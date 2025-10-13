बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए द्वारा सीट बंटवारे का फॉर्मूला घोषित होने के बाद सुघेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी और एनडीए पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने साफ किया कि पार्टी इस बार स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ सकती है.

ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पहले इज्जत बचाने के लिए हम एनडीए के सामने विनम्र थे, अब समय आ गया है कि हम अपने दम पर मैदान में उतरें. हम अपना फ्रंट बनाएंगे और चुनाव लड़ेंगे. पहले चरण में हमारी पार्टी ने 52 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं और आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी. कुल मिलाकर हम 153 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं.

#WATCH | "...Now, SBSP is contemplating contesting Bihar election on its own...We will form a Front and contest the election there. So far, the party has decided the names of candidates for 52 seats in the first phase. The nomination procedure will begin today. We will contest on… pic.twitter.com/US3qaz1DRR — ANI (@ANI) October 13, 2025

गठबंधन धर्म का पालन करने के लिए हम तैयार- ओम प्रकाश राजभर

राजभर ने एनडीए के सीट फॉर्मूले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बिहार के लोगों को ‘गठबंधन धर्म’ निभाने की सही समझ नहीं है. उन्होंने कहा कि आपने अपनी नेतृत्व को गलत संदेश दिया. हम अपने गठबंधन धर्म का पालन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आप हमें अपने साथ रखना चाहते हैं तो हमें 4-5 सीटें दीजिए.

SBSP ने अपने लिए तय की स्पष्ट दिशा

साथ ही उन्होंने भाजपा और जेडीयू पर भी तीखा प्रहार किया. राजभर का कहना है कि एनडीए के बड़े दल अपने सहयोगियों का सम्मान नहीं कर रहे हैं. पहले समय में पार्टी को केवल 'इज्जत बचाने के लिए गिड़गिड़ाना' पड़ा, लेकिन अब SBSP ने अपने लिए स्पष्ट दिशा तय कर ली है.

ओम प्रकाश राजभर के तेवर से एनडीए के भीतर हलचल तेज

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ओम प्रकाश राजभर के तेवर से एनडीए के भीतर हलचल तेज हो सकती है. SBSP का स्वतंत्र चुनाव लड़ना बिहार की सीमांचल और पिछड़ा वर्ग की राजनीति को प्रभावित कर सकता है. 153 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना से एनडीए और महागठबंधन दोनों को चुनौती मिलने की संभावना है.

राजभर ने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी का लक्ष्य केवल अपनी राजनीतिक पहचान बनाए रखना नहीं है, बल्कि विकास और सामाजिक न्याय के मुद्दों को आगे बढ़ाना है. उनका यह रुख दिखाता है कि बिहार चुनाव में तीसरे मोर्चे की संभावना भी बढ़ रही है.