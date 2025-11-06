Bihar Election 2025: पटना में तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान- 'जो पलायन रोकेगा, हम उसी के साथ'
Bihar Election 2025 Voting: पटना में मतदान करने पहुंचे जन शक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महुआ से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने कहा कि बिहार की जनता मालिक है.
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान जन शक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महुआ विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने पटना के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला. वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि बिहार की जनता को अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए क्योंकि हर वोट महत्वपूर्ण है.
तेज प्रताप ने कहा, “माता-पिता का आशीर्वाद विशेष स्थान रखता है, और जनता के आशीर्वाद का अपना महत्व है.” उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता सबसे ऊपर है और उसका फैसला ही असली ताकत रखता है.
तेज प्रताप यादव ने आगे कहा, “किसी की भी सरकार रहे, जो आम आदमी को रोजगार देगी, पलायन रोकेगी, बिहार में बदलाव लाएगी, हम उसके साथ रहेंगे. जनता मालिक है, जनता ही चीजें बनाती और बिगाड़ती है.”
#WATCH | पटना: जन शक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महुआ विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने कहा, "...किसी की भी सरकार रहे, जो आम आदमी को रोजगार देगी, पलायन रोकेगी, बिहार में बदलाव लाएगी, हम उसके साथ रहेंगे। जनता मालिक है, जनता ही चीजें बनाती और बिगाड़ती है।… pic.twitter.com/6yLCAWIy9V— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 6, 2025
">
उन्होंने कहा कि उनका मकसद सिर्फ राजनीति करना नहीं, बल्कि जनता की आवाज को आगे लाना है. तेज प्रताप ने कहा कि बिहार को अब ऐसी सरकार चाहिए जो युवाओं को काम दे, किसानों की चिंता करे और शिक्षा व स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे.
हमारे लिए विरासत लोहिया और कर्पूरी ठाकुर की- तेज प्रताप
अपने बयान में तेज प्रताप ने कहा, “विरासत लोहिया जी और कर्पूरी ठाकुर की है. हमारी विचारधारा सामाजिक न्याय, संपूर्ण परिवर्तन और संपूर्ण क्रांति की है.” उन्होंने कहा कि यही सोच आगे बढ़ाने के लिए वे चुनाव मैदान में हैं.
'मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, यह जनता तय करेगी'
मुख्यमंत्री पद को लेकर तेज प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा, “जैसे हमारे पिताजी कहते थे कि अगर हमें प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले तो हम क्यों छोड़ेंगे, वैसे ही अगर हमें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले तो हम क्यों छोड़ेंगे.”
उन्होंने आगे कहा, “बनेंगे या नहीं बनेंगे, यह 14 तारीख को तय होगा, लेकिन हम इतने लोभी नहीं हैं कि हमें कुर्सी पर बैठना है. हमारा मकसद जनता की सेवा करना है.”
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL