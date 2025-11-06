हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार में मतदान के बीच मुकेश सहनी ने कर दिया बड़ा दावा, बोले- 'अगर हमारी सरकार बनी तो...'

बिहार में मतदान के बीच मुकेश सहनी ने कर दिया बड़ा दावा, बोले- 'अगर हमारी सरकार बनी तो...'

Bihar Election 2025 Voting: वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी ने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी. इसके अलावा हर घर को रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 06 Nov 2025 11:09 AM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के बीच वीआईपी के संस्थापक और महागठबंधन के उपमुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी ने जनता से बड़ी अपील की है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही असली मालिक है और उन्हें अपने वोट का इस्तेमाल पूरी समझदारी और जिम्मेदारी से करना चाहिए.

दरभंगा में मीडिया से बातचीत के दौरान मुकेश सहनी ने कहा कि जनता के पास मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार है. यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है. हर नागरिक को अपने वोट का इस्तेमाल सोच-समझकर करना चाहिए और देखना चाहिए कि अतीत में किसने अपने वादे निभाए हैं.

बिहार में विकास और जनकल्याण की तय होगी नई दिशा- मुकेश सहनी

मुकेश सहनी ने कहा कि जनता के समर्थन से यदि महागठबंधन की सरकार बनती है, तो उनकी पार्टी और सहयोगी दल मिलकर बिहार में विकास और जनकल्याण की नई दिशा तय करेंगे. सहनी ने कहा कि हमारा लक्ष्य केवल सत्ता पाना नहीं, बल्कि जनता को राहत देना है. हम हर परिवार को बिजली, रोजगार और सम्मान देना चाहते हैं.

हमारी सरकार बनी तो 200 यूनिट बिजली मिलेगी मुफ्त- सहनी

उन्होंने कहा कि अपने चुनावी संकल्पों को गिनाते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि हमने वादा किया है कि हमारी सरकार बनने के बाद 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी. इसके अलावा हर घर को रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि किसी युवा को पलायन न करना पड़े. साथ ही, बुजुर्गों को पेंशन और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी.

केवल विकास और वादे निभाने वाले नेताओं को चुनें मतदाता- सहनी

मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि सरकार बनने पर 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन राज्य की सभी माताओं और बहनों को एक साल की आर्थिक सहायता एक साथ दी जाएगी. सहनी ने कहा कि यह कदम महिलाओं की आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में बड़ा बदलाव लाएगा. उन्होंने ने मतदाताओं से अपील की कि वे जाति, धर्म और भेदभाव से ऊपर उठकर केवल विकास और वादे निभाने वाले नेताओं को चुनें. हमारा विश्वास है कि बिहार की जनता अब झूठे वादों में नहीं आएगी. इस बार जनता अपने वोट से बदलाव लाएगी.

दरभंगा सीट से प्रचार के दौरान सहनी ने कहा कि वीआईपी पार्टी गरीबों, मछुआरों और पिछड़े वर्गों की आवाज बनकर उभरी है और उनकी लड़ाई अब सम्मान और अवसर की है. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जाएगा. जिसमें जनता की भागीदारी सबसे अहम होगी.

Published at : 06 Nov 2025 11:09 AM (IST)
