हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: NDA प्रत्याशी पर हमला, जीतन राम मांझी की समधन हैं ज्योति, पथराव में लगी चोट

बिहार: NDA प्रत्याशी पर हमला, जीतन राम मांझी की समधन हैं ज्योति, पथराव में लगी चोट

Jyoti Manjhi News: ज्योति मांझी जनसंपर्क अभियान के लिए क्षेत्र में निकली थीं. इसी दौरान बाइक सवार दो युवकों ने हमला कर दिया. ज्योति मांझी दूसरी बार चुनावी मैदान में उतरी हैं.

By : अजीत कुमार | Updated at : 05 Nov 2025 06:49 PM (IST)
Preferred Sources

गयाजी जिले की बाराचट्टी विधानसभा सीट से एनडीए की प्रत्याशी और यहीं से वर्तमान में 'हम' (HAM) की विधायक ज्योति मांझी पर हमला हुआ है. यह घटना उस वक्त हुई जब वह बुधवार (05 नवंबर, 2025) को अपने चुनावी क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान के लिए निकली थीं. सुलेबट्टा मोड़ के समीप बाइक सवार दो युवकों ने पत्थर फेंक कर मारा. इससे प्रत्याशी ज्योति मांझी के सिर में चोट लग गई. खबर लिखे जाने तक पुलिस या ज्योति मांझी का बयान नहीं आया था.

घटना के बाद ज्योति मांझी रोते हुए वाहन में बैठीं और स्थानीय अस्पताल पहुंचीं. बाराचट्टी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उनका प्राथमिक उपचार हुआ. इसके बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. ज्योति मांझी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की समधन हैं. वह दूसरी बार हम पार्टी से चुनावी मैदान में हैं.

दो बार पहले भी हो चुकी है अलग-अलग घटना

इसके पूर्व भी हम प्रत्याशी के प्रचार वाहन पर हमला किया जा चुका है. बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र के मगध विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के खरांटी गांव में प्रचार वाहन पर लगे पोस्टर को अज्ञात युवकों ने फाड़ दिया था. दूसरी घटना मोहनपुर थाना क्षेत्र के डेमा गांव में जनसंपर्क अभियान के दौरान हुई थी. अज्ञात बाइक सवार युवकों द्वारा भीड़ में घुसकर ज्योति मांझी मुर्दाबाद और आरजेडी जिंदाबाद का नारा लगाया गया था.

कुछ दिनों पहले अनिल कुमार पर हुआ था हमला

ज्योति मांझी के अलावा गयाजी के टिकारी विधानसभा क्षेत्र से विधायक और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) के प्रत्याशी अनिल कुमार पर हाल ही में जनसंपर्क अभियान के दौरान पत्थरबाजी की गई थी. वारदात दिघौरा गांव में हुई थी. आक्रोशित ग्रामीणों ने विधायक के काफिले पर ईंट-पत्थर से हमला किया था. कई गाड़ियों के शीशे टूट गए थे. विधायक अनिल कुमार के सिर और हाथ में चोट लगी थी. कुछ समर्थक भी घायल हुए थे. इस मामले में 9 लोगों को हिरासत में लिया गया था.

Published at : 05 Nov 2025 06:35 PM (IST)
