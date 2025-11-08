हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव 2025: कांग्रेस नेता तारिक अनवर बोले- 'औवेसी और योगी जैसे लोग समाज को बांटते हैं'

बिहार चुनाव 2025: कांग्रेस नेता तारिक अनवर बोले- 'औवेसी और योगी जैसे लोग समाज को बांटते हैं'

Bihar Election 2025: कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने बिहार चुनाव को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि औवेसी और योगी जैसे लोग समाज को बांटने की राजनीति कर रहे हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 08 Nov 2025 11:32 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद सियासत गरमाई हुई है. कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि पहले फेज के वोटिंग से साफ है कि जनता बदलाव चाहती है. अनवर ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन औवेसी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ‘कट्टरपंथी’ करार देते हुए कहा कि ऐसे लोग समाज को बांटने की राजनीति करते हैं.

तारिक अनवर ने कहा कि असदुद्दीन औवेसी और योगी जैसे लोग समाज में एकता की नहीं, बल्कि विभाजन की बात करते हैं. उन्होंने कहा, “जो एक समुदाय की एकता की बात करता है, वह दरअसल समाज को बांटना चाहता है.” अनवर ने यह भी जोड़ा कि बिहार की जनता अब जागरूक हो चुकी है और पहले चरण में लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया है. 

राहुल गांधी की यात्रा पर बोले अनवर

तारिक अनवर ने राहुल गांधी की यात्रा और ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा से जनता में जागरूकता आई है और अब लोग अपने वोट को लेकर सतर्क हो गए हैं. उन्होंने कहा कि जनता को समझ आ गया है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्हें सचेत रहना होगा. कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि राहुल गांधी का संदेश लोगों तक गहराई से पहुंचा है, जिससे माहौल में बदलाव दिख रहा है.

एनडीए पर भी साधा निशाना

कांग्रेस नेता ने एनडीए सरकार पर भी तीखा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि एनडीए के पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वे बार-बार ‘जंगलराज’ की बात उठाते हैं. अनवर ने सवाल किया कि जब आज भी बिहार में हत्या और डकैती जैसी घटनाएं हो रही हैं, तो एनडीए सरकार किस आधार पर अपनी सफलता का दावा कर रही है. उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार, शिक्षा और पलायन जैसे गंभीर मुद्दों पर एनडीए खामोश है और यही असली चुनावी मुद्दे हैं जिन पर जनता इस बार जवाब देगी.

और पढ़ें
Published at : 08 Nov 2025 11:32 AM (IST)
Tags :
Bihar Assembly Election Bihar Assembly Election 2025 BIHAR NEWS ELECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
OP Pimple in Kupwara: सेना ने पाक की 'नापाक' हरकत को फिर किया नाकाम! घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकी ढेर
ऑपरेशन पिंपल: सेना ने पाक की 'नापाक' हरकत को फिर किया नाकाम! घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकी ढेर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के शामली में भीषण हादसा, सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी, 4 युवकों की मौके पर मौत
यूपी के शामली में भीषण हादसा, सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी, 4 युवकों की मौके पर मौत
बॉलीवुड
'राउडी राठौर 2' से कटा अक्षय कुमार का पत्ता? एक्टर की जगह पैन इंडिया स्टार को लेने की हो रही तैयारी
'राउडी राठौर 2' से कटा अक्षय कुमार का पत्ता? पैन इंडिया स्टार को लेने की हो रही तैयारी
स्पोर्ट्स
IND vs AUS 5th T20 Forecast: बारिश बिगाड़ेगी भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 का मजा? जानिए ब्रिस्बेन के मौसम का हाल
बारिश बिगाड़ेगी भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 का मजा? जानिए ब्रिस्बेन के मौसम का हाल
Advertisement

वीडियोज

Online आशिकी में... पति 'खल्लास' !
Pawan Singh Vs Khesarilal Yadav, बिहार में क्यों मचा स्टार वॉर!
बढ़ा मतदान...किसके पक्ष में रुझान?
'RJD के गाने' पर मोदी का ताना!
बिहार का 'अंग'.. किसका जमेगा रंग ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
OP Pimple in Kupwara: सेना ने पाक की 'नापाक' हरकत को फिर किया नाकाम! घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकी ढेर
ऑपरेशन पिंपल: सेना ने पाक की 'नापाक' हरकत को फिर किया नाकाम! घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकी ढेर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के शामली में भीषण हादसा, सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी, 4 युवकों की मौके पर मौत
यूपी के शामली में भीषण हादसा, सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी, 4 युवकों की मौके पर मौत
बॉलीवुड
'राउडी राठौर 2' से कटा अक्षय कुमार का पत्ता? एक्टर की जगह पैन इंडिया स्टार को लेने की हो रही तैयारी
'राउडी राठौर 2' से कटा अक्षय कुमार का पत्ता? पैन इंडिया स्टार को लेने की हो रही तैयारी
स्पोर्ट्स
IND vs AUS 5th T20 Forecast: बारिश बिगाड़ेगी भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 का मजा? जानिए ब्रिस्बेन के मौसम का हाल
बारिश बिगाड़ेगी भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 का मजा? जानिए ब्रिस्बेन के मौसम का हाल
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
ट्रेंडिंग
छोटे बच्चे ने रैंप पर दिखाया गजब का एटीट्यूड, पापा की बेस्टी की बेटी के साथ बांध दिया समां- देखें वायरल वीडियो
छोटे बच्चे ने रैंप पर दिखाया गजब का एटीट्यूड, पापा की बेस्टी की बेटी के साथ बांध दिया समां- देखें वायरल वीडियो
लाइफस्टाइल
क्या वाकई ठंड भगाती है शराब, जान लें क्या है हकीकत?
क्या वाकई ठंड भगाती है शराब, जान लें क्या है हकीकत?
यूटिलिटी
यूरोप में नौकरी का ऑफर मिले तो जरूर चेक करें ये चीजें, झांसा देकर ठग रहे स्कैमर्स
यूरोप में नौकरी का ऑफर मिले तो जरूर चेक करें ये चीजें, झांसा देकर ठग रहे स्कैमर्स
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
Embed widget