बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले चर्चित लोकगायिका और अलीनगर सीट से उम्मीदवार मैथिली ठाकुर ने एबीपी न्यूज से बातचीत में अपने खिलाफ चल रहे विवादों पर खुलकर जवाब दिया. सोशल मीडिया पर चल रहे 'ब्लू प्रिंट विवाद' को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता सबका जवाब वोट से देगी.

मैथिली ठाकुर ने कहा कि वोट देना बहुत जरूरी है. सरकार हर जगह मतदान केंद्र बनाकर नागरिकों को सुविधा देती है. बस घर से निकलिए और लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लीजिए. उन्होंने लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की.

अलीनगर की जनता ने मुझे बेटी की तरह अपनाया- मैथिली ठाकुर

विवाद पर सफाई देते हुए मैथिली ने कहा कि उनके खिलाफ झूठा एजेंडा चलाया जा रहा है. मेरी छवि को डैमेज करने की कोशिश की गई, लेकिन मैं जानती हूं कि अलीनगर की जनता मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार देती है. झूठ फैलाने वाले लोगों को जनता खुद जवाब देगी. उन्होंने बताया कि उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने की जानकारी टीवी के माध्यम से मिली थी. मैथिली ने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि मुझे मेरे जन्मस्थान बेनीपट्टी से चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा, लेकिन जब मुझे अलीनगर भेजा गया, तो यहां के लोगों ने खुले दिल से मुझे स्वीकार किया. अब यह मेरा घर है.

चंद व्यूज और रीच के लिए मेरा नाम इस्तेमाल करना करें बंद- मैथिली

संगीत से राजनीति तक के सफर पर बोलते हुए मैथिली ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास अनुभव नहीं है. मैंने संगीत सीखा, मेहनत की और आज इस मुकाम तक पहुंची हूं. राजनीति में भी मैं जनता की सेवा करने आई हूं. अनुभव समय के साथ आता है. उन्होंने सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे फर्जी पोस्ट और ट्रोलिंग को लेकर भी नाराजगी जताई. मैथिली ने कहा कि फर्जी खबरों और ट्रोलिंग से मानसिक चिंता जरूर हुई, लेकिन मैं उन सभी को चुनौती देती हूं कि अलीनगर की जनता ही असली जवाब देगी. चंद व्यूज और रीच के लिए मेरा नाम इस्तेमाल करना बंद करें.

अलीनगर की जनता पर टिका है फैसला- मैथिली ठाकुर

मैथिली ठाकुर ने कहा कि उन्हें जनता की समस्याओं का पूरा एहसास है और उनकी टीम ने मेनिफेस्टो में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया है. मैं हर मुद्दे पर सोच-समझकर बोलती हूं. उन्होंने कहा कि जल्द ही विस्तार से जनता से चर्चा करूंगी. बिहार के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में मैथिली ठाकुर का चुनावी सफर इस बार सबकी नजरों में है और अब फैसला जनता के वोट पर टिका है.