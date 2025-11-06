हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव: CM योगी का निशाना, 'RJD के समय सड़क और पुल का भी हो जाता था अपहरण'

बिहार चुनाव: CM योगी का निशाना, 'RJD के समय सड़क और पुल का भी हो जाता था अपहरण'

Bihar Election 2025: पश्चिमी चंपारण में मुख्यमंत्री योगी  आदित्यनाथ ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है. सीएम ने विपक्षी प्रत्याशियों की जमानत जब्त कराने की अपील की.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 06 Nov 2025 08:26 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 6 नवंबर 2025, को बिहार के पश्चिमी चंपारण में चुनावी सभा को संबोधित किया. योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज बिहार में विकास की सारी योजनाएं हैं. बिहार बदलकर समृद्धि की तरफ बढ़ा है.

राजद काल में 1990 से 2005 के मध्य 60 से अधिक जातीय नरसंहार व अपहरण की 30 हजार घटनाएं हुईं. उस समय इंजीनियर, डॉक्टर, बच्चे, व्यापारी के साथ ही सड़क, पुल का भी अपहरण हो जाता था. पेशेवर माफिया व अपराधी इनके शागिर्द बनते थे.

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में माफिया को अब बुलडोजर से रौंद दिया गया है. सीएम ने मतदाताओं को चेताया कि माफिया व अपराधियों को सत्ता का स्वाद नहीं चखने देना चाहिए. जब भी इन्हें सत्ता का स्वाद चखाओ तो कीमत चुकाओगे. दंगाइयों को सत्ता का स्वाद चखने नहीं देना है.

'रूझान बता रहे कि 14 नवंबर को फिर बुलंद होगा NDA सरकार का नारा'

सीएम योगी की बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में ताबड़तोड़ रैली निरंतर जारी है. गुरुवार को दूसरी रैली में उन्होंने पूर्व उप मुख्यमंत्री व बेतिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रेणु देवी के लिए कमल खिलाने की अपील की. यहां जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार की योजनाओं को गिनाया तो कांग्रेस व राजद गठबंधन पर करारा प्रहार किया. 

सीएम ने विपक्षी प्रत्याशियों की जमानत जब्त कराने की अपील की. सीएम ने कहा कि आज पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है. नौजवान, किसान, श्रमिक, माताएं, बहनें, युवा सभी एनडीए को वोट दे रहे हैं. रुझान बता रहा कि 14 नवंबर को परिणाम आने पर एनडीए सरकार का नारा फिर बुलंद होगा. 

यूपी में माफिया को बुलडोजर से रौंद दिया गया

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में इनके पार्टनर सपा व कांग्रेस माफिया को गले लगाकर चलती थी और जनता का शोषण करती थी. हमने कहा कि यह नहीं चलेगा. आज यूपी में नौजवान को नौकरी, रोजगार, शिक्षा, बहन-बेटियों को सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन है. वहां युवा मस्त व माफिया पस्त है. यूपी में माफिया को बुलडोजर से रौंद दिया गया है. 

सीएम ने कहा कि लखनऊ में डीजीपी आवास के सामने दुर्दांत माफिया ने गरीबों की जमीनों पर कब्जा करके हवेली बनाई थी. एक दिन मैंने कहा कि इसे कब्जे में ले लो. मैं बताऊंगा कि क्या करना है. फिर कब्जे में लेकर उस हवेली पर बुलडोजर चलवाया गया. वहां हमने गरीबों के लिए 72 आवास बनाकर उन्हें चाबी सौंपी. यही काम प्रयागराज में भी किया. माफिया व अपराधियों को सत्ता का स्वाद नहीं चखने देना चाहिए. जब भी इन्हें सत्ता का स्वाद चखाओ तो इसकी कीमत चुकाओगे. 

'पीएम ने कांग्रेस व राजद की दलाली रोक दी, इसलिए वे मोदी जी को गाली देते हैं'

योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने भारत को बदला है. जो काम कांग्रेस 65-70 वर्ष में नहीं कर पाई, मोदी जी ने 11 वर्ष में कर दिया. 46 करोड़ बैंक अकाउंट खोल दिए गए, जिससे गरीबों, महिलाओं व लाभार्थियों का पैसा सीधे अकाउंट में जाता है. पीएम ने कांग्रेस व राजद की दलाली को रोक दिया है, इसलिए यह लोग मोदी जी को गाली देते हैं. राजद के समय बिजली नहीं आती थी, जबकि अब तीन करोड़ लोगों के घर में बिजली कनेक्शन दिए गए. 

