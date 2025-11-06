हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारवोटिंग धीमी करने के लिए बार-बार काटी जा रही बिजली? RJD के आरोप को ECI ने बताया झूठा, दिया ये जवाब

वोटिंग धीमी करने के लिए बार-बार काटी जा रही बिजली? RJD के आरोप को ECI ने बताया झूठा, दिया ये जवाब

Bihar Election Voting: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में RJD ने चुनाव आयोग पर महागठबंधन के मजबूत बूथों पर बिजली काटकर मतदान धीमा करने का आरोप लगाया. चुनाव आयोग ने इसका जवाब दिया है.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 06 Nov 2025 11:31 AM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान गुरुवार (6 नवंबर) की सुबह 7.00 बजे से जारी है. जाहिर है मतदान के बीच राजनीतिक दलों द्वारा गड़बड़ी के दावे और आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी जारी है. इस बीच विपक्षी महागठबंधन ने बिहार चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया है. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने एक्स पर पोस्ट कर दावा किया है कि कई बूथों पर धीमा मतदान कराने के लिए जान बूझकर बार-बार बिजली काटी जा रही है. इसपर इलेक्शन कमीशन का जवाब भी आया है. 

RJD की ओर से दावा किया गया है कि प्रथम चरण की वोटिंग के मध्य में महागठबंधन के मजबूत बूथों पर धीमा मतदान करने के उद्देश्य से बीच-बीच में बिजली काट दी जा रही है. जानबूझ कर स्लो वोटिंग कराई जा रही है. इसको लेकर आरजेडी ने चुनाव आयोग से मांग की थी कि ऐसी 'धांधली', 'बुरी नीयत' और 'दुर्भावनापूर्ण इरादों' का अविलंब संज्ञान लें और तुरंत कार्रवाई करें. 

बिहार चुनाव आयोग ने RJD के दावों को बताया 'झूठा'

RJD के इस दावे के बिहार चुनाव आयोग ने पूरी तरह निराधार बताया है. चुनाव आयोग ने आरजेडी के एक्स पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा है, "यह आरोप पूरी तरह निराधार और भ्रामक है. बिहार में सभी मतदान केन्द्रों पर सुचारू रूप से मतदान चल रहा है. भारत निर्वाचन आयोग मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्बाध बनाने के लिए सभी मानक प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है. ऐसे भ्रामक प्रचार का कोई आधार नहीं है."

 

 

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
Published at : 06 Nov 2025 11:31 AM (IST)
Bihar Vidhan Sabha Chunav RJD Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
'बहुत ग्लो करते हैं, क्या है आपका स्किन केयर रूटीन', चैंपियन बेटियों ने PM मोदी से किया सवाल तो जानें क्या मिला जवाब
'न तीन में न ही तेरह में...लट्ठ भांज रहे हैं', केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
PM मोदी ने दीप्ति से किया उनके हनुमान जी वाले टैटू का जिक्र तो क्या मिला जवाब, जानिए
