वोटिंग धीमी करने के लिए बार-बार काटी जा रही बिजली? RJD के आरोप को ECI ने बताया झूठा, दिया ये जवाब
Bihar Election Voting: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में RJD ने चुनाव आयोग पर महागठबंधन के मजबूत बूथों पर बिजली काटकर मतदान धीमा करने का आरोप लगाया. चुनाव आयोग ने इसका जवाब दिया है.
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान गुरुवार (6 नवंबर) की सुबह 7.00 बजे से जारी है. जाहिर है मतदान के बीच राजनीतिक दलों द्वारा गड़बड़ी के दावे और आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी जारी है. इस बीच विपक्षी महागठबंधन ने बिहार चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया है. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने एक्स पर पोस्ट कर दावा किया है कि कई बूथों पर धीमा मतदान कराने के लिए जान बूझकर बार-बार बिजली काटी जा रही है. इसपर इलेक्शन कमीशन का जवाब भी आया है.
RJD की ओर से दावा किया गया है कि प्रथम चरण की वोटिंग के मध्य में महागठबंधन के मजबूत बूथों पर धीमा मतदान करने के उद्देश्य से बीच-बीच में बिजली काट दी जा रही है. जानबूझ कर स्लो वोटिंग कराई जा रही है. इसको लेकर आरजेडी ने चुनाव आयोग से मांग की थी कि ऐसी 'धांधली', 'बुरी नीयत' और 'दुर्भावनापूर्ण इरादों' का अविलंब संज्ञान लें और तुरंत कार्रवाई करें.
यह आरोप पूरी तरह निराधार और भ्रामक है। बिहार में सभी मतदान केन्द्रों पर सुचारू रूप से मतदान चल रहा है। भारत निर्वाचन आयोग मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्बाध बनाने के लिए सभी मानक प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है। ऐसे भ्रामक प्रचार का कोई आधार नहीं है। https://t.co/4ZAErlSTt5— Chief Electoral Officer, Bihar (@CEOBihar) November 6, 2025
बिहार चुनाव आयोग ने RJD के दावों को बताया 'झूठा'
RJD के इस दावे के बिहार चुनाव आयोग ने पूरी तरह निराधार बताया है. चुनाव आयोग ने आरजेडी के एक्स पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा है, "यह आरोप पूरी तरह निराधार और भ्रामक है. बिहार में सभी मतदान केन्द्रों पर सुचारू रूप से मतदान चल रहा है. भारत निर्वाचन आयोग मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्बाध बनाने के लिए सभी मानक प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है. ऐसे भ्रामक प्रचार का कोई आधार नहीं है."
