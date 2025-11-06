पटना में लालू परिवार ने किया मतदान, बेटी मीसा और पत्नी राबड़ी देवी ने कहा- 'इस बार बदलाव होगा'

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज (6 नवंबर) सुबह से ही पूरे जोश और उत्साह के साथ मतदान जारी है. इस बीच, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का परिवार भी वोट डालने पहुंचा. राघोपुर सीट से महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने मतदान किया. उनके साथ उनकी मां और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बहन मीसा भारती और बहन रोहिणी आचार्य ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया.

बदलाव जरूरी है, नया बिहार बनाएं- तेजस्वी यादव

वोट डालने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा, “हम तो यही कहेंगे कि बदलाव जरूरी है, नया बिहार बनाएं, नई सरकार बनाएं.” उन्होंने आगे कहा कि "हम सबको मिलकर बिहार को नंबर वन बनाना है, एक नया बिहार बनाना है जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो, भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त सरकार हो। हमें ऐसी सरकार बनानी है जो युवाओं पर लाठी न बरसाए और पेपर लीक न करे."

राबड़ी देवी ने बेटों को दिया आशीर्वाद

पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी वोट डालने पहुंचीं. मतदान के बाद उन्होंने कहा, “सभी मतदाताओं से अपील है कि वोट जरूर डालें. दोनों बेटों को मां की शुभकामना है, दोनों को आशीर्वाद है.” उन्होंने कहा कि इस बार जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट कर रही है.

जनता बदलाव चाहती है- मीसा भारती

राजद सांसद मीसा भारती ने भी मतदान के बाद अपनी बात रखी. उन्होंने कहा, “इस बार जनता बदलाव चाहती है, और बदलाव होकर रहेगा.” मीसा ने मतदाताओं से अपील की, “अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोच-समझकर वोट करें. महागठबंधन को अपना समर्थन दें.”

लालू यादव की बेटी और राजद नेता रोहिणी आचार्य ने कहा, “ये चुनाव गांवों में रोजगार के लिए दर-दर ठोकर खाने वाले हमारे मजदूर भाइयों के लिए है. मुझे विश्वास है कि हमारे लोग, बिहार के लोग, रोजगार देने वाली सरकार चुनेंगे और डबल इंजन सरकार को उखाड़ फेंकेंगे.”

मतदान में दिखा उत्साह

राज्य के कई जिलों में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं. युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सभी अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए घरों से निकलकर वोट डालने पहुंचे. पहले चरण की वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं.