात का संकेत है कि एनडीए चुनावों में आगे चल रहा है. एनडीए बिहार में फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगा.