Bihar Election 2025 Phase 1 Voting Live: बिहार में आज 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग, मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे लोग

Bihar Voting Live: पहले चरण में 1314 प्रत्याशी मैदान में हैं. सभी की निगाहें पहले चरण के उन क्षेत्रों पर भी है जहां बीते दिनों हिंसा और छिटपुट घटनाएं हुईं थीं. पढ़िए पल-पल की खबर.

By : एबीपी बिहार डेस्क  | Updated at : 06 Nov 2025 06:45 AM (IST)

LIVE

Key Events
Bihar election 2025 voting live updates
Background

बिहार में 18वीं विधानसभा के गठन के लिए पहले चरण का मतदान 6 नवंबर 2025, गुरुवार को है. इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए (NDA) और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की अगुवाई वाले महागठबंधन (MGB) के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है. इसके अलावा प्रशांत किशोर द्वारा गठित जन सुराज (Jan Suraaj), तेज प्रताप यादव की अध्यक्षता वाली जनशक्ति जनता दल (JJD), राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (RLJP), बहुजन समाज पार्टी (BSP), सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP), ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM), नगीना सांसद चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली आजाद समाज पार्टी (कांशीराम- APS-K) और यूपी सरकार में काबीना मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी पार्टी (Apni Party) भी कुछ सीटों पर मैदान में है.

NDA की बात करें तो बीजेपी के साथ सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जनता दल यूनाइटेड (JDU), केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की अध्यक्षता वाली हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM), केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास- LJP-R) है. वहीं महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल (RJD), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (Congress), विकासशील इंसान पार्टी (VIP) और लेफ्ट के दल साथ हैं.

पहले चरण में राज्य के 18 जिलों- पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, सीवान, गोपालगंज, सारण, वैशाली और समस्तीपुर की 121 विधानसभा क्षेत्रों पर 3 करोड़ से अधिक मतदाता, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.

इन 121 सीटों पर एक हजार 314 प्रत्याशी हैं जिसमें एक हजार 192 पुरुष और 122 महिला उम्मीदवार हैं. पहले चरण के मतदान में 3 करोड़ 75 लाख 13 हजार 302 मतदाता हिस्सा लेंगे. इसमें 3 लाख 22 हजार 77 दिव्यांग, 6 हजार 736 शतायु, और 9 लाख 6 हजार सरकारी सेवक मतदाता हैं.

पहले चरण में रघुनाथपुर, गोपालगंज, महुआ, राघोपुर, अलीनगर, गौरा बौराम, बक्सर, दानापुर, मनेर, तारापुर, लखीसराय, मुंगेर और एकमा- ये वह 13 विधानसभा क्षेत्र हैं जिन पर सभी की नजर होगी.

6 नवंबर को मतदान में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव, अनंत सिंह, वीणा देवी, भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, मैथिली ठाकुर, रामकृपाल यादव, भाई वीरेंद्र समेत कई बड़े चेहरों की किस्मत, ईवीएम में कैद होगी.

जिन सीटों पर 6 नवंबर 2025 को पहले चरण में मतदान होगा उसमें आलमनगर, बिहारीगंज, सिंहेश्वर (SC), मधेपुरा, सोनबर्षा (SC), सहरसा, सिमरी बख्तियारपुर, महिषी, कुशेश्वर अस्थान (SC), गौरा बौराम, बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा, हायाघाट, बहादुरपुर, केवटी, जाले, गायघाट, औराई, मीनापुर, बोचहां (SC), सकरा (अनुसूचित जाति), कुढ़नी, मुजफ्फरपुर, कांटी, बरुराज, पारू, साहेबगंज, बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज, कुचायकोट, भोरे (SC), हथुआ, सीवान, जीरादेई, दरौली (SC), रघुनाथपुर, दरौंदा, बड़हरिया, गोरियाकोठी, महराजगंज, एकमा, मांझी, बनियापुर, तरैया, मढ़ौरा, छपरा, गरखा (SC), अमनौर, परसा, सोनपुर, हाजीपुर, लालगंज, वैशाली, महुआ, राजापाकर (SC), राघोपुर, महनार, पातेपुर (SC), कल्याणपुर (SC), वारिसनगर, समस्तीपुर, उजियारपुर, मोरवा, सरायरंजन, मोहिउद्दीननगर, विभूतिपुर, रोसेरा ( SC), हसनपुर, चेरिया-बरियारपुर, बछवाड़ा, तेघड़ा, मटिहानी, साहेबपुर कमाल, बेगूसराय, बखरी (SC), अलौली (SC), खगड़िया, बेलदौर, परबत्ता, तारापुर, मुंगेर, जमालपुर, सूर्यगढ़ा, लखीसराय, शेखपुरा, बरबीघा, अस्थावां, बिहारशरीफ, राजगीर (SC), इस्लामपुर, हिलसा, नालंदा, हरनौत, मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा, दानापुर, मनेर, फुलवारीशरीफ (SC), मसौढ़ी (SC), पालीगंज, बिक्रम, संदेश, बड़हरा, आरा, अगिआंव (SC), तरारी, जगदीशपुर, शाहपुर, ब्रह्मपुर, बक्सर, डुमरांव, राजपुर (SC) शामिल है.

06:42 AM (IST)  •  06 Nov 2025

Bihar 1st Phase Voting Live: बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का मतदान स्थल पर आगमन कार्यक्रम

रवि शंकर प्रसाद (सांसद, पटना)

PWC, पटना

सुबह- 10:30 बजे

नितिन नवीन (मंत्री, बिहार सरकार)

मिलर हाई स्कूल

भीकू भाई दलसानिया (संगठन महामंत्री, बिहार भाजपा)

मिलर हाई स्कूल

प्रातः 07:00 बजे

संजीव चौरसिया (विधायक, दीघा)

नलिनकुंज भवन, खाजपुरा

रितुराज सिन्हा (राष्ट्रीय सचिव, भाजपा)

लोयला हाई स्कूल

प्रातः 09:00 बजे

नंद किशोर यादव (पूर्व विधानसभा अध्यक्ष)

इनफन्ट जीसस स्कूल

प्रातः 11:00 बजे

पद्मभूषण डॉ. सी.पी. ठाकुर (पूर्व केंद्रीय मंत्री)

बिहार राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण, डाक बंगला रोड, पटना

विवेक ठाकुर (सांसद, नवादा)

बिहार राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण, डाक बंगला रोड, पटना

राम कृपाल यादव, भाजपा प्रत्याशी, 186 दानापुर 

बूथ संख्या 157, जीसस मैरी कॉन्वेंट, जमाल रोड, पटना 

समय:- सुबह 8 से 8:30 बजे के बीच

06:27 AM (IST)  •  06 Nov 2025

Bihar 1st Phase Voting Live: पटना के बूथ संख्या 378 की तस्वीर देखें

बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण को लेकर हर बूथ पर तैयारी पूरी हो गई है. कुछ देर में मतदान भी शुरू हो जाएगा. वीडियो बालक माध्यमिक विद्यालय, अदालतगंज, बूथ संख्या 378 पूलिंग स्टेशन का है.

