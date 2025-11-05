हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव 2025: पहले चरण में 121 सीटों पर 1314 प्रत्याशी, दांव पर 16 मंत्रियों की साख

बिहार चुनाव 2025: पहले चरण में 121 सीटों पर 1314 प्रत्याशी, दांव पर 16 मंत्रियों की साख

Bihar Election 2025 Phase 1: पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान होगा. इनमें दीघा (पटना) में सबसे अधिक 4.58 लाख मतदाता हैं, जबकि बरबीघा (शेखपुरा) में सबसे कम 2.32 लाख मतदाता हैं.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 05 Nov 2025 09:50 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के पहले चरण का मतदान गुरुवार (06 नवंबर, 2025) को होगा. सुबह सात बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी. इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. पहले चरण में 3.75 करोड़ मतदाता 1,314 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे. इस चरण में महागठंबधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार एवं उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अलावा विजय कुमार सिन्हा के साथ-साथ 16 मंत्रियों की किस्मत भी दांव पर है.

तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से लगातार तीसरी जीत दर्ज करने की कोशिश में हैं. उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सतीश कुमार हैं, जिन्होंने 2010 में जनता दल (यूनाइटेड) के टिकट पर तेजस्वी की मां और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को पराजित किया था. राघोपुर सीट से जन सुराज पार्टी ने चंचल सिंह को उम्मीदवार बनाया है.

महुआ विधानसभा सीट पर होगा दिलचस्प मुकाबला

वैशाली की राघोपुर सीट से सटी महुआ सीट पर तेजस्वी यादव के बड़े भाई और जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव बहुकोणीय मुकाबले में फंसे हैं. इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प होगा. तेज प्रताप इस सीट पर आरजेडी विधायक मुकेश रोशन को चुनौती दे रहे हैं. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के घटक लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के संजय सिंह और 2020 में दूसरे स्थान पर रहीं आसमा परवीन निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं जिससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है.

मैदान में बीजेपी के 11 और जेडीयू के पांच मंत्री

दूसरी ओर पहले चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार के 16 मंत्रियों की किस्मत का फैसला होगा. इनमें बीजेपी से 11 और जेडीयू से पांच मंत्री शामिल हैं. सीवान से बीजेपी कोटे से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, बांकीपुर से नितिन नवीन, तारापुर से उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, लखीसराय से उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, दरभंगा के जाले से नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा, दरभंगा शहरी से राजस्व मंत्री संजय सरावगी, कुढ़नी से पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, साहिबगंज से पर्यटन मंत्री राजू कुमार, अमनौर से सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू, बिहारशरीफ से पर्यावरण मंत्री सुनील कुमार और बछवाड़ा से खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता मैदान में हैं.

जेडीयू से पांच मंत्रियों में जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी (सराय रंजन), नालंदा से ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, बहादुरपुर से समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, कल्याणपुर से सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी और सोनबरसा से रत्नेश सदा शामिल हैं. 

पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं मंगल पांडेय

बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री मंगल पांडेय पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं. वह सीवान सीट से मैदान में हैं, जहां उनका मुकाबला आरजेडी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी से है. मंगल पांडेय फिलहाल विधानसभा पार्षद हैं.

शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा से हॉट सीट बनी रघुनाथपुर

सीवान के समीपवर्ती रघुनाथपुर सीट भी चर्चा में है, जहां से बाहुबली और पूर्व सांसद दिवंगत मो. शाहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा शहाब चुनाव लड़ रहे हैं. अन्य चर्चित उम्मीदवारों में बीजेपी से युवा लोक गायिका मैथिली ठाकुर (अलीनगर), आरजेडी से भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव (छपरा) और जन सुराज पार्टी से गायक रितेश पांडेय (करगहर) शामिल हैं.

दो बाहुबलियों के चलते चर्चा में मोकामा विधानसभा सीट 

वहीं सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली सीटों में मोकामा सीट भी शामिल है, जहां जेल में बंद जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह का मुकाबला आरजेडी की वीणा देवी से है, जो बाहुबली नेता सूरज भान की पत्नी हैं. दो बाहुबलियों के चलते सीट की खूब चर्चा है.

पहले चरण में कुल 121 सीटों पर होना है मतदान

निर्वाचन आयोग के अनुसार, पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान होगा. इनमें दीघा (पटना) में सबसे अधिक 4.58 लाख मतदाता हैं, जबकि बरबीघा (शेखपुरा) में सबसे कम 2.32 लाख मतदाता हैं. कुढ़नी और मुजफ्फरपुर में सर्वाधिक 20-20 उम्मीदवार हैं, जबकि भोरे, अलौली और परबत्‍ता में केवल पांच-पांच उम्मीदवार मैदान में हैं. कुल 45,341 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 36,733 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं. कुल मतदाताओं में से 10.72 लाख नए मतदाता हैं, जबकि 18-19 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 7.38 लाख है.

पहले चरण के लिए 121 सामान्य, 18 पुलिस और 33 व्यय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है. सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए ग्रामीण इलाकों में विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है. निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले चरण में मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर जिलों में मतदान होगा.

पहले चरण में कुल तीन करोड़ 75 लाख 13 हजार 302 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र होंगे. इनमें एक करोड़ 98 लाख 35 हजार 325 पुरुष, एक करोड़ 76 लाख 77 हजार 219 महिलाएं और 758 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं. मतदान के लिए कुल 45,341 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें 45,324 मुख्य बूथ और 17 सहायक बूथ होंगे.

यह भी पढ़ें- बिहार: NDA प्रत्याशी पर हमला, जीतन राम मांझी की समधन हैं ज्योति, पथराव में लगी चोट

Published at : 05 Nov 2025 09:49 PM (IST)
इंडिया
ब्राजील की मॉडल से लेकर सद्दाम हुसैन तक... राहुल गांधी ने 'H-फाइल्स' में चुनाव आयोग पर क्या आरोप लगाए? 10 प्वाइंट में पढ़ें
ब्राजील की मॉडल से सद्दाम हुसैन तक... राहुल गांधी ने EC पर क्या लगाए आरोप? 10 प्वाइंट में पढ़ें
बिहार
बिहार: NDA प्रत्याशी पर हमला, जीतन राम मांझी की समधन हैं ज्योति, पथराव में लगी चोट
NDA प्रत्याशी पर हमला, जीतन राम मांझी की समधन हैं ज्योति, पथराव में लगी चोट
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में कितनी पार्टियां लड़ रही हैं चुनाव, किन सीटों पर कड़ी टक्कर? देखें पूरी लिस्ट
बिहार में कितनी पार्टियां लड़ रही हैं चुनाव, किन सीटों पर कड़ी टक्कर? देखें पूरी लिस्ट
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
Honda CB Hornet 125 CC Review
Bollywood News: देखिए आज खबर फिल्मी है में क्या है खास | KFH
Voter List Row: वोटिंग से पहले फर्जी वोटर लिस्ट के मुद्दे पर Rahul Gandhi ने किया बड़ा खुलासा
Moradabad में शादी सम्हारोह में ताबड़तोड़ फायरिंग, बाल-बाल बचा युवक, आरोपी पर मुकदमा दर्ज
Bihar Election: 'काट-छांटकर वायरल..', धमकी के वायरल वीडियो पर बोले Lalan Singh | Breaking