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लालटेन की लाइट में मोबाइल-लैपटॉप नहीं चार्ज कर पाएंगे,  क्योंकि बिजली तो एनडीए ही देगी. यह लोग लालटेन दिखाकर बंद कर देते थे, फिर रात में डकैती डालते थे. कांग्रेस, राजद व सपा वाले जाति के नाम पर बांटने का कार्य कर रहे हैं. सीएम ने मतदाताओं को आगाह किया कि बंटे थे तो कटे थे. बंटना नहीं है, एकजुट होकर कांग्रेस-राजद के माफियाराज व जंगलराज का मुंहतोड़ जवाब देना है. 

'कांग्रेस ने किसानों को भूखमरी की ओर ढकेला तो राजद ने उनका शोषण किया'

सीएम ने बिहार की गौरवशाली धरा पर महापुरुषों का स्मरण किया. बोले कि मां जानकी ने इस धरा पर जन्म लेकर साक्षात लक्ष्मी का अवतार बनकर लोककल्याण का मार्ग प्रशस्त किया. यूपी व बिहार सांझी विरासत के प्रतीक हैं. हमारा संबंध श्रीराम व मां सीता जैसा है. एक-दूसरे के साथ पवित्र संबंध के साथ जुड़े हैं. इसे कोई अलग नहीं कर सकता. शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद शैली का जन्म बेतियाराज घराने में हुआ था. बिहार में जो संभावनाएं थीं, उसे पहले कांग्रेस, फिर राजद ने धूल-धूसरित किया. 

अंग्रेजों की विरासत के अनुसार कांग्रेस ने किसानों को भूखमरी की ओर ढकेला तो राजद ने उनका शोषण किया. इन लोगों ने समृद्ध बिहार बनने के सपनों को जंगलराज में बदलकर नौजवानों, नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, लेकिन 20 वर्ष पहले नौजवानों ने अंगड़ाई ली. नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनी तो इसके साथ ही सुशासन की आधारशिला खड़ी की गई, जिस पर मजबूत इमारत का निर्माण करना है और विकसित बिहार की पीएम मोदी की संकल्पना को आगे बढ़ाना है. 

'कांग्रेस व राजद नहीं सिखा सकती कृतज्ञता ज्ञापित करना'

सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि श्रीराम हुए ही नहीं. कांग्रेस ने मां सीता और महर्षि वाल्मीकि को भी झुठलाने का बड़ा पाप किया. कांग्रेस आस्था व विरासत का अपमान करती है. राजद ने राम मंदिर के रथ को रोक दिया. यूपी में इनके पार्टनर सपा ने रामभक्तों पर गोली चलाकर अयोध्या को लहुलूहान कर दिया, लेकिन हमने जो कहा-वह करके दिखाया. अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया. इससे पहले अयोध्या में बने अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर हुआ. रसोई मां शबरी और रैनबसेरा निषादराज के नाम पर बना है. 

25 नवंबर को पीएम मोदी अयोध्या आ रहे हैं. राम मंदिर में राम दरबार भी है. हनुमानगढ़ी में हनुमानजी महाराज विराजमान हैं. वहां सुग्रीव किला भी है. रामायण काल के पहले बलिदानी गिद्धराज जटायु भी राम मंदिर की तरफ देख रहे हैं. जिस गिलहरी ने सेतु निर्माण में योगदान दिया, उसकी भी मूर्ति लगाई गई है. यह कृतज्ञता ज्ञापित करने की संस्कृति है. कांग्रेस व राजद कृतज्ञता ज्ञापित करना नहीं सिखा सकती. एनडीए सरकार सीतामढ़ी में भी मां जानकी का मंदिर बना रही है. एनडीए का रथ बिना रुके, झुके, डिगे डबल स्पीड से बढ़ रहा है.

जनसभा में केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान, पश्चिमी चंपारण के सांसद डॉ. संजय जायसवाल,  यूपी सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, सोमेंद्र तोमर, भाजपा जिलाध्यक्ष रूपक श्रीवास्तव, जदयू जिलाध्यक्ष शत्रुघ्न प्रसाद कुशवाहा, जिलाध्यक्ष आरएलएम शैलेष कुशवाहा आदि मौजूद रहे.

