हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव 2025: पहले चरण में इन सीटों पर सबसे ज्यादा उम्मीदवार, इतने निर्दलियों ने ठोकी ताल

बिहार चुनाव 2025: पहले चरण में इन सीटों पर सबसे ज्यादा उम्मीदवार, इतने निर्दलियों ने ठोकी ताल

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में पहले चरण में दो सीटें ऐसी हैं जहां पर सबसे ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं. इन सीटों पर 10-10 निर्दलीय प्रत्याशी भी ताल ठोक रहे हैं.

By : प्रवीण यादव | Updated at : 26 Oct 2025 07:46 PM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है. पहले चरण में दो सीटें ऐसी हैं, जहां सबसे ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं. ये दोनों सीटें मुजफ्फरपुर जिले की हैं. कुरहनी सीट से 20 उम्मीदवार मैदान में हैं, वहीं मुजफ्फरपुर सीट से भी 20 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं. 

मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है, वहीं कुरहनी विधानसभा में बीजेपी और आरजेडी के बीच टक्कर की लड़ाई नजर आ रही है. इन दोनों सीटों पर 10-10 उम्मीदवार निर्दलीय भी हैं.

मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट के उम्मीदवार

मुजफ्फरपुर सीट पर 2010 और 2015 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जबकि 2020 में यह सीट कांग्रेस के खाते में गई थी. इस बार भी कांग्रेस ने अपने मौजूदा विधायक बिजेंद्र चौधरी को उम्मीदवार बनाया है. 20 उम्मीदवार इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं.

इस सीट पर इस बार सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच माना जा रहा है. हालांकि, इस सीट पर जनसुराज, बीएसीपी, आम आदमी पार्टी, आजाद पार्टी सहित कई छोटे दल भी मैदान में हैं. इसके अलावा, 10 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं. इस सीट पर कांग्रेस के बिजेंद्र चौधरी और बीजेपी के रंजन कुमार के बीच मुकाबला माना जा रहा है.

कुरहनी विधानसभा सीट पर एक नजर

कुरहनी सीट पर 2015 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी. 2020 में यह सीट आरजेडी के खाते में गई, जबकि 2022 के उपचुनाव में बीजेपी ने फिर वापसी की. इस बार बीजेपी ने एक बार फिर केदार गुप्ता पर भरोसा जताया है. इस विधानसभा में 20 उम्मीदवारों ने ताल ठोकी है.

इस सीट पर भी सीधा मुकाबला आरजेडी और बीजेपी के बीच है. इसके अलावा जनसुराज, तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल, बीएसपी सहित कई छोटे दल भी मैदान में हैं. यहां 10 निर्दलीय उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. इस सीट पर आरजेडी की तरफ सुनील कुमार सुमन और बीजेपी की तरफ से केदार प्रसाद गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया है.

About the author प्रवीण यादव

पत्रकारिता के क्षेत्र में 21 साल से सक्रिय हैं. साल 2004 में स्टार न्यूज़ से जुड़े और इस समय एबीपी न्यूज़ में इनपुट एडिटर हैं. इन्होंने असाइंमेंट हेड और फॉरवर्ड प्लानिंग के काम को अलग-अलग पदों पर रहने के साथ ही बतौर हेड बख़ूबी अंजाम दिया. साल 2022 में डिजिटल मीडिया से भी नाता जोड़ा. 
Published at : 26 Oct 2025 07:46 PM (IST)
Bihar Vidhan Sabha Chunav Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS MUZAFFARPUR NEWS
