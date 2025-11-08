बिहार चुनाव 2025: कांग्रेस नेता तारिक अनवर बोले- 'औवेसी और योगी जैसे लोग समाज को बांटते हैं'

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद सियासत गरमाई हुई है. कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि पहले फेज के वोटिंग से साफ है कि जनता बदलाव चाहती है. अनवर ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन औवेसी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ‘कट्टरपंथी’ करार देते हुए कहा कि ऐसे लोग समाज को बांटने की राजनीति करते हैं.

तारिक अनवर ने कहा कि असदुद्दीन औवेसी और योगी जैसे लोग समाज में एकता की नहीं, बल्कि विभाजन की बात करते हैं. उन्होंने कहा, “जो एक समुदाय की एकता की बात करता है, वह दरअसल समाज को बांटना चाहता है.” अनवर ने यह भी जोड़ा कि बिहार की जनता अब जागरूक हो चुकी है और पहले चरण में लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया है.

राहुल गांधी की यात्रा पर बोले अनवर

तारिक अनवर ने राहुल गांधी की यात्रा और ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा से जनता में जागरूकता आई है और अब लोग अपने वोट को लेकर सतर्क हो गए हैं. उन्होंने कहा कि जनता को समझ आ गया है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्हें सचेत रहना होगा. कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि राहुल गांधी का संदेश लोगों तक गहराई से पहुंचा है, जिससे माहौल में बदलाव दिख रहा है.

एनडीए पर भी साधा निशाना

कांग्रेस नेता ने एनडीए सरकार पर भी तीखा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि एनडीए के पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वे बार-बार ‘जंगलराज’ की बात उठाते हैं. अनवर ने सवाल किया कि जब आज भी बिहार में हत्या और डकैती जैसी घटनाएं हो रही हैं, तो एनडीए सरकार किस आधार पर अपनी सफलता का दावा कर रही है. उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार, शिक्षा और पलायन जैसे गंभीर मुद्दों पर एनडीए खामोश है और यही असली चुनावी मुद्दे हैं जिन पर जनता इस बार जवाब देगी.