और पढ़ें
Published at : 06 Nov 2025 08:25 PM (IST)
Tags :
Yogi Adityanath Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Bihar Elections 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'सेना के जवानों की जाति-धर्म पूछने पर राहुल गांधी को आनी चाहिए शर्म', बिहार में बोले अमित शाह
'सेना के जवानों की जाति-धर्म पूछने पर राहुल गांधी को आनी चाहिए शर्म', बिहार में बोले अमित शाह
दिल्ली NCR
JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत
JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत
बॉलीवुड
‘भाग मिल्खा भाग’ के लिए फरहान अख्तर नहीं अक्षय कुमार थे पहली पसंद, जानिए क्यों एक्टर ने की थी रिजेक्ट
‘भाग मिल्खा भाग’ के लिए फरहान नहीं अक्षय थे पहली पसंद, जानिए क्यों की रिजेक्ट
क्रिकेट
RCB Retained Players 2026: 4 खिलाड़ियों ने RCB को बनाया कंगाल, ऑक्शन से पहले आधी जेब खाली; देखें पूरी रिटेंशन लिस्ट
4 खिलाड़ियों ने RCB को बनाया कंगाल, ऑक्शन से पहले आधी जेब खाली; देखें पूरी रिटेंशन लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: Bhumi Pednaker और Aditiya Thackery की पहली मुलाकात से शरू होगी LOVE Story | KFH
Bihar Election 2025 Voting:वोट देते ही Rabri ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी पूरे बिहार में होने लगी चर्चा
Bihar Election 2025 Voting: Misa Bharti के इस बयान ने Nitish Kumar को कर दिया चैलेंज
Bihar Election 2025 Voting : Giriraj के बुर्के वाले बयान पर Chirag ने चौंका दिया । JDU । RJD
Bihar Election 2025 Voting : Mukesh Sahni का ये सीक्रेट प्लान पलट जाएगा चुनाव । JDU । RJD
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सेना के जवानों की जाति-धर्म पूछने पर राहुल गांधी को आनी चाहिए शर्म', बिहार में बोले अमित शाह
'सेना के जवानों की जाति-धर्म पूछने पर राहुल गांधी को आनी चाहिए शर्म', बिहार में बोले अमित शाह
दिल्ली NCR
JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत
JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत
बॉलीवुड
‘भाग मिल्खा भाग’ के लिए फरहान अख्तर नहीं अक्षय कुमार थे पहली पसंद, जानिए क्यों एक्टर ने की थी रिजेक्ट
‘भाग मिल्खा भाग’ के लिए फरहान नहीं अक्षय थे पहली पसंद, जानिए क्यों की रिजेक्ट
क्रिकेट
RCB Retained Players 2026: 4 खिलाड़ियों ने RCB को बनाया कंगाल, ऑक्शन से पहले आधी जेब खाली; देखें पूरी रिटेंशन लिस्ट
4 खिलाड़ियों ने RCB को बनाया कंगाल, ऑक्शन से पहले आधी जेब खाली; देखें पूरी रिटेंशन लिस्ट
विश्व
विदेशी छात्रों पर ब्रेक, H-1B टैलेंट को तेज एंट्री... कनाडा के इस फैसले से भारतीयों पर होगा क्या असर?
विदेशी छात्रों पर ब्रेक, H-1B टैलेंट को तेज एंट्री... कनाडा के इस फैसले से भारतीयों पर होगा क्या असर?
बिहार
बिहार चुनाव: पटना के इस पोलिंग बूथ पर नहीं पड़ा एक भी वोट, जानें क्या है वजह?
बिहार चुनाव: पटना के इस पोलिंग बूथ पर नहीं पड़ा एक भी वोट, जानें क्या है वजह?
हेल्थ
‎फैटी लिवर और इंसुलिन रेसिस्टेंस के बीच क्या कनेक्शन, बिना ब्लड टेस्ट कराए कैसे पहचानें लक्षण?
‎फैटी लिवर और इंसुलिन रेसिस्टेंस के बीच क्या कनेक्शन, बिना ब्लड टेस्ट कराए कैसे पहचानें लक्षण?
शिक्षा
बंद होने वाली है UGC NET की रजिस्ट्रेशन विंडो, NTA ने जारी की स्टूडेंट्स के लिए खास एडवाइजरी
बंद होने वाली है UGC NET की रजिस्ट्रेशन विंडो, NTA ने जारी की स्टूडेंट्स के लिए खास एडवाइजरी
ENT LIVE
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
ENT LIVE
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
ENT LIVE
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वह अद्भुत हैं | बॉक्स ऑफिस
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वह अद्भुत हैं | बॉक्स ऑफिस
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Embed widget